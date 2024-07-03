В Пензенском государственном университете (ПГУ), Россия, разработан новый метод раннего выявления сердечной недостаточности с помощью трансторакальной эхокардиографии (Эхо-КГ). Метод позволяет оценивать состояние сердца по трём показателям: конструктивной работе сердца, индексу работы миокарда и индексу конечного диастолического объёма, сообщает Газета.Ру.

Эти параметры более чувствительны к ухудшению работы сердца, что позволяет выявлять предикторы развития сердечной недостаточности на ранних стадиях.

Эхо-КГ является неинвазивным и удобным методом, который может применяться даже при невозможности проведения МРТ. В настоящее время этот метод активно используется кардиологами Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе.

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