Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Якутия, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье наиболее сильно пострадали от аномальной жары, с рекордным количеством пожаров за последние 4-5 лет. Последствия жары на европейской территории России пока оценить сложно, хотя отмечено влияние погоды на сельскохозяйственные культуры, сообщает News.Ru.

Вильфанд также указал на негативное воздействие заморозков на плодовые культуры в Центральном федеральном округе и на юге России во время цветения.

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