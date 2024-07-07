Зарядные станции для электромобилей в Москве адаптированы для работы в условиях высокой температуры, снабжены системами охлаждения и успешно функционируют даже при сильной жаре.

Проект "Энергия Москвы" начался в 2020 году, и с тех пор станции использовались более 500 тысяч раз.

Владельцам электромобилей порекомендовали избегать парковки на солнце с низким зарядом батареи, чтобы предотвратить перегрев и потерю заряда. Рекомендации также включают парковку в тени, регулярное проветривание салона и проверку состояния батареи.

В связи с ожидаемыми температурами 30-31 градуса в ближайшие дни, москвичам посоветовали принимать меры предосторожности от перегрева, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Ivan Radic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)