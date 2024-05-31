Врач Ольга Малиновская объяснила, что одышка и потливость могут быть ранними признаками сердечного приступа. Важные симптомы включают сильную и внезапную боль в груди, долго не проходящую, а также головокружение и бледность.

Врач также упомянула острую коронарную недостаточность, при которой сердце получает меньше кислорода, что может привести к гибели клеток сердечной мышцы.

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно приводят к смерти почти 18 млн человек, с инфарктами и инсультами как главными причинами.

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