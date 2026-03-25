Радиатор
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:37

В ожидании тепла: причины, по которым в Петербурге не спешат отключать центральное отопление

Жители Санкт-Петербурга продолжают оставаться с включенным центральным отоплением, несмотря на календарную весну. Власти города официально подтвердили, что завершение сезона пока не планируется из-за недостаточно стабильных климатических показателей. Решение об отключении батарей принимается строго по нормативам, когда средняя суточная температура воздуха в течение пяти суток подряд удерживается на отметке выше восьми градусов тепла.

Критерии отключения тепла

Городские коммунальные службы ориентируются на строгие температурные графики, которые исключают поспешные решения. Даже если в отдельные дни градусник показывает высокие значения, система продолжит работу до наступления устойчивого тепла, чтобы избежать переохлаждения жилых помещений в домах старого фонда.

Переходный режим обычно предполагает сначала периодическое протапливание, когда интенсивность подачи теплоносителя снижается, и только затем полное прекращение подачи ресурса. Такой сценарий позволяет сгладить температурные перепады для городских инженерных сетей.

"Муниципальные управления обязаны жестко придерживаться температурного режима для сохранения комфортных условий в домах горожан. Пятидневный интервал с устойчивым превышением восьмиградусной отметки — это гарантия того, что система не будет отключена преждевременно. Мы всегда анализируем долгосрочные риски, чтобы избежать резких жалоб от населения на холод в квартирах после случайных ночных заморозков. Управленческие процессы в таком крупном мегаполисе, как Петербург, требуют четкой координации с энергетическими компаниями"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Прогноз погоды на конец марта

Синоптическая ситуация в регионе остается неоднородной под влиянием циклонических масс. Специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что Петербург ждут осадки и порывистый ветер, но показатели термометров при этом значительно превышают климатическую норму текущего периода.

В ближайшие дни в черте города воздух прогреется до 11-13 градусов выше нуля. Территории Ленинградской области также попадут в зону аномально теплого воздуха, где столбики термометров могут подняться до 9-14 градусов тепла.

Изменения в тарифах ЖКХ

Вопрос отопления тесно связан с финансовой нагрузкой на бюджет горожан, которая в текущем году возрастет. Общие затраты на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства увеличатся не менее чем на 16 процентов в течение года.

Процесс повышения тарифов реализован в два этапа, чтобы минимизировать резкий рост платежей для населения. Первая фаза индексации на 1,7 процента уже вступила в силу с 1 января 2026 года в рамках общероссийской тарифной политики.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

