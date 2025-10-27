Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приём у врача
Приём у врача
© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:54

Неловкая тема, о которой молчат: болезнь, с которой живёт половина взрослых

Хирург Джеффри Нельсон напомнил, что геморрой — это нормальная анатомия, а не стыдное заболевание

Большинство людей стараются не обсуждать проблемы, связанные с туалетом, — неловко, неудобно, кажется, что "у всех так бывает". Но геморрой — это не редкость и не стыдное заболевание. По данным Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), с ним сталкивается каждый двадцатый взрослый человек, а после 50 лет — уже половина населения. Несмотря на распространенность, многие не знают, как распознать первые сигналы болезни и вовремя начать лечение.

Что такое геморрой и почему он появляется

Геморрой — это воспалённые вены в нижней части прямой кишки или вокруг ануса. Он может быть внутренним (располагается внутри прямой кишки) или внешним — под кожей у анального отверстия.

"Геморрой — это нормальная анатомия, как наличие рук", — сказал колоректальный хирург Джеффри Нельсон. Проблемой он становится, когда ткани воспаляются и начинают вызывать боль, зуд или кровотечение.

Врачи отмечают, что болезнь развивается не у всех, но склонность к ней может быть наследственной. Повышают риск появления узлов несколько факторов:

  • длительное сидение на унитазе;
  • натуживание при дефекации;
  • хронические запоры или диарея;
  • малоподвижный образ жизни;
  • низкое содержание клетчатки в рационе;
  • беременность;
  • регулярное поднятие тяжестей;
  • возрастное ослабление тканей.

Первые симптомы: что должно насторожить

Начальные признаки геморроя часто путают с временным раздражением или дискомфортом после плотного стула. Однако есть несколько характерных симптомов, которые нельзя оставлять без внимания.

При наружной форме обычно появляются:

  • зуд и жжение в области ануса;
  • одна или несколько уплотнённых, болезненных шишек возле анального отверстия;
  • боль при сидении.

Внутренний геморрой часто проявляется иначе:

  • следы ярко-красной крови на туалетной бумаге или в унитазе;
  • ощущение неполного опорожнения кишечника;
  • выпадение узлов наружу (пролапс).

"Геморрой, по большей части, не вызывает боли при дефекации", — отметил гастроэнтеролог Рудольф Бедфорд. Но если воспалённый узел выпадает и не возвращается внутрь, появляются отёк и ощутимая боль, добавил доктор Нельсон.

Как облегчить состояние дома

На ранних стадиях геморрой хорошо поддаётся корректировке образа жизни. Диета с высоким содержанием клетчатки, достаточное количество воды и регулярные прогулки помогают размягчить стул и снизить давление на сосуды прямой кишки.
Врачи советуют избегать длительного сидения, особенно на твёрдых поверхностях. Полезно использовать мягкую подушку или ортопедическое сиденье, чтобы уменьшить нагрузку.

Для облегчения зуда и воспаления можно принимать сидячие ванночки: налейте в ванну несколько литров тёплой воды (не горячей) и посидите 15-20 минут. Процедуру проводят 1-2 раза в день.
Также помогают безрецептурные мази и свечи с компонентами, снимающими воспаление, например, препараты на основе фенилэфрина или гамамелиса.

"Они могут помочь уменьшить воспаление и помочь сморщить или уменьшить геморрой", — пояснил доктор Бедфорд.

Если аптечные средства не дают результата, врач может назначить специальные кремы или суппозитории с гидрокортизоном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: долго терпеть боль и кровотечение, считая, что "само пройдёт".
Последствие: воспаление прогрессирует, узлы увеличиваются, а лечение становится сложнее.
Альтернатива: при первых симптомах обратиться к проктологу. Современные методы позволяют справиться с болезнью без операции — с помощью склеротерапии, лазера или лигирования узлов.

Ошибка: использование агрессивных средств гигиены и мыла с ароматизаторами.
Последствие: раздражение и микротрещины кожи.
Альтернатива: мягкие гигиенические салфетки или подмывания тёплой водой без добавок.

Когда необходима помощь специалиста

Если симптомы сохраняются дольше недели, боль усиливается или появляется обильное кровотечение, нужно записаться на приём. Врач проведёт осмотр и подберёт индивидуальное лечение.

Медикаментозные и малоинвазивные методы, применяемые сегодня, включают:

  1. Лигирование резиновой лентой - перетягивание основания узла, чтобы перекрыть кровоснабжение.
  2. Склеротерапию - введение раствора, вызывающего рубцевание ткани.
  3. Инфракрасную фотокоагуляцию - обработку узла светом для образования рубца.
  4. Электрокоагуляцию - воздействие электрическим током, уменьшающим приток крови.
  5. Хирургическое удаление - при крупных наружных или выпадающих узлах.

А что если не лечить?

Нелеченый геморрой способен привести к осложнениям: хроническому воспалению, тромбозу вен, постоянному кровотечению и анемии. В тяжёлых случаях формируются свищи и трещины, которые причиняют боль даже в покое.
Поэтому важно не терпеть, а вовремя обращаться за помощью — это избавит от мучений и предотвратит повторное развитие болезни.

Мифы и правда

Миф 1. Геморрой появляется только у пожилых.
Правда: заболеванию подвержены и молодые — особенно те, кто ведёт сидячий образ жизни или неправильно питается.

Миф 2. Если геморрой без боли — лечить не нужно.
Правда: даже безболезненные узлы могут кровоточить и воспаляться.

Миф 3. Операция — единственный способ лечения.
Правда: в большинстве случаев помогают щадящие методы и изменение образа жизни.

Советы шаг за шагом

  1. Пересмотрите питание. Включите больше овощей, цельнозерновых продуктов, овсянки и бобовых.
  2. Следите за питьевым режимом. Пейте не менее 1,5-2 литров воды в день.
  3. Двигайтесь. Даже короткие прогулки по 15-20 минут снижают застой крови в малом тазу.
  4. Откажитесь от привычки читать на унитазе. Это увеличивает давление на вены.
  5. Используйте подушку-донат. Она уменьшает нагрузку при сидении.

Таблица: плюсы и минусы методов лечения

Метод

Преимущества

Недостатки

Домашние средства

Безопасно, доступно, подходит при лёгких формах

Эффект медленный, не устраняет причину

Мази и свечи

Быстро снимают симптомы

Могут вызывать раздражение при длительном применении

Малоинвазивные процедуры

Без госпитализации, малоболезненно

Возможен рецидив при нарушении диеты

Хирургия

Решает проблему навсегда

Требует восстановления и ухода

FAQ

Как понять, что у меня именно геморрой, а не трещина?
Основное отличие — характер боли: при трещине она резкая и возникает сразу после стула, а при геморрое чаще ощущается зуд и тяжесть.

Можно ли заниматься спортом при геморрое?
Да, но лучше избегать силовых упражнений и делать акцент на ходьбе, плавании и растяжке.

