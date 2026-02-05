Пульс на тренировке растёт не просто так — вот где начинается опасная зона

Пульс — один из самых простых и честных индикаторов того, как ваше тело справляется с нагрузкой. Он помогает понять, тренируетесь ли вы достаточно интенсивно для прогресса, или, наоборот, перегружаете организм и рискуете выгореть, получить травму или загнать себя в хронический стресс. Эксперты подчёркивают: грамотный контроль ЧСС полезен не только для фитнеса, но и для общего здоровья. Об этом сообщает British GQ.

Зачем вообще следить за пульсом на тренировках

Во время физической активности сердце начинает биться чаще, чтобы быстрее доставлять кислород и питательные вещества к мышцам. Чем лучше тренирован организм, тем эффективнее сердце справляется с этой задачей — и тем ниже может быть пульс при одинаковой нагрузке.

Эксперт-тренер ClubQ Health Алина Кокс отмечает, что повышение ЧСС во время упражнений — абсолютно нормальная реакция. Но понимание своих значений помогает держать тренировку "в нужной зоне", избегать перетренированности и лишнего напряжения для сердца.

Какой пульс считается нормальным в покое

Персональный тренер Адам Эназ напоминает, что здоровая частота сердечных сокращений в покое (RHR) у большинства людей находится в диапазоне 60-100 ударов в минуту. У хорошо тренированных людей этот показатель может быть значительно ниже — примерно 40-50 ударов в минуту.

При этом важно не сравнивать себя с профессиональными спортсменами: у элитных атлетов выносливости пульс в покое иногда опускается до 30-40 ударов в минуту, но это результат многолетней адаптации.

Почему высокий пульс может быть тревожным сигналом

По данным Harvard Health, постоянно повышенный пульс в покое, особенно ближе к верхней границе 60-100, может быть связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже ранней смерти. Кроме того, Алина Кокс говорит, что отслеживание ЧСС помогает замечать стресс и ранние признаки болезни: если пульс в покое вдруг стал выше обычного, организм может "бороться" с инфекцией ещё до явных симптомов.

Что делать, если пульс слишком высокий или слишком низкий

Кокс предупреждает: тренировки на уровне 90% и выше от максимального пульса (MHR) при регулярном повторении могут привести к усталости, перетренированности и повышению гормонов стресса. Также настораживает ситуация, когда ЧСС долго остаётся высокой после занятия — это может говорить о плохом восстановлении или обезвоживании.

С другой стороны, слишком низкий пульс в покое (ниже 40 ударов в минуту у нетренированных людей) может быть признаком брадикардии. Это состояние иногда сопровождается слабостью и головокружением, и в таком случае лучше обратиться к врачу.

В каких зонах лучше тренироваться для здоровья

Эксперты сходятся во мнении: для большинства задач оптимально держаться в диапазоне 50-85% от максимальной частоты сердечных сокращений. Конкретная зона зависит от цели — выносливость, снижение веса, развитие силы или повышение общей формы.

Адам Эназ приводит ориентиры по нагрузкам:

Ходьба или лёгкий велосипед — 50-60% MHR Ровный бег — 60-75% MHR Тяжёлая атлетика — 60-80% MHR HIIT и спринты — 80-95% MHR

При низкой интенсивности организм чаще использует жир как источник энергии, а при высокоинтенсивной работе активнее расходует углеводы. В диапазоне 70-80% MHR обычно задействуется смешанное "топливо".

Как улучшать показатели пульса со временем

Регулярные тренировки способны снижать пульс в покое: сердце становится сильнее и перекачивает больше крови за один удар, поэтому ему не нужно биться так часто. Кроме того, упражнения могут поддерживать работу парасимпатической нервной системы, снижая общий уровень стресса.

Чтобы пульс на тренировках был более стабильным и управляемым, эксперты советуют несколько базовых вещей: