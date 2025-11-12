Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Восковая бегония
Восковая бегония
© commons.wikimedia.org by Rosina Peixoto is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 4:32

Беру всего три вида — и кашпо выглядит как из журнала: простая формула летнего сада

Если ваш внутренний дворик получает не менее шести часов прямого солнца, растениям в контейнерах требуется особое внимание. Главный секрет успеха — подбор устойчивых к жаре цветов и гармоничных цветовых сочетаний.

Сочетайте оттенки, которые контрастируют или дополняют друг друга:

  • противоположные цвета создают эффектный акцент (например, синяя лобелия и оранжевые бархатцы);
  • тёплые тона (жёлтый, красный, оранжевый) наполняют пространство энергией;
  • холодные (фиолетовый, синий, белый) добавляют глубины и свежести.

Следуйте принципу "триллера, наполнителя и разлива" — вертикальный акцент, средние растения для плотности и стелющиеся цветы для объёма.

  1. Петунии, герани и бархатцы: солнечное изобилие

Это классическая композиция, где царят яркие краски.

Основные растения:

  • африканские бархатцы (Tagetes erecta);
  • розовые зональные герани (Pelargonium hortorum);
  • супертунии (Petunia hybrida) в жёлтых и красных тонах;
  • голубая лобелия (Lobelia erinus) и агератум (Ageratum houstonianum) для контраста.

"Жёлтые бархатцы и пёстрые герани создают тёплую палитру, а голубые акценты охлаждают композицию", — отмечают флористы.

Используйте крупный горшок с дренажом. В центр посадите герань, вокруг — бархатцы и супертунии, а по краям добавьте лобелию.

  1. Целозия и супертунии: контраст и текстура

Целозия (Celosia argentea) с огненными метёлками выступает вертикальным акцентом, а супертунии разливаются по краям.

Варианты сочетаний:

  • красная целозия + жёлтая супертуния;
  • оранжевая целозия + розовая супертуния;
  • фуксия + сливовый оттенок — для драматического эффекта.

Выберите нейтральное кашпо (серое или графитовое), чтобы подчеркнуть насыщенные цвета. В круглых контейнерах целозию высаживают в центр, в прямоугольных — по заднему краю.

  1. Декоративная трава, супертунии и миллион колокольчиков

Контраст форм и оттенков создаёт динамику.

Композиция:

  • розовая трава мюли (Muhlenbergia capillaris) или фонтеновая трава;
  • супертунии (2 растения);
  • калибрахоа, или миллион колокольчиков (3 растения).

Трава даёт высоту, калибрахоа заполняет центр, а петунии разливаются по краям. Подходит большой горшок (от 50 см в диаметре). Не забывайте регулярно поливать — эти растения любят влагу, но не застой воды.

  1. Герани, вербена и лоза сладкого картофеля

Смелое и структурное сочетание.

Компоненты:

  • трава Prince Tut (циперус Тутанхамона) — триллер;
  • розовая зональная герань — наполнитель;
  • пурпурная вербена и лоза сладкого картофеля — разлив.

"Лаймово-зелёная лоза сладкого картофеля подчёркивает розовые и фиолетовые оттенки, создавая баланс между насыщенностью и свежестью", — советуют дизайнеры.

Используйте крупное серое или чёрное кашпо, высадив траву в центр и окружив её геранью и вербеной.

  1. Мандевилла, сцевола и супертунии: энергия тропиков

Мандевилла (Mandevilla spp.) — эффектная вьющаяся лоза, идеально подходит для шпалер.

Цветовая схема:

  • красная мандевилла (или оранжевая);
  • фиолетовая сцевола (Scaevola aemula);
  • розовые супертунии.

Используйте большую терракотовую урну с дренажом. Мандевиллу посадите в центр и закрепите на опоре, а по краям добавьте по две сцеволы и супертунии.

  1. Бархатцы в разных оттенках

Создайте яркий горшок только из бархатцев — они выдерживают жару и цветут до заморозков.

Лучшие сорта:

  • африканские (Tagetes erecta) — крупные, для центра;
  • французские (Tagetes patula) — низкорослые, для краёв;
  • мелкоцветковые (Tagetes tenuifolia) — как заполнитель.

Оранжевые и золотистые бархатцы особенно эффектны в синих или серых кашпо.

  1. Космос, герани и петунии: лёгкая классика

Комбинация с белым космосом (Cosmos bipinnatus) в центре выглядит воздушно и романтично.
Добавьте красные зональные герани, французские бархатцы "Hero Orange' и "Little Hero Yellow', а также фиолетовые петунии по краям.

Такое сочетание идеально подходит для вечеров на террасе — яркое, но сбалансированное.

  1. Миллион колокольчиков, бакопа и мандевилла

Романтичная композиция с оттенками розового и белого.

Состав:

  • калибрахоа (Calibrachoa x hybrida);
  • белая бакопа (Chaenostoma cordata);
  • лоза мандевилла;
  • герани плющ и зональные герани.

Эта комбинация хорошо смотрится в большом кашпо (диаметр 90 см). Обязательно добавьте решётку для поддержки мандевиллы.

