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Врач Римская: сбои в работе щитовидной железы вызывают нарушения функции сердца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:51

Врач Римская: сбои в работе щитовидной железы вызывают нарушения функции сердца

Гормоны щитовидной железы, такие как трийодтиронин (T3) и тироксин (T4), существенно влияют на работу сердца. Нарушения в работе щитовидной железы могут вызвать тахикардию, аритмию, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий. Об этом рассказала врач-кардиолог Елена Римская.

Щитовидные гормоны воздействуют на рецепторы мембран и ядер кардиомиоцитов, регулируя синтез белков и усиливая сократимость сердечной мышцы. Они также влияют на натриевые, калиевые и кальциевые каналы, что может ускорять сердечный ритм и изменять сосудистый тонус, влияя на артериальное давление, сообщает Газета.Ру.

При гипотиреозе (недостаток гормонов) снижается артериальное давление, замедляется сердцебиение (брадикардия), и снижается сократимость сердца. Гипертиреоз (повышенный уровень гормонов) вызывает учащенное сердцебиение, аритмии, такие как фибрилляция предсердий, и повышение артериального давления.

Фото: commons.wikimedia.org/Alaa Najjar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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