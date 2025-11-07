Ошибка или поломка: СК ищет ответ на вопрос, почему вертолёт не долетел — есть погибшие

Следственный комитет России приступил к расследованию причин авиакатастрофы в Дагестане, где разбился вертолёт, на борту которого находились семь человек. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможную ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна.

Расследование ведёт Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Уже назначен комплекс судебных экспертиз — авиатехническая, химическая и иные исследования, которые помогут установить, в каком состоянии находился вертолёт перед вылетом и каковы были действия экипажа в полёте.

Следствие намерено тщательно проверить подготовку машины к рейсу, качество использованного топлива и техническое состояние систем. Особое внимание уделяется работе командира воздушного судна в момент чрезвычайной ситуации. Отмечается, что специалисты проведут детальный анализ параметров полёта и документации, связанной с эксплуатацией вертолёта.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяли бортовую документацию и начали допросы свидетелей и сотрудников авиационного предприятия, эксплуатировавшего машину. Также рассматриваются материалы о техническом обслуживании и предшествующих вылетах.

В ходе экспертиз будет дана оценка качеству топлива, а также проверено соблюдение всех регламентов перед полётом. Эти данные станут ключевыми для определения причины крушения — человеческий фактор, сбой техники или сочетание обстоятельств.

Следственный комитет подчёркивает, что расследование находится на личном контроле руководства управления. Итоги работы экспертов станут основанием для процессуальных решений по делу.