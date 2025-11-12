Беру всего три вида — и кашпо выглядит как из журнала: простая формула летнего сада

Если ваш внутренний дворик получает не менее шести часов прямого солнца, растениям в контейнерах требуется особое внимание. Главный секрет успеха — подбор устойчивых к жаре цветов и гармоничных цветовых сочетаний.

Сочетайте оттенки, которые контрастируют или дополняют друг друга:

противоположные цвета создают эффектный акцент (например, синяя лобелия и оранжевые бархатцы);

тёплые тона (жёлтый, красный, оранжевый) наполняют пространство энергией;

холодные (фиолетовый, синий, белый) добавляют глубины и свежести.

Следуйте принципу "триллера, наполнителя и разлива" — вертикальный акцент, средние растения для плотности и стелющиеся цветы для объёма.

Петунии, герани и бархатцы: солнечное изобилие

Это классическая композиция, где царят яркие краски.

Основные растения:

африканские бархатцы (Tagetes erecta);

розовые зональные герани (Pelargonium hortorum);

супертунии (Petunia hybrida) в жёлтых и красных тонах;

голубая лобелия (Lobelia erinus) и агератум (Ageratum houstonianum) для контраста.

"Жёлтые бархатцы и пёстрые герани создают тёплую палитру, а голубые акценты охлаждают композицию", — отмечают флористы.

Используйте крупный горшок с дренажом. В центр посадите герань, вокруг — бархатцы и супертунии, а по краям добавьте лобелию.

Целозия и супертунии: контраст и текстура

Целозия (Celosia argentea) с огненными метёлками выступает вертикальным акцентом, а супертунии разливаются по краям.

Варианты сочетаний:

красная целозия + жёлтая супертуния;

оранжевая целозия + розовая супертуния;

фуксия + сливовый оттенок — для драматического эффекта.

Выберите нейтральное кашпо (серое или графитовое), чтобы подчеркнуть насыщенные цвета. В круглых контейнерах целозию высаживают в центр, в прямоугольных — по заднему краю.

Декоративная трава, супертунии и миллион колокольчиков

Контраст форм и оттенков создаёт динамику.

Композиция:

розовая трава мюли (Muhlenbergia capillaris) или фонтеновая трава;

супертунии (2 растения);

калибрахоа, или миллион колокольчиков (3 растения).

Трава даёт высоту, калибрахоа заполняет центр, а петунии разливаются по краям. Подходит большой горшок (от 50 см в диаметре). Не забывайте регулярно поливать — эти растения любят влагу, но не застой воды.

Герани, вербена и лоза сладкого картофеля

Смелое и структурное сочетание.

Компоненты:

трава Prince Tut (циперус Тутанхамона) — триллер;

розовая зональная герань — наполнитель;

пурпурная вербена и лоза сладкого картофеля — разлив.

"Лаймово-зелёная лоза сладкого картофеля подчёркивает розовые и фиолетовые оттенки, создавая баланс между насыщенностью и свежестью", — советуют дизайнеры.

Используйте крупное серое или чёрное кашпо, высадив траву в центр и окружив её геранью и вербеной.

Мандевилла, сцевола и супертунии: энергия тропиков

Мандевилла (Mandevilla spp.) — эффектная вьющаяся лоза, идеально подходит для шпалер.

Цветовая схема:

красная мандевилла (или оранжевая);

фиолетовая сцевола (Scaevola aemula);

розовые супертунии.

Используйте большую терракотовую урну с дренажом. Мандевиллу посадите в центр и закрепите на опоре, а по краям добавьте по две сцеволы и супертунии.

Бархатцы в разных оттенках

Создайте яркий горшок только из бархатцев — они выдерживают жару и цветут до заморозков.

Лучшие сорта:

африканские (Tagetes erecta) — крупные, для центра;

французские (Tagetes patula) — низкорослые, для краёв;

мелкоцветковые (Tagetes tenuifolia) — как заполнитель.

Оранжевые и золотистые бархатцы особенно эффектны в синих или серых кашпо.

Космос, герани и петунии: лёгкая классика

Комбинация с белым космосом (Cosmos bipinnatus) в центре выглядит воздушно и романтично.

Добавьте красные зональные герани, французские бархатцы "Hero Orange' и "Little Hero Yellow', а также фиолетовые петунии по краям.

Такое сочетание идеально подходит для вечеров на террасе — яркое, но сбалансированное.

Миллион колокольчиков, бакопа и мандевилла

Романтичная композиция с оттенками розового и белого.

Состав:

калибрахоа (Calibrachoa x hybrida);

белая бакопа (Chaenostoma cordata);

лоза мандевилла;

герани плющ и зональные герани.

Эта комбинация хорошо смотрится в большом кашпо (диаметр 90 см). Обязательно добавьте решётку для поддержки мандевиллы.

Биден, бегония и супертунии

Солнечный дуэт жёлтых биденов (Bidens ferulifolia) и розовых супертуний, дополненный белым алиссумом и голубой лобелией.

Для яркого акцента добавьте бегонию "Roseform Red' или красную герань. Подвесные корзины диаметром 40-50 см идеально подходят для этой композиции.

Лантана, амарант и сувертуния Mini Vista Violet Star

Завершающая комбинация поражает насыщенностью.

Центр — перьевой амарант, вокруг — лантана и львиный зев, по краям — белая калибрахоа и ползучая дженни.

Супертунии Mini Vista Violet Star добавляют динамики и оттенков фиолетового.

Советы по уходу за солнечными композициями

Используйте крупные контейнеры с дренажными отверстиями — почва дольше удерживает влагу. Поливайте утром: растения лучше переносят жару, если влага поступает до полудня. Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать новое цветение. Подкармливайте раз в две недели жидким удобрением для цветущих растений. Меняйте направление кашпо раз в несколько дней — для равномерного роста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сажать теньолюбивые растения на солнце.

Последствие: ожоги листьев.

Альтернатива: выбирать сорта, отмеченные как sun tolerant или full sun.

Последствие: слабая корневая система.

Альтернатива: редкий, но глубокий полив до полного увлажнения субстрата.

Мифы и правда

Миф: цветы на солнце быстро выгорают.

Правда: устойчивые сорта петуний, бархатцев и лантаны сохраняют яркость весь сезон.

Миф: солнечные композиции требуют постоянного ухода.

Правда: при правильном подборе растений достаточно минимального внимания.

Миф: нельзя сочетать тёплые и холодные оттенки.

Правда: контрасты делают композиции более живыми.