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В США обнаружили различия механизмов сердечной недостаточности у мужчин и женщин
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:10

В США обнаружили различия механизмов сердечной недостаточности у мужчин и женщин

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что сердечная недостаточность у самцов и самок мышей имеет разные механизмы развития, что требует различного подхода к лечению.

У самцов сердечная недостаточность связана с замедленным выведением кальция из клеток сердца, тогда как у самок — с увеличением количества белка титина (N2B) в миокарде. Эти результаты, опубликованные в журнале Cardiovascular Research (CardioRes), могут быть актуальны и для людей, предполагая необходимость использования различных препаратов для лечения сердечной недостаточности у мужчин и женщин, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Alaa Najjar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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