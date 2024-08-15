Le Point: Врач осмотрел боксёршу Хелиф и подтвердил, что она женщина

Медицинский специалист осмотрел алжирскую скандальную боксёршу Иман Хелиф, которая выступала на Олимпиаде в Париже. Врач подтвердил, что она является женщиной. Об этом в интервью Le Point рассказал тренер по физподготовке провалившей гендерный тест спортсменки Жорж Касорла.
Он сообщил, что осмотр проводил известный эндокринолог, который подтвердил, что, несмотря на кариотип и уровень тестостерона, Хелиф действительно женщина, проинформировали РИА Новости Спорт.
Ранее Хелиф подала иск во французскую прокуратуру из-за травли ее в интернете после выступления на Олимпийских играх-2024.
Фото: fizyoterapirehab. com/Evde Fizik Tedavi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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