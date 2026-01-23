Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Земля из космоса
Земля из космоса
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 7:42

Космический щит трещит по швам: человечество впервые видит край своего мира

Миссия IMAP изучает границу Солнечной системы и межзвёздного пространства — NASA

У нашей Солнечной системы есть собственная граница, но до сих пор она остаётся почти невидимой и изученной лишь фрагментарно. Этот гигантский "кокон" создаётся солнечным ветром и отделяет нас от межзвёздного пространства. Новая миссия НАСА должна впервые показать, какой формы на самом деле эта оболочка. Об этом сообщает издание Science Focus.

Невидимый щит вокруг Солнца

За пределами земной атмосферы начинается структура куда большего масштаба — гелиосфера. Она формируется постоянным потоком заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает в космос, и охватывает всю Солнечную систему. Этот защитный пузырь во многом определяет, как солнечная активность влияет на условия в околосолнечном пространстве и на явления, которые принято называть космической погодой.

Границы гелиосферы находятся настолько далеко, что пересечь их удалось лишь двум аппаратам — "Вояджеру-1" и "Вояджеру-2", запущенным в 1977 году. Они покинули солнечный "кокон" в 2012 и 2018 годах и до сих пор передают данные о плазме и частицах за пределами влияния Солнца. Однако этих измерений недостаточно, чтобы получить целостное представление о форме и свойствах границы.

"Мы всё ещё собираем воедино множество фрагментов, чтобы понять, как локальная межзвёздная среда на самом деле взаимодействует с гелиосферой", — говорит физик Лаборатории прикладной физики Ральф МакНатт из Университета Джонса Хопкинса.

Миссия IMAP и её задачи

Для ответа на эти вопросы НАСА запустило аппарат Interstellar Mapping and Acceleration Probe — IMAP. Его старт состоялся 24 сентября 2025 года. Вместо многолетнего полёта к краю Солнечной системы зонд займёт позицию в точке Лагранжа L1, примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

Такое расположение позволяет вести непрерывные наблюдения без помех со стороны планеты. IMAP оснащён десятью научными приборами и вращается, сканируя всё небо. Основная научная программа рассчитана минимум на два года.

"Февраль 2026 года — это официальное начало научной фазы миссии", — говорит руководитель проекта из Принстонского университета Дэйв МакКомас.

Какой формы гелиосфера

Сегодня известно, что граница гелиосферы — гелиопауза — расположена примерно в 120 астрономических единицах от Солнца. Но это значение получено лишь по отдельным направлениям. Учёные не исключают, что оболочка может быть вытянутой или асимметричной, а не сферической.

IMAP будет изучать потоки нейтральных атомов, возникающих при столкновении солнечного ветра с межзвёздным газом. По их энергии и направлению движения можно восстановить очертания гелиопаузы на расстояниях до 300-400 астрономических единиц и определить форму гелиосферы в большинстве направлений.

"Мы считаем, что с помощью IMAP можно будет определить форму гелиосферы", — отмечает научный сотрудник проекта Матина Гкиулиду.

Почему это важно для Земли

Свойства гелиосферы напрямую связаны с уровнем радиационной защиты Солнечной системы. Считается, что в прошлом активность Солнца менялась, и Земля могла получать больше высокоэнергетического излучения. Понимание этих процессов важно и для современных космических программ, включая исследования планет и долгосрочные проекты NASA, подобные орбитальным миссиям у Марса.

Кроме того, IMAP будет измерять параметры солнечного ветра и собирать межзвёздную пыль. Эти данные помогут точнее прогнозировать радиационные риски и будут полезны при подготовке будущих пилотируемых полётов к Луне и Марсу.

