Зарядные станции для электромобилей в Москве адаптированы для работы в условиях высокой температуры, снабжены системами охлаждения и успешно функционируют даже при сильной жаре.
Проект "Энергия Москвы" начался в 2020 году, и с тех пор станции использовались более 500 тысяч раз.
Владельцам электромобилей порекомендовали избегать парковки на солнце с низким зарядом батареи, чтобы предотвратить перегрев и потерю заряда. Рекомендации также включают парковку в тени, регулярное проветривание салона и проверку состояния батареи.
В связи с ожидаемыми температурами 30-31 градуса в ближайшие дни, москвичам посоветовали принимать меры предосторожности от перегрева, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Ivan Radic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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