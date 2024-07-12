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Синоптик Вильфанд: Якутия, Бурятия, Иркутск и Забайкалье больше всех пострадали от жары
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Синоптик Вильфанд: Якутия, Бурятия, Иркутск и Забайкалье больше всех пострадали от жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Якутия, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье наиболее сильно пострадали от аномальной жары, с рекордным количеством пожаров за последние 4-5 лет. Последствия жары на европейской территории России пока оценить сложно, хотя отмечено влияние погоды на сельскохозяйственные культуры, сообщает News.Ru.

Вильфанд также указал на негативное воздействие заморозков на плодовые культуры в Центральном федеральном округе и на юге России во время цветения.

Фото: commons.wikimedia.org/Marcin Konsek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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