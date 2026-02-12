Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний
© public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:04

Выглядят здоровыми, а сердце работает на износ: три привычки включают скрытый таймер

Сердечно-сосудистые заболевания всё чаще диагностируют у людей трудоспособного возраста. И дело не только в наследственности или экологии: повседневные привычки нередко оказываются решающим фактором. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на терапевта, врача-валеолога и нутрициолога Надежду Чернышову, которая назвала три наиболее опасных сценария поведения, медленно разрушающих миокард и сосуды.

Алкоголь и разрушение миокарда

Главным врагом сердца специалист называет алкоголь. По её словам, регулярное употребление спиртного способно приводить к поражению сердечной мышцы даже у тех, кто не считает себя больным. Процесс может развиваться скрыто, без выраженных симптомов, и долго оставаться незамеченным.

"Алкоголь часто приводит к поражению сердечной мышцы, и это может происходить незаметно для человека. Бывает, что молодые, практически здоровые мужчины внезапно умирают от сердечной недостаточности именно потому, что спиртное разрушило миокард. Такое состояние врачи называют алкогольной кардиомиопатией — когда сердечная ткань теряет эластичность и перестает сокращаться как нужно. Сердце перестает справляться со своей нагрузкой, и это может привести к трагическому исходу", — пояснила терапевт.

Речь идёт об алкогольной кардиомиопатии — состоянии, при котором сердечная ткань теряет эластичность и способность полноценно сокращаться. В результате орган перестаёт эффективно перекачивать кровь, и риск сердечной недостаточности возрастает. Особенно тревожит врачей тот факт, что подобные случаи встречаются и среди молодых мужчин, внешне не имеющих признаков серьёзных заболеваний.

Курение и ускоренный атеросклероз

Не менее разрушительным фактором Чернышова считает курение. Никотин и сопутствующие вещества повреждают сосудистую стенку, делая её более уязвимой для формирования атеросклеротических бляшек. В результате ускоряется развитие ишемической болезни сердца, повышается вероятность инфарктов и инсультов.

Специалист отмечает, что после сосудистых операций врачи настоятельно рекомендуют полный отказ от сигарет. В противном случае патологический процесс быстро возвращается, а риск осложнений существенно возрастает. Таким образом, курение не только провоцирует первичное поражение сосудов, но и сводит на нет результаты медицинского вмешательства.

Гиподинамия, переедание и скрытая перегрузка

Отдельное внимание врач уделяет малоподвижному образу жизни и перееданию. Недостаток движения приводит к снижению тонуса сердечной мышцы, а избыток сладкой и жирной пищи способствует набору веса и нарушению обмена веществ. На этом фоне формируются ожирение и сахарный диабет, дополнительно перегружающие сердечно-сосудистую систему.

"Когда человек мало двигается, сердце теряет способность нормально работать. Переедание, обилие сладкой и жирной пищи быстро приводят к набору веса, нарушению обмена веществ и развитию диабета, который, в свою очередь, разрушает сосуды. В результате сердце постоянно работает с перегрузкой. Если добавить сюда стресс, недосып и низкую физическую активность, риск сердечных заболеваний возрастает в разы", — отметила Надежда Чернышова.

При этом поздние ужины, по словам специалиста, сами по себе не становятся прямой причиной сердечных проблем. Однако они ухудшают качество сна и замедляют ночное восстановление организма. В долгосрочной перспективе это также отражается на состоянии сосудов и работе сердца, усиливая влияние других неблагоприятных факторов.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

