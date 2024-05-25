Гормоны щитовидной железы, такие как трийодтиронин (T3) и тироксин (T4), существенно влияют на работу сердца. Нарушения в работе щитовидной железы могут вызвать тахикардию, аритмию, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий. Об этом рассказала врач-кардиолог Елена Римская.

Щитовидные гормоны воздействуют на рецепторы мембран и ядер кардиомиоцитов, регулируя синтез белков и усиливая сократимость сердечной мышцы. Они также влияют на натриевые, калиевые и кальциевые каналы, что может ускорять сердечный ритм и изменять сосудистый тонус, влияя на артериальное давление, сообщает Газета.Ру.

При гипотиреозе (недостаток гормонов) снижается артериальное давление, замедляется сердцебиение (брадикардия), и снижается сократимость сердца. Гипертиреоз (повышенный уровень гормонов) вызывает учащенное сердцебиение, аритмии, такие как фибрилляция предсердий, и повышение артериального давления.

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