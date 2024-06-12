Ученые из Московского физико-технического института разработали новое устройство для перевозки донорских сердец при температуре тела, используя раствор "Нормакор" вместо криогенных растворов. Этот раствор содержит полисахариды и ионы, останавливающие сердцебиение, но поддерживающие жизнеспособность ткани.
Методика позволяет сохранить орган для трансплантации более 6 часов, что является улучшением по сравнению с традиционным методом на льду, сохраняющим сердце до 4-5 часов.
Вместо стандартных показателей, таких как ЭКГ, используется видеокамера и свет для мониторинга состояния сердца. Эта технология также предусматривает возможность дальнейших манипуляций с органом и увеличение времени для трансплантации. В будущем планируется адаптация устройства для перевозки других органов, сообщает ТАСС.
Фото: visualsonline.cancer.gov/Unknown photographer, National Cancer Institute (public domain)
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