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The Conversation: люди, с легкостью вовлекающиеся в новые дела имеют лучшее здоровье сердца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:54

The Conversation: люди, с легкостью вовлекающиеся в новые дела имеют лучшее здоровье сердца

Люди, которые легко вовлекаются в новые дела и достигают состояния глубокой концентрации, известного как "поток", демонстрируют лучшее сердечно-сосудистое и психическое здоровье. Мириам Мосинг из Каролинского института подчеркнула, что такое состояние повышает производительность и коррелирует с хорошим состоянием сердца, как показало исследование Юго-западного университета Цзяотун.

Также увлечение новыми делами может снижать риск развития сердечных заболеваний, депрессии, тревоги, шизофрении и биполярного расстройства, помогая защитить от вредного влияния стресса.

Фото: commons.wikimedia.org/Ted.ns (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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