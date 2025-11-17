Стены промерзают, окна плачут: где на самом деле исчезает ваше тепло

Квартира может остывать быстрее свежезаваренного чая — и источником этого часто становятся не котлы и радиаторы, а сами стены и окна.

Почему старые дома теряют тепло

По словам Сергея Белолипецкого, в зданиях эпохи панельных серий (например, построенных в 1970-х годах) теплопотери обусловлены прежде всего "тонкими" железобетонными плитами стен без утепления. Он пояснил, что "плиты были железобетонные, панельный, например, дом 70-х годов постройки. Плиты были тонкие, без утепления. Там иней в квартире вылезает в хороший мороз. Теплопотери через такие стены достаточно велики".

Жильцы таких домов нередко сталкиваются с промерзанием стен и вынуждены либо повесить дополнительные покрытия (ковры, обивку), либо добиваться капитального ремонта. По словам эксперта, такие временные меры, по сути, лишь снижают дискомфорт, но не устраняют корень проблемы. Об этом рассказал директор Ассоциация ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий в комментарии для EcoSever.

Роль окон и вентиляции

Эксперт подчёркивает, что даже при хорошем утеплении стен теплопотери могут оставаться значительными из-за старых окон и нарушенной вентиляции. Он отметил: "Старые, деревянные, каждую зиму заклеивали скотчем, бумажками, газетами крепили, чтобы через них не дуло. Меняйте окна. Возможна другая беда, если вы окна поменяете нужно, чтобы не было запотеваний, чтобы вентиляция была в квартире".

Кроме того, в современных домах главным источником утечек тепла зачастую становятся не стены, а именно слабые стеклопакеты или неправильный режим вентиляции. Если стеклопакет выполнен с тремя-четырьмя стеклами, он значительно лучше удерживает тепло, как подчёркивает Белолипецкий: "Если в стеклопакете не два стекла, а три или четыре, они очень прилично теплоизолируют помещение. Современные окна, приличные современные окна именно такие, там потерь тепла нет".

Что делать: выявлять и устранять

Когда ситуация сложная и локализовать причины потерь самостоятельно сложно, эксперт советует обратиться к специалистам с тепловизором. Они помогут выявить реальные точки утечки тепла и дадут рекомендации по их устранению.

Таким образом, главным в деле снижения теплопотерь становится не просто замена радиаторов или повышение температуры, а системный подход: утепление стен, современные окна и грамотная вентиляция.