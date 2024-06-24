Семаглутид, препарат, обычно используемый для лечения диабета, продемонстрировал значительное улучшение состояния здоровья у лиц с избыточным весом и диабетом, страдающих от тяжелых форм сердечной недостаточности, причем это улучшение частично обусловлено снижением массы тела на 9,6%.
Исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале JACC, показало, что прием семаглутида на 50% уменьшает риск ухудшения симптомов сердечной недостаточности и улучшает здоровье сердца на 7-8 пунктов по шкале KCCQ-CSS, сравнительно с контрольной группой, принимавшей плацебо. Эти выводы подтверждены данными из двух клинических испытаний, в которых участвовало 1,15 тыс. добровольцев.
Эффекты семаглутида на сердечную ткань, как считают исследователи, не полностью объясняются снижением веса, что предполагает дополнительные благоприятные воздействия этого препарата на сердце.
Фото: commons.wikimedia.org/Alaa Najjar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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