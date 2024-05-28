Ученые из медицинского центра при Техасском техническом университете выявили, что обильные менструальные кровотечения повышают риск развития сердечных заболеваний у молодых женщин. В исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine, рассмотрены данные медицинских карт 2 430 851 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Результаты показали, что у женщин моложе 40 лет с меноррагией (чрезмерное менструальное кровотечение) чаще фиксируются случаи ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. Однако у женщин старше 40 лет такой связи не обнаружено.
Меноррагия снижает качество жизни, приводит к железодефицитной анемии и может обострять хронические заболевания. Причиной повышенного риска сердечных заболеваний у молодых женщин с меноррагией может быть гормональный дисбаланс, приводящий к неправильному делению гладкомышечных клеток сосудов и кислородному голоданию миокарда.
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