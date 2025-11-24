Избавилась от трещин на пятках навсегда: перестала делать это и радуюсь результату

Мягкая кожа пяток нередко становится жёсткой и болезненно растрескивается после домашнего педикюра, который выполняется слишком усердно. Об этом сообщает MosTimes, которому подолог Дарья Волкова рассказала, почему стремление к "идеальности" нередко приводит к обратному результату.

Реакция кожи на агрессивный уход

Современные средства для ухода за стопами действительно облегчают поддержание их в хорошем состоянии, но чрезмерное усердие превращает пользу в проблему. Волкова отмечает, что кожа воспринимает слишком интенсивное шлифование как травму. Организм реагирует защитной функцией — усиливает рост рогового слоя, который быстро уплотняется и начинает трескаться.

"Рынок перенасыщен всевозможными средствами, препаратами для избавления от грубой кожи на ногах. Это всякие корейские носочки, пилинги, тёрочки, щеточки, машинки для домашнего педикюра. Это, конечно, благо, но нужно понимать наш менталитет. Если уж пилить пятки, то до скрипа. И вот это "до скрипа" как раз и является основной проблемой возникновения трещин в будущем. Запиленную до блеска, до идеальной гладкости и розовины пятку взрослого человека, организм считает травмой. В месте травмы наращивается больше-больше-больше кожи, которая, спрессовываясь трескается", — рассказала Волкова.

По её словам, чрезмерная обработка ломает естественный защитный барьер кожи. Она подчёркивает, что пятки взрослого человека не должны быть абсолютно гладкими, поскольку небольшой роговой слой защищает стопы от нагрузки и трения. Его полное удаление вынуждает организм стремительно компенсировать потерю.

Подход к лечению и факторы риска

Когда трещины уже появились, подолог считает необходимым обратиться к специалисту. Он сможет оценить глубину повреждений и подобрать подходящий уход. Волкова подчёркивает, что универсального средства не существует: состояние кожи зависит от её структуры, особенностей нагрузки и давности проблемы.

"Не видя кожи, не понимая ее структуры, сложно сказать, что есть какое-то универсальное средство, которое поможет на сто процентов. Есть уход, который может делать лучше кожу ног. С трещинами, в зависимости от их глубины, в зависимости от их срока давности, нужно работать индивидуально", — подчеркнула она.

По словам специалиста, базовый уход включает компоненты, поддерживающие восстановление кожи: ланолин, пантенол и мочевину. Однако даже качественная косметика не решит проблему, если человек неправильно распределяет нагрузку при ходьбе, выбирает неподходящую обувь или сталкивается с гормональными изменениями, влияющими на состояние эпидермиса.