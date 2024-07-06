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В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за жары
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В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за жары

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. Отмечается, что с 9 по 11 июля в течение дня температура воздуха может достигнуть отметки в 41 градус. Информация об этом распространена на официальном сайте Главного управления МЧС России по региону.

В сообщении уточняется, что во второй половине дня и в вечерние часы с 9 по 11 июля в крае прогнозируется экстремально высокая температура до +41 градуса. На побережье Черного моря также ожидается значительное повышение температуры до +37 градусов.

Региональное управление МЧС призывает местных жителей и гостей края принимать необходимые меры предосторожности во время жаркой погоды. Рекомендуется оставаться в прохладных местах, употреблять больше жидкости и минимизировать время нахождения на улице, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Ivan Komarov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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