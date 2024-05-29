Никки Хейли, бывший посол США в ООН, написала на одном из снарядов в Израиле: "Прикончите их". В социальных сетях политика уже называют террористом и призывают арестовать его. Некоторые журналисты и общественные активисты обратили внимание на эту "акцию" кандидата в президенты США.
Эта ситуация вызвала большой резонанс после публикации фотографии палестинским информационным агентством Quds News Network. Предполагается, что Хейли написала на снаряде армии Израиля: "Прикончите их! Америка любит Израиль".
Согласно сообщению катарского СМИ, в результате очередных обстрелов Израиля в Секторе Газа погибли три человека, двое из которых были детьми.
Фото: flickr.com/people/45644610@N03 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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