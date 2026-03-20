Чугунная батарея
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:32

Грохот в квитанциях: как холод заставляет платить больше за отопление в Костромской области

Рост платежей за отопление в зимний период стал одной из ключевых тем внеочередного заседания Костромской областной думы. Депутаты и представители профильного департамента проанализировали ситуацию с квитанциями, которые вызвали обеспокоенность среди жителей региона в феврале. По итогам обсуждения удалось выявить, что основным фактором увеличения сумм стало изменение объемов потребления тепловой энергии из-за погодных условий, а не индексация тарифов. Региональные власти также напомнили о существующих механизмах адресной социальной поддержки для населения.

Причины роста платежей

С 1 января в Костромской области тарифы на услуги ЖКХ были проиндексированы в среднем на 1,7% из-за корректировок в налоговом законодательстве. Специалисты отмечают, что номинальное изменение цены ресурса составило 11 копеек за киловатт электроэнергии и 1 рубль 30 копеек за квадратный метр тепловой энергии, что не объясняет значительного скачка в итоговых начислениях потребителей.

Для наглядности директор департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Солдатова разобрала кейс трехкомнатной квартиры: при неизменном тарифе в феврале платеж вырос до 5400 рублей из-за потребления 1,76 гигакалорий, тогда как в декабре при объеме 0,8 гигакалории счет составлял 2700 рублей. Решающим фактором стало похолодание, так как поставляемый объем тепла прямо коррелирует с температурой наружного воздуха.

Пути снижения расходов

Эксперты настаивают на необходимости повышения энергоэффективности жилого фонда как основном способе контроля над расходами. Внедрение термомайзеров и регулярный аудит состояния тепловой изоляции зданий позволяют сократить потребление тепла, тем самым снижая плату за квадратный метр на 30 процента в домах с установленным оборудованием.

Депутаты подчеркивают, что главная проблема кроется в недостаточной информированности граждан управляющими компаниями. Многие жильцы не осознают технологических преимуществ автономного отопления или систем автоматического регулирования подачи тепла, продолжая переплачивать за содержание неэффективных многоквартирных домов.

Важным шагом станет усиление разъяснительной работы со стороны власти и депутатского корпуса. Цель состоит в том, чтобы каждый собственник понимал структуру цен и возможности снижения издержек через объединение жильцов для реализации проектов по модернизации инженерных систем в своих домах.

Социальная поддержка

Для граждан с низким уровнем дохода в регионе действуют механизмы адресных льгот и субсидий. Поддержка предоставляется тем семьям, у которых затраты на оплату коммунальных услуг превышают 22 процента от общего совокупного дохода семьи.

В настоящее время получателями данной социальной помощи являются около 120 тысяч жителей Костромской области. На финансирование этих обязательств из областного бюджета ежегодно выделяется более 1,2 миллиарда рублей, что позволяет снизить нагрузку на уязвимые слои населения в отопительный сезон.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

