Юрист Михаил Салкин рассказал об условиях сокращения рабочего дня в условиях высокой температуры. При температуре в 28,5 градусов в помещении следует сократить рабочий день на один час. При достижении 29 градусов тепла — на два часа раньше, а при 30,5 градусах — на четыре часа раньше. В случае использования кондиционера сокращение рабочего дня не применяется, сообщает News.Ru.

На улице при температуре выше 32,5 градусов необходимо предоставить сотрудникам возможность отдыха в прохладном помещении, при этом непрерывная работа не должна превышать 20 минут, а отдых составлять не менее 10 минут.

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