Кардиолог Алексей Конев рекомендует сердечникам весной употреблять продукты, богатые калием и магнием, для поддержки сердечно-сосудистой системы. Он особо отметил шпинат, который помогает нормализовать сердечный ритм и снижает артериальное давление.
Также в списке полезных овощей для сердца врач выделяет редис, содержащий фолиевую кислоту и минералы, способствующие профилактике атеросклероза и гипертензии. Конев также рекомендует руколу, укроп и спаржу за их способность поддерживать работу сердечной мышцы и снижать риск сердечных заболеваний благодаря высокому содержанию калия, сообщает МедикФорум.
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