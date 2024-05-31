Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что сердечная недостаточность у самцов и самок мышей имеет разные механизмы развития, что требует различного подхода к лечению.
У самцов сердечная недостаточность связана с замедленным выведением кальция из клеток сердца, тогда как у самок — с увеличением количества белка титина (N2B) в миокарде. Эти результаты, опубликованные в журнале Cardiovascular Research (CardioRes), могут быть актуальны и для людей, предполагая необходимость использования различных препаратов для лечения сердечной недостаточности у мужчин и женщин, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Alaa Najjar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при "угрозе Харькову"
Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области
В Германии заявили о "сигнале России" в виде учений
Главный инспектор Вооруженных Сил Германии Карстен Бройер объявил, что учения НАТО в Литве послужили предостережением для России, передает информационное агентство Sky News.
В Индии мужчина нашёл метеорит в дымящейся яме на своём участке
В Индии ничего не подозревающий мужчина вышел на своё участок и обнаружил метеорит в дымящейся яме. О происшествии пишет India Today.
"Голос Америки": Фонд Клуни собирается начать охоту на российских журналистов
Фонд Клуни просит выдать ордеры на арест журналистов из России.