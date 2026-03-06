Сердце молчит — а внутри шторм: привычная проверка в покое часто пропускает опасные сбои

Стресс-тесты, такие как велоэргометрия и проба на беговой дорожке, помогают обнаружить скрытые нарушения сердечной деятельности, невидимые в покое. Кардиолог, Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский объяснил, что диагностика сердца проходит поэтапно: сбор анамнеза и жалоб, электрокардиография с эхокардиографией, а затем при необходимости нагрузочные пробы. Эти методы фиксируют свежие изменения в коронарном кровообращении, повышая точность оценки. Об этом сообщает MosTimes.

Нагрузочные тесты интегрируют физику сердечного ритма под стрессом с биохимическими сдвигами, такими как ишемия миокарда. По словам специалиста, они дополняют стандартную ЭКГ, выявляя патологии, скрытые в состоянии покоя. Если изменения на ЭКГ возникают во время теста, это сигнализирует о проблемах с кровоснабжением сердца.

"В спокойном состоянии ЭКГ может не выявить изменение. Стресс-тесты могут обнаружить скрытую коронарную недостаточность. ЭКГ показывает изменения давние, а стресс-тест покажет более свежие изменения", — отметил Юрий Серебрянский.

Как подчеркнул Серебрянский, при выявлении отклонений следует провести велоэргометрию или тест на дорожке, а затем при необходимости — коронарографию. Такие пробы уточняют диагноз и определяют тактику лечения, сочетая антропологические аспекты адаптации сердца к нагрузкам с современной диагностикой. Это позволяет своевременно предотвратить осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.