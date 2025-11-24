Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Трещины на пятке в жару
Трещины на пятке в жару
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:52

Избавилась от трещин на пятках навсегда: перестала делать это и радуюсь результату

Чрезмерное шлифование кожи стоп вызывает её растрескивание — подолог Волкова

Мягкая кожа пяток нередко становится жёсткой и болезненно растрескивается после домашнего педикюра, который выполняется слишком усердно. Об этом сообщает MosTimes, которому подолог Дарья Волкова рассказала, почему стремление к "идеальности" нередко приводит к обратному результату.

Реакция кожи на агрессивный уход

Современные средства для ухода за стопами действительно облегчают поддержание их в хорошем состоянии, но чрезмерное усердие превращает пользу в проблему. Волкова отмечает, что кожа воспринимает слишком интенсивное шлифование как травму. Организм реагирует защитной функцией — усиливает рост рогового слоя, который быстро уплотняется и начинает трескаться.

"Рынок перенасыщен всевозможными средствами, препаратами для избавления от грубой кожи на ногах. Это всякие корейские носочки, пилинги, тёрочки, щеточки, машинки для домашнего педикюра. Это, конечно, благо, но нужно понимать наш менталитет. Если уж пилить пятки, то до скрипа. И вот это "до скрипа" как раз и является основной проблемой возникновения трещин в будущем. Запиленную до блеска, до идеальной гладкости и розовины пятку взрослого человека, организм считает травмой. В месте травмы наращивается больше-больше-больше кожи, которая, спрессовываясь трескается", — рассказала Волкова.

По её словам, чрезмерная обработка ломает естественный защитный барьер кожи. Она подчёркивает, что пятки взрослого человека не должны быть абсолютно гладкими, поскольку небольшой роговой слой защищает стопы от нагрузки и трения. Его полное удаление вынуждает организм стремительно компенсировать потерю.

Подход к лечению и факторы риска

Когда трещины уже появились, подолог считает необходимым обратиться к специалисту. Он сможет оценить глубину повреждений и подобрать подходящий уход. Волкова подчёркивает, что универсального средства не существует: состояние кожи зависит от её структуры, особенностей нагрузки и давности проблемы.

"Не видя кожи, не понимая ее структуры, сложно сказать, что есть какое-то универсальное средство, которое поможет на сто процентов. Есть уход, который может делать лучше кожу ног. С трещинами, в зависимости от их глубины, в зависимости от их срока давности, нужно работать индивидуально", — подчеркнула она.

По словам специалиста, базовый уход включает компоненты, поддерживающие восстановление кожи: ланолин, пантенол и мочевину. Однако даже качественная косметика не решит проблему, если человек неправильно распределяет нагрузку при ходьбе, выбирает неподходящую обувь или сталкивается с гормональными изменениями, влияющими на состояние эпидермиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Длительный сон повышает риск инсульта у взрослых людей — кардиолог Дэвид Слейтер сегодня в 12:09
Всегда спал по 10 часов и боялся недосыпа: теперь знаю, почему от этого болела голова и падала память

Долгий сон кажется лучшим способом восстановиться после тяжёлой недели, но исследования показывают, что он может приносить больше вреда, чем пользы.

Читать полностью » Питьевая вода поддерживает выносливость и снижает нагрузку на сердце — физиолог Ирина Лебедева сегодня в 11:09
Пробовала пить ледяную воду — хватало на 5 минут: перешла на тёплую — и больше не сводит мышцы

Как правильно пить воду на тренировке, чтобы поддерживать выносливость, защищать сердце и получать максимум пользы от занятий? Разбираемся подробно и без мифов.

Читать полностью » Полезные жиры осенью поддерживают гормональный баланс и иммунитет — Галина Алексеева сегодня в 10:11
Почти каждый день осенью я ем эти продукты — вот почему я больше не боюсь вирусов и простуды!

Осенью организму нужна поддержка, и ключевую роль играет питание. Какие продукты действительно помогают укрепить иммунитет, и что стоит добавить в рацион, чтобы чувствовать себя энергичнее?

Читать полностью » Соланин в картофеле вызывает отравление — доцент РОСБИОТЕХ Полина Кулач сегодня в 9:11
Этот простой совет спасает мой желудок: как избежать отравления картофелем — я больше не боюсь токсинов

Содержание соланина в картофеле растёт при воздействии света и тепла, а термическая обработка не делает такие клубни полностью безопасными — важно знать, как распознать риск.

Читать полностью » Льняное масло и семена чиа — растительные источники омега-3 для поддержания здоровья — Татьяна Солнцев сегодня в 8:11
Омега-3 спасает от воспалений: проверила на себе — почему рыба и орехи — лучший выбор для здоровья

Омега-3 необходимы организму ежедневно, но усваиваются по-разному в зависимости от источника. Разбираемся, какие продукты и добавки работают лучше.

Читать полностью » Гранатовый сок укрепляет иммунитет и защищает клетки — Екаиерина Кашух сегодня в 7:11
Каждое утро начинаю с гранатового сока — и вот что происходит с моим иммунитетом

Профилактика заболеваний начинается с правильного питания. Некоторые продукты способны поддерживать клетки и усиливать естественные защитные механизмы организма.

Читать полностью » Газированные напитки натощак вызывают вздутие и раздражение — Ирина Писарева сегодня в 6:11
Оказалось, что холодная вода натощак может вызвать боли в животе — вот почему я перестала пить её утром

Некоторые привычные утренние напитки могут навредить желудку, если употреблять их натощак. Какие именно и почему — объясняет диетолог.

Читать полностью » Нутрициолог Орлова назвала треску богатым источником витаминов и минералов вчера в 23:59
Дорогая морская или доступная пресноводная? Рыба, которая работает лучше, чем кажется по цене

Какая рыба полезнее — треска или тилапия, и почему эксперты настаивают на разнообразии? Разбираем состав, вкус и реальные преимущества каждого вида.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Английский бульдог, такса, хаски признаны самыми упрямыми породами
Еда
Нарезка мяса вдоль волокон делает его жёстким — шеф-повара
Садоводство
Кофейная гуща улучшает состояние комнатных растений
Садоводство
Обрывание цветков картофеля снижает качество клубней и урожайность — агроном
Культура и шоу-бизнес
Причина осветления волос Кейт Миддлтон — естественное выгорание, а не болезнь — заявила принцесса
Наука
Папоротник образует минерал монацит в своих тканях — Nature
Спорт и фитнес
На ретрите LivWhole прошли занятия по йоге и кулинарии с Дженнифер Галарди
Красота и здоровье
Массаж лица помогает замедлить старение кожи — косметолог Яковлева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet