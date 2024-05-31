Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что сердечная недостаточность у самцов и самок мышей имеет разные механизмы развития, что требует различного подхода к лечению.

У самцов сердечная недостаточность связана с замедленным выведением кальция из клеток сердца, тогда как у самок — с увеличением количества белка титина (N2B) в миокарде. Эти результаты, опубликованные в журнале Cardiovascular Research (CardioRes), могут быть актуальны и для людей, предполагая необходимость использования различных препаратов для лечения сердечной недостаточности у мужчин и женщин, сообщает Газета.Ру.

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