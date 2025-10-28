Врач объяснил, почему с возрастом человек становится ниже на 10 сантиметров
С возрастом человеческий организм претерпевает множество естественных изменений, и одно из них — постепенное снижение роста. Как рассказал гериатр-невролог Валерий Новоселов в беседе с Life. ru, к старости человек становится ниже в среднем на 10 сантиметров по сравнению с ростом, который был в 20-25 лет.
"10 сантиметров — это средняя цифра по палате. Это даже больше мнение. У всех протекает по-разному", — отметил Валерий Новоселов.
Почему человек "садится" с возрастом
Главная причина уменьшения роста — остеопороз, возрастное заболевание, при котором снижается плотность и прочность костей. В результате костная ткань становится более хрупкой, а позвонки постепенно "оседают".
"Основной причиной изменений в росте является остеопороз — возрастное заболевание, при котором наблюдается снижение плотности и ухудшение качества костной ткани", — пояснил Новоселов.
Со временем трубчатые кости слегка укорачиваются, а межпозвоночные диски теряют влагу и эластичность, из-за чего расстояние между позвонками уменьшается. Всё это приводит к визуальному снижению роста и изменению осанки.
Кто чаще сталкивается с потерей роста
По словам врача, женщины подвержены остеопорозу чаще, чем мужчины. После наступления менопаузы уровень эстрогенов резко снижается, а именно этот гормон отвечает за усвоение кальция и обновление костной ткани.
"Женщины больше подвержены остеопорозу, и у них это состояние протекает более агрессивно", — отметил Новоселов.
Помимо половых различий, на потерю роста влияют и другие факторы:
• наследственность;
• низкий уровень физической активности;
• недостаток кальция и витамина D;
• курение и злоупотребление алкоголем;
• хронические заболевания позвоночника.
Как развивается остеопороз
-
Начальная стадия - потеря плотности костей проходит бессимптомно, человек не чувствует изменений.
-
Средняя стадия - появляются боли в спине, осанка ухудшается.
-
Продвинутая стадия - возможно образование "вдовьего горбика", переломы даже при лёгких нагрузках и уменьшение роста.
|Показатель
|Молодой возраст
|Пожилой возраст
|Плотность костей
|Высокая
|Сниженная
|Межпозвоночные промежутки
|Широкие
|Уменьшены
|Эластичность дисков
|Сохранена
|Нарушена
|Среднее изменение роста
|-
|-5-10 см
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: считать потерю роста неизбежной и не обращать внимания на осанку.
Последствие: прогрессирование остеопороза и деформация позвоночника.
Альтернатива: регулярные обследования и профилактика.
• Ошибка: избегать физической активности из страха перед травмами.
Последствие: ослабление костей и мышц.
Альтернатива: умеренные нагрузки — плавание, скандинавская ходьба, йога.
• Ошибка: игнорировать дефицит кальция и витамина D.
Последствие: повышенный риск переломов.
Альтернатива: сбалансированное питание и добавки по назначению врача.
Как сохранить рост и здоровье костей
-
Следить за питанием. В рационе должны быть молочные продукты, рыба, орехи и зелень — источники кальция и магния.
-
Поддерживать активность. Умеренные физические нагрузки стимулируют обновление костной ткани.
-
Контролировать уровень витамина D. Он помогает усваивать кальций.
-
Следить за осанкой. Регулярно выполнять упражнения на растяжку и укрепление спины.
-
Проходить денситометрию. Это безопасное исследование позволяет оценить плотность костей и вовремя заметить остеопороз.
А что если рост уже уменьшился?
Если вы заметили, что стали ниже более чем на 3-4 сантиметра, это повод обратиться к врачу. Потеря роста может быть не просто возрастным проявлением, а симптомом остеопороза или деформации позвоночника. Гериатр или ортопед назначит обследование и подберёт лечение: препараты кальция, витамин D и лекарства, укрепляющие костную структуру.
Плюсы и минусы возрастных изменений
|Плюсы
|Минусы
|Возможность ранней диагностики по признаку снижения роста
|Потеря осанки и подвижности
|Осознанное отношение к здоровью
|Повышенный риск переломов
|Мотивация к физической активности
|Психологический дискомфорт от внешних изменений
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли остановить снижение роста?
Полностью — нет, но можно замедлить процесс при правильном питании и регулярных нагрузках.
Помогают ли витамины против остеопороза?
Да, витамин D и кальций — основа профилактики, особенно после 50 лет.
Почему уменьшается рост у людей, занимающихся спортом?
У них процесс идёт медленнее благодаря крепким мышцам и эластичности связок.
Когда нужно начинать профилактику остеопороза?
Женщинам — после 40 лет, мужчинам — после 50, либо раньше при наличии факторов риска.
Какой вид спорта безопасен при остеопорозе?
Плавание, пилатес, йога и упражнения с собственным весом.
Мифы и правда
• Миф: снижение роста — нормальное и безвредное явление.
Правда: оно часто связано с остеопорозом и требует контроля.
• Миф: остеопороз развивается только у женщин.
Правда: мужчины тоже подвержены, просто заболевание у них диагностируют реже.
• Миф: при остеопорозе нужно избегать физнагрузок.
Правда: без движения кости теряют прочность ещё быстрее.
3 интересных факта
-
После 40 лет человек в среднем теряет около 1 см роста каждые 10 лет.
-
У людей с активным образом жизни и нормальной осанкой снижение роста происходит медленнее.
-
Потеря роста более 5 см может быть ранним признаком компрессионного перелома позвонков.
Исторический контекст
Проблема снижения роста с возрастом обсуждалась ещё врачами XIX века. Тогда её связывали с "естественным высыханием тела". Современная медицина доказала: причина — остеопороз и деградация межпозвоночных структур. Сегодня профилактика этого заболевания стала частью гериатрической медицины, направленной на сохранение активности и качества жизни в старости.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru