Гормоны щитовидной железы, такие как трийодтиронин (T3) и тироксин (T4), существенно влияют на работу сердца. Нарушения в работе щитовидной железы могут вызвать тахикардию, аритмию, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий. Об этом рассказала врач-кардиолог Елена Римская.
Щитовидные гормоны воздействуют на рецепторы мембран и ядер кардиомиоцитов, регулируя синтез белков и усиливая сократимость сердечной мышцы. Они также влияют на натриевые, калиевые и кальциевые каналы, что может ускорять сердечный ритм и изменять сосудистый тонус, влияя на артериальное давление, сообщает Газета.Ру.
При гипотиреозе (недостаток гормонов) снижается артериальное давление, замедляется сердцебиение (брадикардия), и снижается сократимость сердца. Гипертиреоз (повышенный уровень гормонов) вызывает учащенное сердцебиение, аритмии, такие как фибрилляция предсердий, и повышение артериального давления.
Фото: commons.wikimedia.org/Alaa Najjar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Финский парламент рассматривает закон, который откроет границу для туристов из России
Финляндия готовит закон, который откроет границу с Россией для туристов, но введет новые правила для просителей убежища.
В Китае обнаружена новая "плотоядная" инфекция, характеризующаяся некрозом органов
В Китае выявлен всплеск новой инфекции, известной как "плотоядная болезнь", вызываемая стрептококками группы А и характеризующаяся некрозом органов.
Газета.Ру: громоподобная боль в голове требует немедленного обращения к врачу
Громоподобная боль в голове может быть признаком серьезных заболеваний, таких как разрыв аневризмы или гипертония, и требует немедленного обращения к врачу, по информации от издания Daily Mail.
Китайские автомобили получили более высокие оценки в краш-тестах EuroNCAP и C-NCAP
В последние годы китайские автомобили значительно улучшили свою безопасность, что подтверждается высокими оценками в краш-тестах, таких как EuroNCAP и C-NCAP.