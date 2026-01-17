Жара бьет по мозгам: новый фактор риска для депрессии и тревожности, который нельзя игнорировать

Экстремальная жара влияет не только на физическое самочувствие, но и на психическое здоровье людей. Новые данные показывают, что последствия аномально высоких температур могут проявляться спустя годы. Особенно заметным этот эффект оказался на уровне целых регионов. Об этом сообщает журнал Journal of Psychiatric Research (JPR).

Жара как фактор психического риска

Американские исследователи проанализировали, как климатические экстремумы отражаются на психическом состоянии населения. Поводом для работы стали учащающиеся волны жары, масштабные лесные пожары и другие проявления изменения климата, которые в последние годы регулярно затрагивают разные части США. Ученых интересовало, может ли экстремальная температура выступать долговременным фактором риска для депрессии и тревожных расстройств, дополняя уже известное влияние климатического стресса на психику.

В основу исследования легли данные по всем 50 штатам. Авторы отдельно подсчитали среднее количество дней с температурой воздуха выше 38 °C в каждом штате в период с июня по сентябрь 2020 года. Этот временной отрезок был выбран как один из наиболее жарких за последние годы.

Отсроченный эффект экстремальной погоды

Полученные климатические показатели сопоставили с данными о распространенности депрессии и тревожных расстройств за 2022 год. Такой подход позволил оценить возможный отложенный эффект жары, а не только ее краткосрочное влияние на самочувствие. Анализ показал четкую закономерность: в штатах, где фиксировалось больше дней с экстремально высокой температурой, спустя два года отмечалось больше случаев психических расстройств.

Связь оказалась прямо пропорциональной. Каждый дополнительный период сильной жары повышал риск распространенности депрессии и тревожности на уровне населения. Это указывает на то, что климатические факторы способны оказывать долговременное давление на психику, накапливая эффект со временем, подобно тому как это наблюдается при воздействии хронического экологического стресса.

Роль социальной уязвимости

Исследование также выявило, что негативное влияние жары усиливается социальными факторами. В штатах с более низким уровнем образования и высокой долей людей без медицинской страховки показатели депрессии и тревожных расстройств были заметно выше. Это говорит о том, что социальная незащищенность снижает способность адаптироваться к климатическому стрессу и справляться с его последствиями.

Неожиданным оказался еще один результат. В регионах с большей долей жителей старше 65 лет уровень депрессии и тревожности оказался ниже. Этот вывод противоречит распространенному представлению о повышенной психологической уязвимости пожилых людей к экстремальным погодным условиям. Авторы отмечают, что подобный эффект может быть связан с особенностями образа жизни, устойчивыми социальными связями или иными защитными факторами, однако требует отдельного изучения.

Полученные данные подчеркивают, что изменение климата следует рассматривать не только как экологическую и экономическую проблему, но и как важный фактор общественного и психического здоровья. Понимание этих связей может сыграть ключевую роль при разработке профилактических мер и программ поддержки населения в условиях учащающихся климатических экстремумов.