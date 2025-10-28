Врач объяснил, почему с возрастом человек становится ниже на 10 сантиметров

С возрастом человеческий организм претерпевает множество естественных изменений, и одно из них — постепенное снижение роста. Как рассказал гериатр-невролог Валерий Новоселов в беседе с Life. ru, к старости человек становится ниже в среднем на 10 сантиметров по сравнению с ростом, который был в 20-25 лет.

"10 сантиметров — это средняя цифра по палате. Это даже больше мнение. У всех протекает по-разному", — отметил Валерий Новоселов.

Почему человек "садится" с возрастом

Главная причина уменьшения роста — остеопороз, возрастное заболевание, при котором снижается плотность и прочность костей. В результате костная ткань становится более хрупкой, а позвонки постепенно "оседают".

"Основной причиной изменений в росте является остеопороз — возрастное заболевание, при котором наблюдается снижение плотности и ухудшение качества костной ткани", — пояснил Новоселов.

Со временем трубчатые кости слегка укорачиваются, а межпозвоночные диски теряют влагу и эластичность, из-за чего расстояние между позвонками уменьшается. Всё это приводит к визуальному снижению роста и изменению осанки.

Кто чаще сталкивается с потерей роста

По словам врача, женщины подвержены остеопорозу чаще, чем мужчины. После наступления менопаузы уровень эстрогенов резко снижается, а именно этот гормон отвечает за усвоение кальция и обновление костной ткани.

"Женщины больше подвержены остеопорозу, и у них это состояние протекает более агрессивно", — отметил Новоселов.

Помимо половых различий, на потерю роста влияют и другие факторы:

• наследственность;

• низкий уровень физической активности;

• недостаток кальция и витамина D;

• курение и злоупотребление алкоголем;

• хронические заболевания позвоночника.

Как развивается остеопороз

Начальная стадия - потеря плотности костей проходит бессимптомно, человек не чувствует изменений. Средняя стадия - появляются боли в спине, осанка ухудшается. Продвинутая стадия - возможно образование "вдовьего горбика", переломы даже при лёгких нагрузках и уменьшение роста.

Показатель Молодой возраст Пожилой возраст Плотность костей Высокая Сниженная Межпозвоночные промежутки Широкие Уменьшены Эластичность дисков Сохранена Нарушена Среднее изменение роста - -5-10 см

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать потерю роста неизбежной и не обращать внимания на осанку.

Последствие: прогрессирование остеопороза и деформация позвоночника.

Альтернатива: регулярные обследования и профилактика.

• Ошибка: избегать физической активности из страха перед травмами.

Последствие: ослабление костей и мышц.

Альтернатива: умеренные нагрузки — плавание, скандинавская ходьба, йога.

• Ошибка: игнорировать дефицит кальция и витамина D.

Последствие: повышенный риск переломов.

Альтернатива: сбалансированное питание и добавки по назначению врача.

Как сохранить рост и здоровье костей

Следить за питанием. В рационе должны быть молочные продукты, рыба, орехи и зелень — источники кальция и магния. Поддерживать активность. Умеренные физические нагрузки стимулируют обновление костной ткани. Контролировать уровень витамина D. Он помогает усваивать кальций. Следить за осанкой. Регулярно выполнять упражнения на растяжку и укрепление спины. Проходить денситометрию. Это безопасное исследование позволяет оценить плотность костей и вовремя заметить остеопороз.

А что если рост уже уменьшился?

Если вы заметили, что стали ниже более чем на 3-4 сантиметра, это повод обратиться к врачу. Потеря роста может быть не просто возрастным проявлением, а симптомом остеопороза или деформации позвоночника. Гериатр или ортопед назначит обследование и подберёт лечение: препараты кальция, витамин D и лекарства, укрепляющие костную структуру.

Плюсы и минусы возрастных изменений

Плюсы Минусы Возможность ранней диагностики по признаку снижения роста Потеря осанки и подвижности Осознанное отношение к здоровью Повышенный риск переломов Мотивация к физической активности Психологический дискомфорт от внешних изменений

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли остановить снижение роста?

Полностью — нет, но можно замедлить процесс при правильном питании и регулярных нагрузках.

Помогают ли витамины против остеопороза?

Да, витамин D и кальций — основа профилактики, особенно после 50 лет.

Почему уменьшается рост у людей, занимающихся спортом?

У них процесс идёт медленнее благодаря крепким мышцам и эластичности связок.

Когда нужно начинать профилактику остеопороза?

Женщинам — после 40 лет, мужчинам — после 50, либо раньше при наличии факторов риска.

Какой вид спорта безопасен при остеопорозе?

Плавание, пилатес, йога и упражнения с собственным весом.

Мифы и правда

• Миф: снижение роста — нормальное и безвредное явление.

Правда: оно часто связано с остеопорозом и требует контроля.

• Миф: остеопороз развивается только у женщин.

Правда: мужчины тоже подвержены, просто заболевание у них диагностируют реже.

• Миф: при остеопорозе нужно избегать физнагрузок.

Правда: без движения кости теряют прочность ещё быстрее.

3 интересных факта

После 40 лет человек в среднем теряет около 1 см роста каждые 10 лет. У людей с активным образом жизни и нормальной осанкой снижение роста происходит медленнее. Потеря роста более 5 см может быть ранним признаком компрессионного перелома позвонков.

Исторический контекст

Проблема снижения роста с возрастом обсуждалась ещё врачами XIX века. Тогда её связывали с "естественным высыханием тела". Современная медицина доказала: причина — остеопороз и деградация межпозвоночных структур. Сегодня профилактика этого заболевания стала частью гериатрической медицины, направленной на сохранение активности и качества жизни в старости.