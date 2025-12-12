Сердце шепчет, но мы не слушаем: боль, которая предупреждает о беде

Резкая боль за грудиной, будто сердце сжимают в тисках, нередко становится первым сигналом надвигающегося инфаркта. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева в беседе с изданием Pravda.Ru. Часто опасность подкрадывается незаметно: люди списывают недомогание на усталость, стресс или погоду, хотя организму уже не хватает кислорода.

Признаки, которые нельзя игнорировать

По словам специалиста, инфаркт редко развивается внезапно — обычно ему предшествуют тревожные симптомы. Особенно внимательными должны быть те, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией. Боль за грудиной, отдающая в левую руку, шею или челюсть, — наиболее характерный признак приближающегося приступа.

"В первую очередь это боль в груди, с левой стороны, которая часто отдает в руку, может — в челюсть, в голову. Это чувство сдавленности и тяжести, которое нельзя игнорировать, даже если оно быстро проходит", — пояснила Беляева. Такое ощущение свидетельствует о нехватке кислорода в сердечной мышце, а значит, сердце требует немедленной помощи.

Когда каждая минута решает исход

Инфаркт — это состояние, при котором часть сердечной ткани перестаёт получать кровь и быстро погибает. Врач подчеркнула: в момент приступа человек может внезапно почувствовать сильную слабость, потерю ориентации, одышку. Он бледнеет, покрывается холодным потом и не реагирует на происходящее вокруг.

"Если человек жалуется на внезапную боль за грудиной, не может нормально дышать, становится вялым или дезориентированным — это повод немедленно вызывать скорую помощь", — напомнила Беляева. Даже если позже выяснится, что причина симптомов иная, промедление может стоить жизни.

Почему важно слушать сердце

Медики отмечают: инфаркт — не всегда следствие возраста. Болезнь всё чаще встречается у людей среднего поколения, ведущих сидячий образ жизни или находящихся в постоянном стрессе. Контроль давления, регулярные обследования и внимание к малейшим изменениям самочувствия помогают предотвратить трагедию.

Сердце предупреждает заранее — важно услышать его сигналы вовремя.