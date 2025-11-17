Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Угловая герметизация окна
Угловая герметизация окна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Алексей Корнилов Опубликована сегодня в 14:58

Стены промерзают, окна плачут: где на самом деле исчезает ваше тепло

В квартирах основная утечка тепла идёт через окна — Сергей Белолипецкий

Квартира может остывать быстрее свежезаваренного чая — и источником этого часто становятся не котлы и радиаторы, а сами стены и окна.

Почему старые дома теряют тепло

По словам Сергея Белолипецкого, в зданиях эпохи панельных серий (например, построенных в 1970-х годах) теплопотери обусловлены прежде всего "тонкими" железобетонными плитами стен без утепления. Он пояснил, что "плиты были железобетонные, панельный, например, дом 70-х годов постройки. Плиты были тонкие, без утепления. Там иней в квартире вылезает в хороший мороз. Теплопотери через такие стены достаточно велики".
Жильцы таких домов нередко сталкиваются с промерзанием стен и вынуждены либо повесить дополнительные покрытия (ковры, обивку), либо добиваться капитального ремонта. По словам эксперта, такие временные меры, по сути, лишь снижают дискомфорт, но не устраняют корень проблемы. Об этом рассказал директор Ассоциация ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий в комментарии для EcoSever.

Роль окон и вентиляции

Эксперт подчёркивает, что даже при хорошем утеплении стен теплопотери могут оставаться значительными из-за старых окон и нарушенной вентиляции. Он отметил: "Старые, деревянные, каждую зиму заклеивали скотчем, бумажками, газетами крепили, чтобы через них не дуло. Меняйте окна. Возможна другая беда, если вы окна поменяете нужно, чтобы не было запотеваний, чтобы вентиляция была в квартире".
Кроме того, в современных домах главным источником утечек тепла зачастую становятся не стены, а именно слабые стеклопакеты или неправильный режим вентиляции. Если стеклопакет выполнен с тремя-четырьмя стеклами, он значительно лучше удерживает тепло, как подчёркивает Белолипецкий: "Если в стеклопакете не два стекла, а три или четыре, они очень прилично теплоизолируют помещение. Современные окна, приличные современные окна именно такие, там потерь тепла нет".

Что делать: выявлять и устранять

Когда ситуация сложная и локализовать причины потерь самостоятельно сложно, эксперт советует обратиться к специалистам с тепловизором. Они помогут выявить реальные точки утечки тепла и дадут рекомендации по их устранению.
Таким образом, главным в деле снижения теплопотерь становится не просто замена радиаторов или повышение температуры, а системный подход: утепление стен, современные окна и грамотная вентиляция.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шум, пугала и запахи: разбираем способы прогнать голубей с балкона сегодня в 8:25
Как я научилась бороться с голубями на балконе: проверенные методы отпугивания

Узнайте 5 эффективных способов избавиться от голубей на балконе без вреда для них и с минимальными усилиями.

Читать полностью » Создаем романтическую атмосферу дома: освещение, музыка и детали сегодня в 6:19
5 шагов, как я устроила незабываемый романтический вечер дома за полчаса

Узнайте, как за 30 минут организовать романтический ужин дома, не выходя за рамки бюджета, с помощью простых и элегантных решений.

Читать полностью » Закрытая крышка унитаза предотвращает распространение бактерий и вирусов сегодня в 5:15
Секреты чистоты и безопасности: 4 важных причины, почему я всегда держу крышку унитаза закрытой

Узнайте, почему стоит всегда закрывать крышку унитаза и как это простое действие поможет сохранить гигиену и уют в ванной комнате.

Читать полностью » Пригоревшие пятна лучше очищать средствами с активным кислородом сегодня в 4:12
Почему мои плитки всегда как новые: мои советы по выбору идеального средства для чистки

Узнайте, как выбрать подходящее чистящее средство для плиты, чтобы быстро удалить загрязнения и сохранить её в хорошем состоянии.

Читать полностью » Перегрузка стиральной машины ухудшает качество стирки, лучше стирать полотенца небольшими партиями сегодня в 3:08
Как я научился правильно ухаживать за полотенцами и избавился от жесткости

Узнайте, как правильно ухаживать за полотенцами, чтобы они оставались мягкими и долговечными, а также избегайте популярных ошибок при стирке и сушке.

Читать полностью » Диван с ящиками для хранения экономит пространство и служит уютным местом для отдыха сегодня в 2:04
Как я организовал идеальное хранение на балконе: советы, которые изменят ваше пространство

Узнайте, как организовать хранение на балконе с минимальными затратами и создать уютное пространство даже в ограниченных условиях.

Читать полностью » Регулярная уборка и качественная техника помогут эффективно бороться с пылью сегодня в 1:01
Не поверите, сколько пыли скапливается на этих вещах! Вот как я научился с этим бороться

Узнайте, на каких поверхностях в вашем доме скапливается больше всего пыли, и как с этим эффективно бороться.

Читать полностью » Расстановка мебели вдоль стен сужает пространство, лучше использовать мебель для зонирования сегодня в 0:16
Исправил ошибку с расстановкой мебели и сделал комнату просторной и уютной

Узнайте, какие антитренды в интерьере стоит избегать, чтобы ваш дом выглядел стильно и уютно.

Читать полностью »

Новости
Наука
Позолоченную бронзовую статуэтку подготовили к исследованию в Тронхейме — археолог Аарон Джонстон
Дом
Перекись разрушает защитный слой деревянного пола — эксперты по уборке
Авто и мото
Сниженное давление в шинах ухудшает устойчивость автомобиля на зимней дороге — автоэксперты
Питомцы
Миниатюрные породы кошек включают сингапурскую и манчкина — заводчики
Культура и шоу-бизнес
Пол Маккартни присоединился к акции британских артистов против использования музыки в обучении ИИ — The Guardian
Туризм
Туристы отметили мягкий сезон для поездки в Камбоджу
Спорт и фитнес
Тренер Лера Буры: сведение и разведение лопаток укрепляют спину и раскрывают грудную клетку
Еда
Творожный штоллен с сухофруктами и орехами получается мягким — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet