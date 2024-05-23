Врач-терапевт Алла Денисова отметила, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно чувствительны к жаркой погоде. Жара снижает концентрацию кислорода в воздухе, что делает дыхание затрудненным.
Организм адаптируется к высокой температуре, расширяя сосуды, что может снижать артериальное давление. Для людей с сосудистыми патологиями и сердечными проблемами это может приводить к сонливости, слабости, затуманенности сознания, дурноте и головокружению.
Денисова советует людям с подобными заболеваниями уменьшить физические нагрузки, ограничить время в интернете, больше спать и пить достаточное количество воды для смягчения негативных реакций на жару, сообщает МедикФорум.
Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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