Подготовка батарей
Андрей Власов Опубликована вчера в 23:26

Как не заплатить лишнее за отопление: секреты контроля тарифов в Екатеринбурге

С 1 декабря в Екатеринбурге вырастет плата за отопление на 3% из-за перехода в новую ценовую зону

С 1 декабря жители Екатеринбурга столкнутся с изменениями в расчетах за отопление. Рост тарифов не превысит 3%, но это связано с переходом города в новую ценовую зону теплоснабжения. Глава города Алексей Орлов подписал соответствующие соглашения с крупнейшими поставщиками тепла, ПАО "Т Плюс" и АО "ЕТК", которые определяют правила ценообразования на тепло в течение ближайших 10 лет.

Основные цели изменений

Главная цель этих изменений — модернизация городских теплосетей. Екатеринбург уже сегодня имеет протяженность теплосетей более 3,5 тысячи километров, из которых порядка 60% нуждаются в замене. С переходом на новую систему поставщики обязуются ежегодно увеличивать объемы ремонта. Так, к 2029 году объем ремонтных работ возрастет до 100 километров в год, что в несколько раз превышает текущие темпы.

Как будет изменяться расчет платы за отопление

Плата за отопление в городе будет увеличиваться ежегодно, но не более чем на 3%. Этот процент введен в качестве инвестиционной надбавки, чтобы обеспечить финансирование модернизации инфраструктуры. Половина средств от повышения тарифа будет направлена на замену старых труб и обновление котельных.

Кроме того, в соглашении с поставщиками тепла чётко прописана их ответственность за качество предоставляемых услуг. В случае, если параметры снабжения ухудшаются (например, не хватает тепла в квартирах или есть задержки с горячей водой), сумма в квитанции автоматически уменьшится.

Контроль за выполнением обязательств

Для контроля над выполнением всех условий и соблюдением ценовых порогов создана специальная муниципальная служба. Она будет следить за качеством и объемами ремонтных работ, а также за тем, чтобы поставщики тепла не превышали установленные тарифы. В случае нарушения условий соглашений, компании могут лишиться права предоставлять услуги в Екатеринбурге.

Прозрачность расчетов и ответственность поставщиков

Важным моментом является внедрение прозрачной системы расчетов, позволяющей жителям отслеживать, как формируется стоимость отопления. Городские власти обязаны публиковать отчеты о выполненных работах, объемах и темпах ремонта, а также о расходах средств, полученных от повышения тарифов. Более половины этих средств будет направлено исключительно на модернизацию теплоснабжения.

Долгосрочные планы на модернизацию

Согласно подписанным соглашениям, к 2029 году Екатеринбург значительно обновит свои теплосети, что снизит риск аварий и отключений. Однако, если подрядчик нарушит условия соглашения — например, нарушит сроки ремонта или завысит стоимость услуг — его могут исключить с рынка.

