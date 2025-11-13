Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пациентка у кардиолога
Пациентка у кардиолога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 10:13

Начала добавлять в рацион один продукт — и сердце стало работать спокойнее

Врач Оксана Пивоварова: калий и магний являются ключевыми элементами для сердца

Здоровье сердца напрямую зависит от того, чем мы питаемся. Нехватка микроэлементов и полезных жиров может привести к нарушениям сердечного ритма, повышению давления и ослаблению сосудов. Чтобы сердце работало без сбоев, важно включать в рацион продукты, богатые калием, магнием и жирными кислотами.

"Для того, чтобы сердце работало без сбоев, необходимо обеспечить его калием и магнием. Это важные микроэлементы, которые помогают избежать дистрофии миокарда", — рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова в интервью "Ленте.ру".

По словам врача, именно эти элементы поддерживают нормальную сократительную способность сердечной мышцы, помогают регулировать сердечный ритм и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Калий и магний — союзники здорового сердца

Калий отвечает за передачу электрических импульсов в сердечной мышце, контролирует давление и участвует в водно-солевом обмене. Магний, в свою очередь, помогает клеткам усваивать калий и предотвращает спазмы сосудов.

Дефицит этих элементов может проявляться повышенной утомляемостью, перебоями в пульсе, судорогами и тревожностью.

"Абрикосы, бананы, земляника и смородина содержат много калия, как и орехи, печень и молочные продукты", — подчеркнула специалист.

Для восполнения магния терапевт советует включать в рацион бобовые, морковь, клубнику, авокадо, а также гречневую, овсяную и пшеничную каши.

Сравнение: продукты с высоким содержанием калия и магния

Микроэлемент Продукты Польза для сердца
Калий Бананы, абрикосы, орехи, печень, молочные продукты Регулирует давление, предотвращает аритмию
Магний Бобовые, овсянка, гречка, морковь, авокадо Снижает риск спазмов и укрепляет миокард

Полезные жиры для защиты сосудов

"Улучшить сократительную функцию и снизить уровень "плохого" холестерина помогут жирные кислоты. Поэтому в меню должны присутствовать лосось, тунец и оливковое масло", — отметила врач.

Омега-3 жирные кислоты укрепляют стенки сосудов, уменьшают воспаление и повышают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Особенно полезна морская рыба, богатая полиненасыщенными жирами, а также оливковое масло первого отжима, которое можно использовать для заправки салатов или приготовления блюд.

Шаг за шагом: как составить сердечное меню

  1. Начинайте день с каши. Гречневая или овсяная каша на завтрак поддерживает уровень магния и энергии.

  2. Добавляйте фрукты и ягоды. Бананы, абрикосы и смородина снабжают организм калием и витаминами.

  3. Ешьте орехи каждый день. Миндаль, грецкие или кедровые орехи укрепляют сосуды и сердце.

  4. Включайте рыбу не реже двух раз в неделю. Лосось, скумбрия или тунец — лучшие источники омега-3.

  5. Используйте растительные масла. Замените сливочное масло оливковым или льняным.

  6. Добавляйте нежирное мясо. Говядина, телятина, кролик и курица обеспечивают белок без лишнего холестерина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Исключить жиры из рациона полностью.
    Последствие: Нарушение обмена веществ и ухудшение состояния сосудов.
    Альтернатива: Умеренное употребление полезных жиров — рыба, орехи, оливковое масло.

  • Ошибка: Снижать давление только лекарствами.
    Последствие: Стабильность без улучшения общего состояния.
    Альтернатива: Добавить продукты, богатые калием и магнием.

  • Ошибка: Увлекаться солёной пищей.
    Последствие: Задержка жидкости и нагрузка на сердце.
    Альтернатива: Умеренное потребление соли и больше зелени.

А что если уровень калия и магния понижен?

При лабораторно подтверждённом дефиците врач может рекомендовать витаминно-минеральные комплексы. Однако восполнять микроэлементы лучше за счёт естественных источников. Особенно важно сочетать продукты, богатые калием, с теми, что содержат магний — именно так улучшается их усвоение.

Также стоит обратить внимание на водный баланс: обезвоживание снижает концентрацию электролитов, нарушая работу сердца.

Плюсы и минусы сердечной диеты

Аспект Плюсы Минусы
Влияние на сердце Укрепляет миокард, нормализует ритм Требует постоянства и дисциплины
Влияние на обмен веществ Снижает уровень "плохого" холестерина Медленный эффект, без мгновенных результатов
Общие ощущения Повышает энергию и выносливость Не подходит при аллергии на орехи или рыбу

FAQ

Какой продукт самый полезный для сердца?
Рыба холодных морей — лосось, тунец, скумбрия — благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот.

