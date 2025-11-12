Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Студенты проводят раскопки
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:55

Солдаты Македонского ели из амфор: новые находки раскрывают человечную сторону древней войны

Олсон: находки в Пила-Вигла показывают гибридное общество эллинизма

На высоком плато над Ларнакским заливом, где когда-то шумел ветер над каменными стенами древнего поселения, археологи вновь оживляют прошлое. Команда Археологического проекта Пила-Кутсопетрия (PKAP) представила результаты своего 19-го полевого сезона, проведённого в 2025 году в Пила-Вигла — укреплённом поселении эллинистического периода, существовавшем около 2300 лет назад. Это открытие стало одним из самых значимых в современной кипрской археологии.

Поселение у моря: стратегический форпост эллинистического Кипра

Пила-Вигла расположена на крутом холме юго-восточного побережья Кипра. Её география определила судьбу: с вершины открывался панорамный вид на Ларнакский залив, а значит, и контроль над морскими и сухопутными маршрутами. Именно это делало место идеальным для военного наблюдения и защиты побережья в эпоху после походов Александра Македонского.

Ранее археологи нашли здесь массивные стены, свинцовые пращевые пули, наконечники стрел и следы оружейного производства — всё указывает на военный характер поселения. Однако сезон 2025 года показал, что Пила-Вигла была не просто гарнизоном.

"Пила-Вигла даёт уникальную возможность взглянуть на то, как обычная жизнь сохранялась в милитаризованной среде", — отметил руководитель раскопок Брэндон Р. Олсон (Метрополитенский государственный университет Денвера).

Архитектура военного поселения

Раскопки 2025 года выявили четыре взаимосвязанных здания, образующих жилой и хозяйственный комплекс. Центральное здание — длинный прямоугольный корпус с рядом повторяющихся комнат, которые со временем были перестроены. Между ними появились поперечные стены, плиточные коридоры и новые планировочные элементы, свидетельствующие о долгом и функциональном использовании.

К югу от корпуса археологи нашли большой зал с каменными основаниями, предположительно служивший административным или общественным помещением. Ещё одно строение на востоке, вероятно, возведённое позже, демонстрирует, что поселение развивалось и перестраивалось по мере изменения его функций.

Жизнь между кухней и кузницей

Найденные предметы — кухонная утварь, металлические инструменты, предметы личной гигиены — говорят о повседневной жизни. Но среди них археологи обнаружили и оштукатуренные бассейны, дренажные каналы, амфоры для хранения и транспортировки, что указывает на производственные зоны. Пила-Вигла сочетала в себе функции дома, мастерской и склада, обеспечивая автономность общины в условиях постоянной угрозы нападения.

"Поселение представляло собой гибридное общество, где солдаты и гражданские лица делили пространство, инструменты и обязанности", — говорится в отчёте Департамента древностей Кипра.

Таблица: функции и находки Пила-Виглы

Категория Примеры находок Значение
Военные артефакты Пращевые пули, наконечники стрел Подтверждают стратегическую роль поселения
Бытовые предметы Керамика, утварь, инструменты Свидетельство долгосрочного проживания
Производственные элементы Бассейны, дренажи, амфоры Признак ремесла и хранения ресурсов
Административные объекты Большой зал, коридоры Возможные центры управления и собраний

Дом, где живут солдаты

Одной из главных интриг стало открытие того, как тесно переплетались быт и военная служба. Здесь варили пищу, ухаживали за собой и работали с металлом — всё в тени массивных крепостных стен. Женщины и дети, по всей вероятности, также жили среди легионеров и ремесленников, формируя гибридное общество между гражданским и армейским миром.

Улицы, коридоры, жизнь

Архитектура Пила-Виглы свидетельствует о высокой организации. Улицы и проходы были тщательно вымощены, дома имели сложную внутреннюю планировку, а их конструкция указывает на постоянное проживание, а не временное размещение войск.

Эта планировка отражает урбанистическое мышление эллинистического периода, когда даже военные поселения проектировались с учётом удобства, логистики и долговечности.

Социальная структура и значение

По оценке Департамента древностей, находки демонстрируют социальную сложность раннеэллинистических поселений Кипра. Здесь сосуществовали оборонительные, ремесленные и бытовые функции. Поселение было не просто военной базой, а мини-городом, способным к длительному существованию в изоляции.

Контекст: Пила-Кутсопетрия и региональная сеть

Пила-Вигла входила в систему пунктов, которые контролировали побережье и морские маршруты восточного Средиземноморья. Вместе с соседними поселениями Кутсопетрия и Пила-Скала, она формировала узел торговли, обороны и наблюдения. Археологи полагают, что через этот узел проходили товары, ремесленные изделия и военные поставки.

Три интересных факта

  1. В 2025 году команда впервые применила дроновую фотограмметрию для детальной 3D-реконструкции укреплений Пила-Виглы.

  2. Находки керамики указывают на торговые связи с материковой Грецией и, возможно, с Родосом.

  3. Площадь укреплённого поселения — около 0,3 гектара, но плотность построек говорит о высокой концентрации жителей.

Мифы и правда

  • Миф: эллинистические форты были исключительно военными объектами.
    Правда: Пила-Вигла показывает, что в них развивалась полноценная жизнь — с домами, ремеслом и хозяйством.

  • Миф: жизнь солдат в древности была однообразной.
    Правда: археологические находки демонстрируют культурное и экономическое разнообразие.

  • Миф: Кипр был только торговым центром.
    Правда: остров играл ключевую роль в военной и политической стратегии эллинистического Восточного Средиземноморья.

FAQ

Где находится Пила-Вигла?
Поселение расположено на юго-востоке Кипра, недалеко от современного города Ларнака.

Можно ли посетить место раскопок?
Доступ ограничен, но часть находок экспонируется в местных музеях, а цифровые модели доступны онлайн в рамках проекта PKAP.

Чем уникален этот сезон раскопок?
Впервые удалось зафиксировать полный архитектурный комплекс, сочетающий жилые, оборонительные и производственные зоны.