В ближайшие годы миссия IMAP должна дать самый подробный ответ на вопрос о форме и границах солнечного "кокона", приблизив нас к пониманию того, где заканчивается Солнечная система и начинается межзвёздное пространство.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подтопления в Пиране учащаются из за подъёма уровня моря — министр Йоже Новак 21.01.2026 в 15:29
Берег у Пирана меняется на глазах — вода приходит всё регулярнее: один прогноз звучит пугающе

Словения сталкивается с угрозой: повышение уровня моря и снижение кислорода в Адриатике угрожают Пирану, Изоле и Коперу, туризму и наследию — нужны меры.

Читать полностью » Пластиковые отходы используют как топливо в бедных городах — Nature Communications 21.01.2026 в 14:43
Еда с запахом свалки: бедные кварталы греются тем, что тихо калечит целые семьи

В беднейших городах мира пластиковые отходы всё чаще используют как топливо из-за нехватки газа и дров, что создаёт скрытую угрозу здоровью и экологии.

Читать полностью » Коридоры пирамиды Хуфу использовали для подъёма блоков — Earth 21.01.2026 в 13:39
Скорость строительства пирамиды Хуфу не укладывалась в голове — пока не всплыл вариант с внутренними коридорами

Учёные из Weill Cornell Medicine и профессор Шойринг выдвигают новую гипотезу об пирамиде Хуфу: внутри может скрываться система подъёма блоков, превращающая памятник в почти самодвижимый механизм. Узнайте детали проверки и какие методы планируют применить учёные.

Читать полностью » Глаголы создали ложное представление о возможностях ИИ — TCQ 21.01.2026 в 10:41
ИИ не думает и не знает — но слова делают его почти живым и заставляют верить в несуществующий разум

Как слова вроде знает и понимает меняют наше восприятие искусственного интеллекта и почему журналистский язык играет ключевую роль в разговоре об ИИ.

Читать полностью » Связь двух зон мозга блокирует действие при стрессе — Current Biology 21.01.2026 в 5:29
Ваша мотивация не слабая — она заблокирована: вот какой путь в мозге отвечает за прокрастинацию

Ученые обнаружили нейронный "тормоз мотивации", который мешает начинать действия в стрессовых условиях и может играть ключевую роль при депрессии и болезни Паркинсона.

Читать полностью » Модель показала избыток кислорода на Юпитере в 1,5 раза — Чикагский университет 20.01.2026 в 21:33
Считала Юпитер "чёрным ящиком" — вычисления впервые показали, сколько в нём кислорода

Новая симуляция объединяет химию и гидродинамику, чтобы увидеть глубже слои Юпитера. Узнайте, как кислород и вода помогают понять историю Солнечной системы.

Читать полностью » Челюстные рыбы доминируют благодаря древнему оледенению — Science Advances 20.01.2026 в 18:26
Планета замерзла, а потом задохнулась: двойной удар, который определил, каким станет подводный мир

Массовое вымирание 445 миллионов лет назад уничтожило большую часть морской жизни, но именно оно позволило челюстным позвоночным стать доминирующей группой.

Читать полностью » Учёные нашли на Марсе структуры речных дельт под дюнами — Бернский университет 20.01.2026 в 16:39
Красная планета скрывала синее прошлое: под песками Марса нашли очертания морского берега

Космос, планеты, Марс, океан, дельты, вода, астробиология — новые снимки и анализ ученых из Берна показывают береговую линию и масштаб древнего марсианского океана.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Данные показывают рост мужского либидо с 20 до 40 лет — Univ. Tartu
Еда
Маскарпоне делает смузи кремовым без кислинки — The Takeout
Питомцы
Перед прививкой питомцу необходимо обеспечить спокойный режим без нагрузок — ветеринар Цыпленков
Спорт и фитнес
Правильное дыхание во время тренировок снижает одышку и усталость — тренеры
Питомцы
Стерилизованные кошки снизили потребность в энергии на 20–30% — Wamiz
Питомцы
Щенку с первых дней необходимо выстраивать чёткий распорядок — кинологи
Дом
Декоративные подушки очищают бритвой, натягивая ткань без давления — House Digest
Авто и мото
Mazda3 Carbon Edition 2026 получила полный привод в базе — Autoblog
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet