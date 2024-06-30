Эксперты Роспотребнадзора по Красноярскому краю предоставили рекомендации по спасению от сильной жары. Советы включают уменьшение времени, проведенного на улице с 11:00 до 17:00, предпочтение прохладному душу и регулярное употребление воды в небольших порциях для поддержания электролитного баланса.

Рекомендуется отказаться от алкоголя и газированных напитков, заменив их на воду с овощными добавками или минеральную. В дополнение, эксперты подчеркнули важность охлаждения и увлажнения воздуха в помещении, а также рекомендовали включить в рацион фрукты, овощи и легкие белковые продукты, сообщает МедикФорум.

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