  1. Биден, бегония и супертунии

Солнечный дуэт жёлтых биденов (Bidens ferulifolia) и розовых супертуний, дополненный белым алиссумом и голубой лобелией.

Для яркого акцента добавьте бегонию "Roseform Red' или красную герань. Подвесные корзины диаметром 40-50 см идеально подходят для этой композиции.

  1. Лантана, амарант и сувертуния Mini Vista Violet Star

Завершающая комбинация поражает насыщенностью.
Центр — перьевой амарант, вокруг — лантана и львиный зев, по краям — белая калибрахоа и ползучая дженни.
Супертунии Mini Vista Violet Star добавляют динамики и оттенков фиолетового.

Советы по уходу за солнечными композициями

  1. Используйте крупные контейнеры с дренажными отверстиями — почва дольше удерживает влагу.
  2. Поливайте утром: растения лучше переносят жару, если влага поступает до полудня.
  3. Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать новое цветение.
  4. Подкармливайте раз в две недели жидким удобрением для цветущих растений.
  5. Меняйте направление кашпо раз в несколько дней — для равномерного роста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сажать теньолюбивые растения на солнце.
    Последствие: ожоги листьев.
    Альтернатива: выбирать сорта, отмеченные как sun tolerant или full sun.
  • Ошибка: частый мелкий полив.
    Последствие: слабая корневая система.
    Альтернатива: редкий, но глубокий полив до полного увлажнения субстрата.

Мифы и правда

Миф: цветы на солнце быстро выгорают.
Правда: устойчивые сорта петуний, бархатцев и лантаны сохраняют яркость весь сезон.

Миф: солнечные композиции требуют постоянного ухода.
Правда: при правильном подборе растений достаточно минимального внимания.

Миф: нельзя сочетать тёплые и холодные оттенки.
Правда: контрасты делают композиции более живыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Очистила теплицу осенью — и весной всё взошло в два раза быстрее: делюсь секретом сегодня в 0:35

Подготовьте теплицу к зиме и получите богатый урожай холодостойких культур! 7 простых шагов, утепление, посев, черенкование и подготовка почвы.

Читать полностью » Скашиваю подсолнечник до цветения — и больше не трачу деньги на удобрения сегодня в 0:29

Подсолнечник способен не только украшать участок, но и восстанавливать плодородие земли. Узнайте, как правильно использовать его в качестве сидерата и избежать типичных ошибок.

Читать полностью » Выяснил, почему мои огурцы стали горькими — и как это исправить вчера в 23:50

Узнайте, почему огурцы становятся горькими, как предотвратить проблему в теплице и в открытом грунте и что сделать с уже горькими плодами.

Читать полностью » Попробовал дрожжевую подкормку — и был в шоке от результата вчера в 22:44

Чтобы получить вкусные, сочные и здоровые помидоры, важно подкармливать растения не только при признаках нехватки питания. Разберёмся, какие удобрения вносить на каждом этапе — от семени до плодоношения.

Читать полностью » Боялся этих иголок, пока не понял: всё дело в дренажном слое вчера в 21:40

Пересадка кактуса — процесс, требующий аккуратности, но не особых усилий. Узнайте, когда нужно менять горшок, как подготовить растение и какой грунт выбрать, чтобы колючий питомец продолжал радовать здоровым видом и цветением.

Читать полностью » Я ухаживал за мандарином год — и вот что случилось с ним сейчас вчера в 20:17

Вырастить мандариновое дерево можно прямо у себя дома — из обычной косточки магазинного фрукта. Рассказываем, как правильно посадить, ухаживать и сформировать красивую, здоровую крону, чтобы растение радовало зеленью и ароматом долгие годы.

Читать полностью » Беру нашатырный спирт и воду — и забываю о желтых листьях навсегда вчера в 19:29

Даже без удобрений кабачки способны дать урожай, но если правильно подобрать подкормки, результат превзойдёт ожидания. Рассказываем, какие составы использовать и в какой момент.

Читать полностью » Сухой воздух мешает антуриуму выпускать новые бутоны вчера в 19:19
Антуриум зацвёл посреди зимы — помог один неожиданный приём

Как превратить серую зиму в тропический праздник? Узнайте, как ухаживать за антуриумом, чтобы он цвёл красными цветами даже в январе.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Мэрия Екатеринбурга планирует обновить летний формат площади 1905 года после критики горожан
СФО
В ЯНАО продажи зимней экипировки выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом
Наука
Учёные из Свободного университета Берлина обнаружили молекулы, указывающие на жизнь на Энцеладе
Туризм
Шоколадные холмы на острове Бохоль признаны природным памятником Филиппин
Культура и шоу-бизнес
Умер датский режиссёр Каспар Роструп, автор фильма "Танец с Регице"
Спорт и фитнес
Смешал казеин и тренировки — вот что вышло: вы не поверите результату
Красота и здоровье
Косметолог Оксана Баланова: регулярность важнее стоимости косметики в домашнем уходе
Питомцы
Теперь кормлю спокойно: собака стоит как вкопанная и ждёт — секрет прост, но его никто не использует
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet