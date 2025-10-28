Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пара с разницей в росте
Пара с разницей в росте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:29

Врач объяснил, почему с возрастом человек становится ниже на 10 сантиметров

Гериатр Валерий Новоселов рассказал, почему человек теряет до 10 см роста с возрастом

С возрастом человеческий организм претерпевает множество естественных изменений, и одно из них — постепенное снижение роста. Как рассказал гериатр-невролог Валерий Новоселов в беседе с Life. ru, к старости человек становится ниже в среднем на 10 сантиметров по сравнению с ростом, который был в 20-25 лет.

"10 сантиметров — это средняя цифра по палате. Это даже больше мнение. У всех протекает по-разному", — отметил Валерий Новоселов.

Почему человек "садится" с возрастом

Главная причина уменьшения роста — остеопороз, возрастное заболевание, при котором снижается плотность и прочность костей. В результате костная ткань становится более хрупкой, а позвонки постепенно "оседают".

"Основной причиной изменений в росте является остеопороз — возрастное заболевание, при котором наблюдается снижение плотности и ухудшение качества костной ткани", — пояснил Новоселов.

Со временем трубчатые кости слегка укорачиваются, а межпозвоночные диски теряют влагу и эластичность, из-за чего расстояние между позвонками уменьшается. Всё это приводит к визуальному снижению роста и изменению осанки.

Кто чаще сталкивается с потерей роста

По словам врача, женщины подвержены остеопорозу чаще, чем мужчины. После наступления менопаузы уровень эстрогенов резко снижается, а именно этот гормон отвечает за усвоение кальция и обновление костной ткани.

"Женщины больше подвержены остеопорозу, и у них это состояние протекает более агрессивно", — отметил Новоселов.

Помимо половых различий, на потерю роста влияют и другие факторы:
• наследственность;
• низкий уровень физической активности;
• недостаток кальция и витамина D;
• курение и злоупотребление алкоголем;
• хронические заболевания позвоночника.

Как развивается остеопороз

  1. Начальная стадия - потеря плотности костей проходит бессимптомно, человек не чувствует изменений.

  2. Средняя стадия - появляются боли в спине, осанка ухудшается.

  3. Продвинутая стадия - возможно образование "вдовьего горбика", переломы даже при лёгких нагрузках и уменьшение роста.

Показатель Молодой возраст Пожилой возраст
Плотность костей Высокая Сниженная
Межпозвоночные промежутки Широкие Уменьшены
Эластичность дисков Сохранена Нарушена
Среднее изменение роста - -5-10 см

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать потерю роста неизбежной и не обращать внимания на осанку.
Последствие: прогрессирование остеопороза и деформация позвоночника.
Альтернатива: регулярные обследования и профилактика.

Ошибка: избегать физической активности из страха перед травмами.
Последствие: ослабление костей и мышц.
Альтернатива: умеренные нагрузки — плавание, скандинавская ходьба, йога.

Ошибка: игнорировать дефицит кальция и витамина D.
Последствие: повышенный риск переломов.
Альтернатива: сбалансированное питание и добавки по назначению врача.

Как сохранить рост и здоровье костей

  1. Следить за питанием. В рационе должны быть молочные продукты, рыба, орехи и зелень — источники кальция и магния.

  2. Поддерживать активность. Умеренные физические нагрузки стимулируют обновление костной ткани.

  3. Контролировать уровень витамина D. Он помогает усваивать кальций.

  4. Следить за осанкой. Регулярно выполнять упражнения на растяжку и укрепление спины.

  5. Проходить денситометрию. Это безопасное исследование позволяет оценить плотность костей и вовремя заметить остеопороз.

А что если рост уже уменьшился?

Если вы заметили, что стали ниже более чем на 3-4 сантиметра, это повод обратиться к врачу. Потеря роста может быть не просто возрастным проявлением, а симптомом остеопороза или деформации позвоночника. Гериатр или ортопед назначит обследование и подберёт лечение: препараты кальция, витамин D и лекарства, укрепляющие костную структуру.

Плюсы и минусы возрастных изменений

Плюсы Минусы
Возможность ранней диагностики по признаку снижения роста Потеря осанки и подвижности
Осознанное отношение к здоровью Повышенный риск переломов
Мотивация к физической активности Психологический дискомфорт от внешних изменений

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли остановить снижение роста?
Полностью — нет, но можно замедлить процесс при правильном питании и регулярных нагрузках.

Помогают ли витамины против остеопороза?
Да, витамин D и кальций — основа профилактики, особенно после 50 лет.

Почему уменьшается рост у людей, занимающихся спортом?
У них процесс идёт медленнее благодаря крепким мышцам и эластичности связок.

Когда нужно начинать профилактику остеопороза?
Женщинам — после 40 лет, мужчинам — после 50, либо раньше при наличии факторов риска.

Какой вид спорта безопасен при остеопорозе?
Плавание, пилатес, йога и упражнения с собственным весом.

