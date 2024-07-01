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Юрист Салкин: при температуре в 28,5 градусов в помещении рабочий день сокращается на час
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 18:58

Юрист Салкин: при температуре в 28,5 градусов в помещении рабочий день сокращается на час

Юрист Михаил Салкин рассказал об условиях сокращения рабочего дня в условиях высокой температуры. При температуре в 28,5 градусов в помещении следует сократить рабочий день на один час. При достижении 29 градусов тепла — на два часа раньше, а при 30,5 градусах — на четыре часа раньше. В случае использования кондиционера сокращение рабочего дня не применяется, сообщает News.Ru.

На улице при температуре выше 32,5 градусов необходимо предоставить сотрудникам возможность отдыха в прохладном помещении, при этом непрерывная работа не должна превышать 20 минут, а отдых составлять не менее 10 минут.

Фото: commons.wikimedia.org/MrChrome at English Wikipedia (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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