Недавние исследования выявили существенную связь между воспалением кишечника и повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Издание Huffpost опубликовало информацию о новых доказательствах взаимосвязи между здоровьем желудочно-кишечного тракта и деменцией.
В рамках эксперимента ученые провели анализ крови и образцов кала у 133 участников, из которых 69 страдали болезнью Альцгеймера, а 64 были здоровы. Микрофлора этих людей была пересажена крысам, предварительно получавшим антибиотики в течение недели. Результаты показали, что нейродегенеративное заболевание может передаваться грызунам через кишечный микробиом, что подтверждает гипотезу о влиянии пищеварительной системы на здоровье мозга.
Сандрин Туре, профессор неврологии Королевского колледжа Лондона и один из ведущих авторов исследования, подчеркнула важность полученных данных для понимания болезни Альцгеймера. Она отметила, что открытие роли состава кишечной микробиоты в развитии заболевания может привести к значительным достижениям в области терапевтических вмешательств.
Ивонн Нолан, руководитель исследовательской группы, согласилась с этой точкой зрения. Она подчеркнула, что понимание роли кишечных микробов при ранней диагностике деменции может открыть новые перспективы в разработке методов лечения.
Ранее Келли Кара, диетолог из Университета Тафтса (США), заявила о важности сбалансированного питания в детстве и юности для снижения риска развития деменции в пожилом возрасте. Согласно опросу более трех тысяч британцев, только 8% людей, не уделявших внимания правильному питанию, сохранили высокие умственные способности после 60 лет.
Фото: From Wikimedia Commons/ Flickr user CollegeDegrees360 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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