Интенсивная тренировка в стиле кроль
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:31

Сердце требует скорости, а не покоя: сорок минут особого ритма меняют состояние сосудов

Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы требует осознанного подхода к выбору физических нагрузок. Эксперты подчеркивают, что ключ к долголетию миокарда кроется не в хаотичных тренировках, а в регулярности и правильной интенсивности движений. Оптимальным режимом для поддержания тонуса сосудов считается сорок минут ежедневной активности, которая заставляет организм работать на пределе комфорта. Об этом сообщает MosTimes.

Для достижения заметного эффекта важно поддерживать темп, при котором дыхание становится учащенным, но сохраняется контроль над процессом. Специалист отмечает, что плавание является идеальной дисциплиной, так как оно снимает осевую нагрузку с опорно-двигательного аппарата и равномерно распределяет поток крови.

"Что такое интенсивная активность? Это как будто за вами кто-то гонится, но не догоняет, а вы так пешком на грани бега. Быстренько, аккуратненько, сорок минут", — говорит кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам доктора, помимо плавания, положительное влияние на состояние сердечной мышцы оказывают велосипедный спорт, интенсивная ходьба и бег. Улучшение кровообращения в процессе таких тренировок способствует профилактике гипертонии и иных кардиологических патологий. Врач рекомендует интегрировать физические нагрузки в повседневную рутину, например, отдавать предпочтение лестницам вместо использования лифта.

Согласно заявлению Андрея Кондрахина, даже минимальная, но системная нагрузка демонстрирует лучшие результаты, чем полное отсутствие движения. Регулярная активность в течение дня помогает организму адаптироваться к метаболическим запросам и укрепляет общую выносливость сердечной мышцы. Эксперт призывает чаще создавать для тела естественные зоны напряжения, отказываясь от избыточного комфорта ради долгосрочного здоровья.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