Мифы и правда

Миф: снижение роста — нормальное и безвредное явление.
Правда: оно часто связано с остеопорозом и требует контроля.

Миф: остеопороз развивается только у женщин.
Правда: мужчины тоже подвержены, просто заболевание у них диагностируют реже.

Миф: при остеопорозе нужно избегать физнагрузок.
Правда: без движения кости теряют прочность ещё быстрее.

3 интересных факта

  1. После 40 лет человек в среднем теряет около 1 см роста каждые 10 лет.

  2. У людей с активным образом жизни и нормальной осанкой снижение роста происходит медленнее.

  3. Потеря роста более 5 см может быть ранним признаком компрессионного перелома позвонков.

Исторический контекст

Проблема снижения роста с возрастом обсуждалась ещё врачами XIX века. Тогда её связывали с "естественным высыханием тела". Современная медицина доказала: причина — остеопороз и деградация межпозвоночных структур. Сегодня профилактика этого заболевания стала частью гериатрической медицины, направленной на сохранение активности и качества жизни в старости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обезболивающие могут вызвать язвы и воспаления желудка при неправильном применении — Сергей Тихонов сегодня в 14:05
Не заметите, как разрушите желудок: обезболивающие, которые наносят скрытый вред

Каждый третий россиянин регулярно принимает обезболивающие. Узнайте, почему привычная таблетка от боли может стать причиной язвы желудка.

Читать полностью » Безопасные тренировки укрепляют сердце и мышцы без риска травм — Алексей Лагунов сегодня в 9:28
Тренировка, после которой не встанешь с кровати: как избежать типичных ошибок новичков

Как тренироваться без травм и сохранить мотивацию? Разминка, техника, восстановление и внимание к сигналам тела помогут сделать спорт безопасным и эффективным.

Читать полностью » Врач Зарема Тен предупредила об опасности добавок для похудения с экстрактом йохимбе сегодня в 9:11
Опасная добавка под маской натуральности: врач предупредила о риске йохимбе

Некоторые добавки для похудения содержат йохимбе — компонент, способный вызвать скачки давления и панические атаки. Почему такие БАДы опасны — рассказывает врач.

Читать полностью » Главврач Алиса Мамаева напомнила, что проктологические заболевания требуют ранней диагностики сегодня в 8:42
Не терпите и не стесняйтесь: врач рассказала, почему опасно откладывать осмотр

Кровь, зуд или боль после дефекации — не повод для стеснения, а сигнал для визита к врачу. Какие симптомы требуют внимания, рассказала эксперт.

Читать полностью » Гранат укрепляет сердце, иммунитет и улучшает память при регулярном употреблении — Александр Фролов сегодня в 8:28
Этот напиток древние пили ради бессмертия: что на самом деле делает гранат с организмом

Один из древнейших фруктов на планете способен поддерживать здоровье сердца, укреплять иммунитет и даже улучшать память — всё это о гранате.

Читать полностью » Осенью организм теряет витамин D и становится уязвим к вирусам сегодня в 7:37
Почему осенью мы чаще болеем: врач объяснил, что на самом деле ослабляет иммунитет

Почему осенью иммунитет становится уязвимее и какие простые привычки помогут защититься от простуд — объясняет врач.

Читать полностью » Эндокринолог Павлова напомнила, что регулярная ходьба продлевает жизнь и улучшает настроение сегодня в 7:28
Пять лет жизни за пару кроссовок: учёные доказали, что ходьба сильнее таблеток

Учёные доказали, что ежедневные прогулки способны продлить жизнь на несколько лет. Сколько нужно ходить, чтобы тело и мозг оставались молодыми?

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе хурмы для сердца и иммунитета сегодня в 6:32
Оранжевое золото осени: чем хурма спасает сердце и укрепляет иммунитет

Почему осенний фрукт хурма помогает укрепить иммунитет, улучшает пищеварение и защищает сердце — рассказывает врач-нутрициолог.

Читать полностью »

Новости
Еда
Фаршированный перец с грибной начинкой сохраняет сочность при запекании
Туризм
В межсезонье Гурзуф предлагает мягкий климат, пустые улочки и вид на Аю-Даг
Садоводство
Хлорофитум и сансевиерия признаны эффективными природными фильтрами воздуха
Еда
Диетологи: гороховый суп содержит до 20 г растительного белка и помогает восполнить энергию без мяса
Наука
Палеонтологи обнаружили останки гиены Dinocrocuta gigantea на Кавказе возрастом восемь миллионов лет
Дом
Названы риски из-за зарядки, оставленной в розетке - перегрев, пожар и перерасход энергии
СФО
Югорские школьники проводят каникулы в поездках по России — лидируют Тюмень и Тобольск
Культура и шоу-бизнес
Квентин Тарантино сыграет главную роль в фильме Only What We Carry — Deadline
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet