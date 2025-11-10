Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анализ мочи
Анализ мочи
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:10

Сдал обычный анализ крови — и врач сказал, что мозг стареет на 3 года быстрее

Даже незначительные повреждения сердечной мышцы способны привести к долгосрочным изменениям в когнитивной функции. Новое исследование, опубликованное 5 ноября в журнале Medical Xpress, показало, что высокий уровень тропонина — белка, указывающего на стресс или микротравму сердца — связан с более высоким риском развития деменции.

Участники с повышенными показателями этого маркера имели на 38% больший риск когнитивных нарушений, чем те, у кого уровень тропонина был минимальным. Эти изменения формировались годами — задолго до появления первых симптомов ухудшения памяти.

"Состояние сердца в среднем возрасте напрямую связано с риском развития деменции в пожилые годы", — отметил профессор Эрик Бруннер, руководитель исследования из Университетского колледжа Лондона (UCL).

Почему сердце влияет на мозг

Кровоснабжение мозга зависит от состояния сердечно-сосудистой системы. Даже незначительное нарушение сердечного ритма или повреждение миокарда может привести к ухудшению доставки кислорода и питательных веществ в ткани мозга.

Профессор Бруннер подчеркнул, что процесс деградации мозга происходит медленно, на протяжении десятилетий, и начинается задолго до того, как человек замечает первые сбои в памяти или внимании.

"Профилактика должна начинаться заранее: контроль артериального давления, уровня холестерина и веса способен замедлить или даже предотвратить развитие как сердечно-сосудистых заболеваний, так и деменции", — добавил исследователь.

Таблица: взаимосвязь состояния сердца и функций мозга

Показатель Влияние на мозг Риск последствий
Повышенный уровень тропонина Указывает на микроповреждения миокарда, ухудшает кровоснабжение мозга Рост риска деменции на 38%
Высокое давление Повреждает сосуды, снижает поступление кислорода Снижение памяти и концентрации
Высокий холестерин Сужает сосуды, ухудшает питание мозга Нарушение когнитивных функций
Избыточный вес Повышает нагрузку на сердце и сосуды Ускоренное старение мозга

Исследование Whitehall II: 40 лет наблюдений

Данные основаны на одном из самых продолжительных исследований — Whitehall II, которое отслеживает состояние здоровья британских госслужащих с 1985 года.

В анализе участвовали около 6 тысяч человек без сердечно-сосудистых заболеваний и деменции на старте наблюдения. Выяснилось, что у тех, кто в возрасте 45-69 лет имел повышенные уровни тропонина, со временем быстрее снижались память, внимание и скорость мышления.

Отдельно исследователи провели МРТ головного мозга у 641 участника. У людей с высокими показателями тропонина наблюдалось уменьшение объёма гиппокампа и серого вещества, ответственных за память и когнитивные процессы. Эти изменения эквивалентны ускоренному старению мозга на 2-3 года.

"Исследование напоминает: здоровье сердца и здоровье мозга неразрывно связаны. Средний возраст — критический период, когда накапливаются повреждения, предопределяющие дальнейшее ухудшение состояния", — подчеркнул профессор Брайан Уильямс, главный научный сотрудник Британского кардиологического фонда.

Как предотвратить "ускоренное старение" мозга

Советы шаг за шагом

  1. Контролируйте давление. Оптимальные показатели — до 130/80 мм рт. ст. Регулярные измерения и коррекция при отклонениях снижают риск инсульта и деменции.

  2. Следите за холестерином. Уровень липопротеинов низкой плотности должен быть ниже 3 ммоль/л. При необходимости врач назначает статины.

  3. Поддерживайте нормальный вес. Индекс массы тела (ИМТ) желательно держать в диапазоне 18,5-25.

  4. Откажитесь от курения и избытка алкоголя. Эти факторы ухудшают кровообращение и ускоряют старение сосудов.

  5. Двигайтесь ежедневно. Аэробная активность (ходьба, плавание, велосипед) улучшает кровоток и повышает устойчивость мозга к стрессу.

  6. Следите за сном. Хроническое недосыпание повышает уровень стрессовых гормонов, что негативно сказывается на сердце и когнитивных функциях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать вместо этого
Игнорировать профилактические осмотры Пропуск ранних признаков заболеваний сердца Ежегодно сдавать анализ крови на тропонин, холестерин, глюкозу
Считать, что деменция — возрастная норма Потеря времени для профилактики Начать контроль с 40-45 лет
Лечить только симптомы Упущенные хронические процессы Комплексный подход: давление, питание, физическая активность
Отказ от МРТ при жалобах на память Несвоевременное выявление изменений Проходить обследование по рекомендации врача

Таблица: плюсы и минусы профилактического подхода

Плюсы Минусы
Возможность замедлить развитие деменции Требует дисциплины и регулярности
Снижение затрат на лечение Нужно контролировать несколько показателей
Улучшение качества жизни Некоторые обследования платные
Предотвращение сердечных осложнений Возможна тревожность из-за диагностики

Мифы и правда о связи сердца и мозга

Миф 1. Проблемы с памятью не связаны с сердцем.
Правда. Сосуды мозга напрямую зависят от работы сердца — ухудшение кровотока снижает когнитивные способности.

Миф 2. Деменция неизбежна с возрастом.
Правда. До 40% случаев можно предотвратить при контроле давления, холестерина и веса.

Миф 3. Тропонин повышается только при инфаркте.
Правда. Даже лёгкое хроническое повреждение сердца может вызвать небольшой рост тропонина и указывать на скрытую патологию.

3 интересных факта

У людей с хорошей физической формой мозг стареет в среднем на 5 лет медленнее, чем у малоподвижных.

Повышенный уровень тропонина можно выявить за 10-15 лет до клинических проявлений сердечной недостаточности.

В некоторых странах (например, в Японии) тест на тропонин уже включён в национальные профилактические программы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оксана Платонова: доза при флюорографии в 10 раз меньше, чем при перелёте на самолёте сегодня в 4:10
Как я понял, что облучение при рентгене — не страшнее перелёта

Флюорография и рентген безопаснее, чем перелёт на самолёте. Врач объяснила, как часто можно проходить обследование и почему его не стоит бояться.

Читать полностью » Врач Марият Мухина: пельмени можно есть не чаще двух раз в неделю и порцией до 150 граммов сегодня в 3:16
Пельмени — моя слабость, но вот как я научился есть их без вреда

Диетолог рассказала, почему пельмени нельзя есть слишком часто: при всей питательности они повышают холестерин и риск болезней сердца.

Читать полностью » Педиатр Дарья Копьева предупредила о рисках использования замороженного пюре для облегчения боли у детей сегодня в 2:12
Почему я больше не охлаждаю детское пюре — совет педиатра всё изменил

Педиатр рассказала, почему модный лайфхак с замороженным пюре опасен при прорезывании зубов у малышей и какие способы действительно безопасны.

Читать полностью » Екатерина Кашух: поздний завтрак допустим, если не вызывает переедания вечером сегодня в 1:18
Перестал завтракать в 7 утра — и почему мой организм сказал спасибо

Врач объяснила, почему поздний завтрак может быть нормой. Главное — следовать биоритмам и не допускать переедания вечером.

Читать полностью » Врач Владимир Мещеряков: вейпы разрушают лёгкие и сосуды сегодня в 0:14
Понял, что вейпы — не безвредны: что происходит с организмом на самом деле

Электронные сигареты кажутся безопасной альтернативой табаку, но эксперты предупреждают: вейпы разрушают лёгкие, сосуды и повышают риск рака.

Читать полностью » Пила чай габа ради сна — и не могла уснуть до утра: вот почему вчера в 23:55

Чай габа обещает расслабление и спокойный сон, но научные данные ставят под сомнение его реальные эффекты. Узнайте, стоит ли верить в чудеса габы.

Читать полностью » Сыворотки с витамином C помогают выровнять тон кожи и снизить проявления постакне вчера в 23:43
Антиоксидант, который делает кожу ярче: что нужно знать о витамине C

Витамин C осветляет, выравнивает и защищает — если подобрать формулу и режим. Разбираем, какой тип выбрать, как наносить и с чем сочетать, чтобы кожа сияла.

Читать полностью » Эксперты: день рождения под открытым небом повышает настроение и снижает стресс вчера в 23:40
Забудьте про кафе и застолья — вот как устроить день рождения под открытым небом, чтобы всем понравилось

Твой день рождения — повод выбраться на воздух: ужин под звёздами, вечер у костра или пикник с друзьями. 15 идей, которые сделают праздник по-настоящему твоим.

Читать полностью »

Новости
Еда
Намазка из сельди с морковью: добавил плавленый сыр — результат вау, это вам не магазинная паста
УрФО
К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может вырасти до 116,4 тысячи рублей
Садоводство
Поливала цветы как обычно — и не понимала, почему они чахнут: метод, чтобы растения не гнили и не вяли
Авто и мото
Менял шины как обычно — и едва не попал в беду: оказалось, всё делал неправильно
Культура и шоу-бизнес
"Сумерки" уже надоели? Эти 5 сериалов с оборотнями и ведьмами заставят сердце биться чаще
Садоводство
Осенью делаю всего одно действие — и розы переживают зиму без потерь
Авто и мото
Решил починить машину самостоятельное — и попал на крупные траты: теперь боюсь открывать капот
Спорт и фитнес
Вышла на склон в минус 10 — и больше не хочу в спортзал: теперь тренируюсь только так
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet