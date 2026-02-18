Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боль в сердце
© freepik.com by stefamerpik is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:57

Сердце бьётся, как после марафона, даже в покое: эти признаки намекают на скрытую тахикардию

Резкое учащение пульса нередко пугает даже тех, кто раньше не сталкивался с проблемами сердца. Тахикардия может быть как естественной реакцией организма, так и признаком серьёзных нарушений — об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-кардиолога, гериатра, профессора, доктора медицинских наук Юрия Конева. Специалист подчёркивает, что важно различать физиологическое и патологическое учащение сердцебиения, поскольку подход к ним принципиально разный.

Когда учащённый пульс — норма

По словам Юрия Конева, не каждое ускорение сердечного ритма говорит о заболевании. Во время физической нагрузки или сильного стресса сердце начинает работать интенсивнее, обеспечивая ткани дополнительным кислородом. В таких случаях учащённое сердцебиение выполняет компенсаторную функцию и укладывается в пределы физиологической нормы.

"Тахикардия может быть просто компенсацией, когда нагрузка возрастает, и частота сердечных сокращений увеличивается до определенного уровня. Но патологическая тахикардия — это уже следствие различных нарушений сердца, в том числе атеросклероза или сбоев в проводящей системе. Причин может быть множество, и каждая требует врачебного контроля", — пояснил кардиолог.

Если же пульс учащается без видимой причины — в состоянии покоя или при минимальной активности — это может свидетельствовать о структурных или функциональных изменениях в сердечной мышце и проводящей системе. В подобных случаях речь идёт уже о возможной патологии, требующей оценки специалиста.

Тревожные сигналы и необходимость наблюдения

Кардиолог обращает внимание на симптомы, которые нельзя игнорировать. К ним относятся ощущение выраженного сердцебиения, перебои в работе сердца, чувство замирания за грудиной. У пожилых пациентов нередко присоединяется одышка, что может указывать на более серьёзные изменения.

"Нарушения ритма в виде тахикардии требуют врачебного наблюдения. Симптомы могут быть разными — от сердцебиения до ощущения остановки сердца, иногда добавляется одышка. Поэтому важно вовремя обследоваться и не ждать, пока состояние ухудшится", — отметил Юрий Конев.

Выраженность проявлений зависит от характера нарушения и от того, в каком отделе сердца возникает сбой. Именно поэтому самостоятельные выводы о причинах тахикардии могут быть ошибочными, а медицинская оценка остаётся ключевым этапом диагностики.

Образ жизни как фактор профилактики

Отдельное внимание специалист уделяет профилактике. Поддержание здоровья сердца во многом связано с базовыми принципами образа жизни. Полноценный сон, сбалансированное питание и регулярная физическая активность помогают снизить риск развития нарушений ритма.

По словам Конева, умеренное движение и разумные нагрузки играют важную роль в сохранении сердечно-сосудистой системы в рабочем состоянии. Эти меры актуальны вне зависимости от возраста и могут стать фундаментом для снижения вероятности развития тахикардии.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

