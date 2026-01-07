Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 17:49

В машине стало теплее в разы быстрее, когда я перестал нажимать эту кнопку первым делом

Печка в машине замедляет прогрев двигателя — автоэксперт

Зимой хочется как можно быстрее прогреть салон и избавиться от ледяного воздуха в машине. Поэтому многие включают печку сразу после запуска, надеясь ускорить комфорт. Однако в автосервисе предупреждают: такая привычка может затянуть прогрев двигателя и в отдельных случаях даже повлиять на его состояние. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему "не включать печку сразу" — это не запрет, а нюанс

Специалисты уточняют: строгого запрета на работу отопителя до прогрева мотора нет. Вопрос скорее в том, как именно включать печку и на какой мощности. Чем активнее работает вентилятор, тем больше тепла он забирает из подкапотного пространства.
Суть проста: после запуска воздух, который подается в салон, нагревается за счет тепла двигателя. При этом на смену теплому воздуху в моторный отсек приходит холодный поток с улицы. В результате силовому агрегату приходится дольше выходить на рабочую температуру, потому что водитель фактически "охлаждает" мотор, пытаясь согреть салон.

Когда прогрев затягивается особенно сильно

На скорость прогрева влияет не только печка, но и общее состояние системы охлаждения. Если есть воздушные пробки, загрязнение радиатора или другие проблемы, двигатель и так будет набирать температуру медленнее. А если дополнительно включить отопитель на максимальную мощность, процесс растянется еще сильнее.

Длительный прогрев на месте в морозы считается нежелательным, потому что на холостых оборотах двигатель работает в менее благоприятном режиме. В автосервисе напоминают: во время такого простоя возможны масляное голодание и неполное сгорание топлива, а это создает предпосылки для образования нагара на клапанах и поршнях.

Почему салон лучше прогревать в движении

Оптимальный вариант — начинать прогрев салона уже на ходу. В движении двигатель работает под нагрузкой и на более высоких оборотах, из-за чего быстрее набирает температуру. При этом поступающий воздух не "крадет" тепло так эффективно, потому что подкапотное пространство прогревается активнее.

Кроме того, охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу, что позволяет системе быстрее выйти в стабильный рабочий режим. То есть машина прогревается более правильно, а водитель получает тепло без излишнего затягивания прогрева на месте.

Как сделать поездку комфортнее, не вредя мотору

Если нужно немного прогреть салон еще до движения, в автосервисе советуют включать печку, но на минимальной мощности. Так можно убрать ощущение "морозильника", при этом не затягивая прогрев двигателя.

В современных условиях проблему холода также частично решает подогрев сидений и рулевого колеса: они дают комфорт почти сразу и позволяют не выкручивать вентилятор отопителя на максимум. В итоге водитель быстрее начинает движение и не перегружает двигатель ненужным длительным простоем.

Зимой важно соблюдать баланс: не пытаться прогреть салон любой ценой сразу после запуска, но и не превращать прогрев в долгий ритуал. Мягкий режим работы печки на старте и дальнейший прогрев в движении помогают быстрее выйти на комфортную температуру и сохранить ресурс мотора.

