Беру всего три вида — и кашпо выглядит как из журнала: простая формула летнего сада
Если ваш внутренний дворик получает не менее шести часов прямого солнца, растениям в контейнерах требуется особое внимание. Главный секрет успеха — подбор устойчивых к жаре цветов и гармоничных цветовых сочетаний.
Сочетайте оттенки, которые контрастируют или дополняют друг друга:
- противоположные цвета создают эффектный акцент (например, синяя лобелия и оранжевые бархатцы);
- тёплые тона (жёлтый, красный, оранжевый) наполняют пространство энергией;
- холодные (фиолетовый, синий, белый) добавляют глубины и свежести.
Следуйте принципу "триллера, наполнителя и разлива" — вертикальный акцент, средние растения для плотности и стелющиеся цветы для объёма.
-
Петунии, герани и бархатцы: солнечное изобилие
Это классическая композиция, где царят яркие краски.
Основные растения:
- африканские бархатцы (Tagetes erecta);
- розовые зональные герани (Pelargonium hortorum);
- супертунии (Petunia hybrida) в жёлтых и красных тонах;
- голубая лобелия (Lobelia erinus) и агератум (Ageratum houstonianum) для контраста.
"Жёлтые бархатцы и пёстрые герани создают тёплую палитру, а голубые акценты охлаждают композицию", — отмечают флористы.
Используйте крупный горшок с дренажом. В центр посадите герань, вокруг — бархатцы и супертунии, а по краям добавьте лобелию.
- Целозия и супертунии: контраст и текстура
Целозия (Celosia argentea) с огненными метёлками выступает вертикальным акцентом, а супертунии разливаются по краям.
Варианты сочетаний:
- красная целозия + жёлтая супертуния;
- оранжевая целозия + розовая супертуния;
- фуксия + сливовый оттенок — для драматического эффекта.
Выберите нейтральное кашпо (серое или графитовое), чтобы подчеркнуть насыщенные цвета. В круглых контейнерах целозию высаживают в центр, в прямоугольных — по заднему краю.
- Декоративная трава, супертунии и миллион колокольчиков
Контраст форм и оттенков создаёт динамику.
Композиция:
- розовая трава мюли (Muhlenbergia capillaris) или фонтеновая трава;
- супертунии (2 растения);
- калибрахоа, или миллион колокольчиков (3 растения).
Трава даёт высоту, калибрахоа заполняет центр, а петунии разливаются по краям. Подходит большой горшок (от 50 см в диаметре). Не забывайте регулярно поливать — эти растения любят влагу, но не застой воды.
- Герани, вербена и лоза сладкого картофеля
Смелое и структурное сочетание.
Компоненты:
- трава Prince Tut (циперус Тутанхамона) — триллер;
- розовая зональная герань — наполнитель;
- пурпурная вербена и лоза сладкого картофеля — разлив.
"Лаймово-зелёная лоза сладкого картофеля подчёркивает розовые и фиолетовые оттенки, создавая баланс между насыщенностью и свежестью", — советуют дизайнеры.
Используйте крупное серое или чёрное кашпо, высадив траву в центр и окружив её геранью и вербеной.
- Мандевилла, сцевола и супертунии: энергия тропиков
Мандевилла (Mandevilla spp.) — эффектная вьющаяся лоза, идеально подходит для шпалер.
Цветовая схема:
- красная мандевилла (или оранжевая);
- фиолетовая сцевола (Scaevola aemula);
- розовые супертунии.
Используйте большую терракотовую урну с дренажом. Мандевиллу посадите в центр и закрепите на опоре, а по краям добавьте по две сцеволы и супертунии.
- Бархатцы в разных оттенках
Создайте яркий горшок только из бархатцев — они выдерживают жару и цветут до заморозков.
Лучшие сорта:
- африканские (Tagetes erecta) — крупные, для центра;
- французские (Tagetes patula) — низкорослые, для краёв;
- мелкоцветковые (Tagetes tenuifolia) — как заполнитель.
Оранжевые и золотистые бархатцы особенно эффектны в синих или серых кашпо.
- Космос, герани и петунии: лёгкая классика
Комбинация с белым космосом (Cosmos bipinnatus) в центре выглядит воздушно и романтично.
Добавьте красные зональные герани, французские бархатцы "Hero Orange' и "Little Hero Yellow', а также фиолетовые петунии по краям.
Такое сочетание идеально подходит для вечеров на террасе — яркое, но сбалансированное.
- Миллион колокольчиков, бакопа и мандевилла
Романтичная композиция с оттенками розового и белого.
Состав:
- калибрахоа (Calibrachoa x hybrida);
- белая бакопа (Chaenostoma cordata);
- лоза мандевилла;
- герани плющ и зональные герани.
Эта комбинация хорошо смотрится в большом кашпо (диаметр 90 см). Обязательно добавьте решётку для поддержки мандевиллы.
- Биден, бегония и супертунии
Солнечный дуэт жёлтых биденов (Bidens ferulifolia) и розовых супертуний, дополненный белым алиссумом и голубой лобелией.
Для яркого акцента добавьте бегонию "Roseform Red' или красную герань. Подвесные корзины диаметром 40-50 см идеально подходят для этой композиции.
- Лантана, амарант и сувертуния Mini Vista Violet Star
Завершающая комбинация поражает насыщенностью.
Центр — перьевой амарант, вокруг — лантана и львиный зев, по краям — белая калибрахоа и ползучая дженни.
Супертунии Mini Vista Violet Star добавляют динамики и оттенков фиолетового.
Советы по уходу за солнечными композициями
- Используйте крупные контейнеры с дренажными отверстиями — почва дольше удерживает влагу.
- Поливайте утром: растения лучше переносят жару, если влага поступает до полудня.
- Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать новое цветение.
- Подкармливайте раз в две недели жидким удобрением для цветущих растений.
- Меняйте направление кашпо раз в несколько дней — для равномерного роста.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: сажать теньолюбивые растения на солнце.
Последствие: ожоги листьев.
Альтернатива: выбирать сорта, отмеченные как sun tolerant или full sun.
- Ошибка: частый мелкий полив.
Последствие: слабая корневая система.
Альтернатива: редкий, но глубокий полив до полного увлажнения субстрата.
Мифы и правда
Миф: цветы на солнце быстро выгорают.
Правда: устойчивые сорта петуний, бархатцев и лантаны сохраняют яркость весь сезон.
Миф: солнечные композиции требуют постоянного ухода.
Правда: при правильном подборе растений достаточно минимального внимания.
Миф: нельзя сочетать тёплые и холодные оттенки.
Правда: контрасты делают композиции более живыми.
