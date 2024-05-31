Люди, которые легко вовлекаются в новые дела и достигают состояния глубокой концентрации, известного как "поток", демонстрируют лучшее сердечно-сосудистое и психическое здоровье. Мириам Мосинг из Каролинского института подчеркнула, что такое состояние повышает производительность и коррелирует с хорошим состоянием сердца, как показало исследование Юго-западного университета Цзяотун.

Также увлечение новыми делами может снижать риск развития сердечных заболеваний, депрессии, тревоги, шизофрении и биполярного расстройства, помогая защитить от вредного влияния стресса.

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