Девушки хоядт в парке
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:54

Сорок минут ради долголетия: ежедневный ритуал превращает обычную прогулку в мощный кардио-щит

Ежедневные пешие прогулки в интенсивном темпе служат эффективным методом кардиотренировки, позволяя укрепить миокард без чрезмерного воздействия на опорно-двигательный аппарат. Кардиолог Андрей Кондрахин подчеркивает, что для достижения терапевтического эффекта важна системность и правильный ритм движения. Об этом сообщает EcoSever.

Специалист пояснил, что для здоровья сердца прогулка должна быть достаточно быстрой, создающей ощущение легкого дефицита кислорода, как при бегстве от погони. По словам врача, оптимальная длительность составляет сорок минут, что обеспечивает необходимую нагрузку на сердечно-сосудистую систему без перенапряжения суставов.

"Пешая прогулка должна быть каждый день. Сорок минут надо в ритме пройти, этого будет достаточно для того, чтобы нагрузить сердце. Суставы за это время не получат лишнюю нагрузку", — отметил Андрей Кондрахин.

Эксперт предупредил, что негативное влияние на колени часто связано с ходьбой по твердым покрытиям и неправильной техникой, особенно при спуске по лестницам. Согласно рекомендациям доктора, для минимизации ударной нагрузки коленные суставы во время движения должны оставаться слегка согнутыми, что работает как естественный амортизатор. Также кардиолог настоятельно советует выбирать качественную обувь с хорошей поддержкой или применять специальные ортопедические стельки для снижения риска микротравм.

Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

