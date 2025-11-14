Тепловая модернизация: в Новосибирске обновили насосные станции и тепловые пункты

В Новосибирске подведены итоги масштабной программы по обновлению тепловых сетей за 2025 год. Как сообщили в Новосибирской теплосетевой компании (входит в Сибирскую генерирующую компанию, СГК), энергетики заменили и построили в общей сложности около 80 километров теплосетей, что стало одним из самых крупных показателей за последние годы.

Масштабы ремонта и строительства

Из общего объема работ около 60 километров пришлось на капитальный и текущий ремонт, направленный на обновление старых участков инженерных коммуникаций. Это позволило повысить надежность теплоснабжения и сократить аварийность в зимний период.

Ещё почти 20 километров новых сетей были построены для подключения новых жилых комплексов — в частности, в Железнодорожном, Калининском, Заельцовском районах, а также в поселке Садовый.

"К концу года строительство практически завершено, большая часть объектов уже получила акты о подключении к теплу", — отметил генеральный директор НТСК Александр Косов.

Среди подключённых объектов — дома на улице Фабричной, Тайгинской, Мочищенском шоссе и в посёлке Садовый.

Модернизация инфраструктуры

Помимо прокладки трубопроводов, проведена модернизация четырёх насосных станций, 14 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 12 тепловых камер. Эти объекты обеспечивают стабильное давление и температуру теплоносителя, а также влияют на бесперебойность подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения.

Реконструкция и замена оборудования позволят, по оценке специалистов, снизить потери тепла и повысить энергоэффективность системы.

Планы на 2026 год

По словам руководства СГК, компания не собирается снижать темпы модернизации в 2026 году. Уже начата подготовка конкурсных процедур по закупке материалов и определению подрядчиков.

"Мы видим положительный эффект от проводимой работы: снижается количество аварийных отключений, улучшается качество теплоснабжения, и горожане чувствуют реальные результаты инвестиций в инфраструктуру", — подчеркнул Косов.

Значение для города

Новосибирск — крупнейший по численности город Сибири, где система теплоснабжения охватывает сотни километров трубопроводов и десятки источников тепла. Регулярное обновление сетей становится ключевым фактором энергетической безопасности и устойчивости отопительного сезона.

Благодаря программе реконструкции 2025 года удалось не только поддержать текущую инфраструктуру, но и подготовить задел для подключения новых жилых кварталов, что особенно важно на фоне активного жилищного строительства в городе.