Врач в защитном костюме
© Pravda.Ru by Малова Алёна is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:05

Междисциплинарный подход как ключ к успеху: форум в Казани выявляет лучшие практики лечения

В казанском IT-парке стартовал четвертый образовательный форум "Сердечная команда", объединивший более 400 профильных специалистов из России и стран СНГ. Центральной темой встречи стала борьба с ишемической болезнью сердца, остающейся наиболее распространенной патологией в кардиологическом секторе. Мероприятие продлится до 19 марта и сфокусировано на междисциплинарном подходе к лечению пациентов через работу врачебных команд. Эксперты подчеркивают, что опыт Татарстана в развитии высоких технологий в медицине стал ориентиром для федерального уровня.

Акцент на ишемическую болезнь

Показатели Минздрава Татарстана фиксируют, что за 2025 год на тысячу человек пришлось 40,3 случая сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на статистическое снижение острых состояний, врачи отмечают рост хронических форм недугов. Коронарная болезнь артерий, питающих миокард, остается ключевой причиной смертности как внутри страны, так и на международном уровне.

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения республики Зульфия Ким подчеркивает: данная группа патологий занимает ведущее место в структуре заболеваемости. На форуме специалисты обсуждают актуальные протоколы ведения пациентов с такими поражениями. В условиях современной медицины важно не только купировать симптом, но и выстраивать долгосрочную стратегию наблюдения.

Задача экспертов на площадке IT-парка — обмен практическими кейсами, которые помогают снизить риски осложнений. Участники делают упор на персонализированный подход, где выбор терапии зависит от глубокого анализа клинической картины конкретного пациента.

Эффективность междисциплинарного подхода

Успешная терапия заболеваний сердца сегодня невозможна силами одного клинициста. В лечебный процесс вовлечены кардиологи, хирурги и эксперты рентгенэндоваскулярных методов диагностики, которые формируют единую "сердечную команду". Такой тандем позволяет принимать взвешенные решения по самым сложным случаям, включая пациентов с сопутствующими онкологическими диагнозами.

Результаты предварительных опросов среди врачей показали, что главным препятствием в работе остается логистическая сложность сбора всех участников команды в одном кабинете. Тем не менее, качество оказания помощи напрямую зависит от того, насколько слаженно работает эта группа. Мастер-классы от ведущих федеральных центров призваны отточить навыки взаимодействия и внедрить инновационные методики в операционную практику.

Опыт Татарстана как федеральный стандарт

Статистика республики за 2025 год демонстрирует внушительный рост рентгенэндоваскулярных вмешательств — показатель достиг 41 539 процедур, превысив данные предыдущего года на 33,8%. В сосудистые центры Татарстана было госпитализировано более 20 тысяч человек с инсультами и свыше 14 тысяч пациентов с острым коронарным синдромом. Такие цифры подтверждают лидирующие позиции региона в оснащении профильных медучреждений.

Эксперты федерального уровня активно изучают практику врачей в Набережных Челнах и Казани. Работы кардиохирургов признаны эффективными и масштабируемыми на всю страну. Развитая инфраструктура и высокий ценз квалификации специалистов позволяют региону удерживать высокую планку в борьбе с кардиопатологиями.

Гости форума отмечают, что Татарстан обладает значительным интеллектуальным ресурсом, которым важно делиться с коллегами из других субъектов. Для молодых специалистов мероприятие становится уникальной площадкой, где можно перенять опыт у экспертов, определяющих развитие российской сердечно-сосудистой хирургии.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