Сколько калия нужно в день?
Взрослому человеку — около 3-4 г. Это эквивалент 2 бананов, порции орехов и стакана кефира.

Можно ли заменить мясо растительным белком?
Да, но необходимо следить за достаточным поступлением железа и витамина B12.

Мифы и правда

Миф: Полезно полностью отказаться от жиров.
Правда: Сердцу необходимы ненасыщенные жирные кислоты для нормальной работы.

Миф: Калий можно получить только из бананов.
Правда: Он также содержится в абрикосах, орехах и молочных продуктах.

Миф: Магний можно принимать без назначения врача.
Правда: Его избыток так же вреден, как и недостаток.

Исторический контекст

Ещё в XX веке врачи отметили, что у жителей Средиземноморья, где в рационе много рыбы, оливкового масла и свежих овощей, реже встречаются инфаркты и гипертония. Эти наблюдения легли в основу средиземноморской диеты, признанной одной из самых полезных для сердца и сосудов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

COVID-19 ускоряет падение функции почек почти на половину быстрее обычных инфекций — Каролина Пуэнте-Лелиевре сегодня в 10:24
Сдала анализы после коронавируса — и результат меня буквально выбил из колеи

Учёные из Каролинского института выяснили, что COVID-19 ускоряет ухудшение работы почек на 47 % по сравнению с пневмонией. Почему это происходит и кому стоит пройти обследование?

Читать полностью » Ромашковый чай не содержит кофеина и подходит для вечернего употребления — Андрей Михайлов сегодня в 6:20
Один стакан ромашкового чая вечером — и сон крепкий, как у ребёнка: секрет прост, но работает

Почему ромашковый чай называют напитком спокойствия и здоровья? Узнайте, как он влияет на сон, сердце и пищеварение, и какие ошибки мешают получить пользу.

Читать полностью » Врач Вера Сережина: зимний рацион с орехами и рыбой укрепляет иммунитет сегодня в 5:27
Добавила в рацион один продукт — и перестала мёрзнуть даже в -15

Какие продукты помогут пережить холод, сохранить энергию и укрепить иммунитет зимой — рекомендации врача и пошаговое руководство.

Читать полностью » Врач Александр Андреев: у взрослых без молока увеличился риск остеопороза сегодня в 4:22
Думала, без молока станет легче — а появилась усталость и ломота в костях

Почему нельзя исключать молочные продукты без показаний, какие нутриенты они содержат и как безопасно подобрать альтернативы при непереносимости.

Читать полностью » Врач Михаил Гинзбург: у веганов выявили повышенный риск депрессии сегодня в 3:19
Думала, стану энергичнее без мяса — но организм подал тревожный сигнал

Почему веганы чаще сталкиваются с депрессией и как питание влияет на психическое здоровье — мнение специалиста и советы по профилактике.

Читать полностью » Врач Елена Павлова: загрязнённый увлажнитель вызвает рост микробов в квартирах сегодня в 2:15
Думала, увлажнитель помогает дышать легче — а он тихо вредил здоровью

Почему чрезмерное использование увлажнителя может навредить здоровью и как правильно ухаживать за прибором, чтобы он приносил только пользу.

Читать полностью » Бесконтрольный приём антибиотиков вызвал рост устойчивых бактерий сегодня в 1:10
Когда заболела, сразу выпила антибиотик — и чуть не угробила иммунитет

Почему антибиотики нельзя пить при насморке и простуде, чем опасно их бесконтрольное применение и как восстановиться после курса.

Читать полностью » Медики Татарстана снизили смертность от пневмонии на 12% сегодня в 0:06
Думал, что уже не восстановлюсь после болезни — а потом попробовал этот способ

Пневмония может развиться стремительно и привести к опасным осложнениям. Как восстановить лёгкие и укрепить организм после болезни — пошаговое руководство.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора
Красота и здоровье
Кардиолог Андрей Кондрахин: частое сердцебиение связано с потреблением кофе и чая
Наука
Цифровой двойник Земли повышает точность климатических симуляций благодаря вычислительным системам — Филипп Штейн
Авто и мото
Поставил шторку на госномер “для безопасности” — инспектор доказал умысел за пару минут
ДФО
Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова
Культура и шоу-бизнес
В калифорнийском городе Таузенд-Оукс можно будет будет переночевать в убежище Эльфабы из "Злой" — Airbnb
Туризм
Редкие туристические направления вызывают рост интереса у опытных путешественников
Питомцы
Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet