Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грецкие орехи
Грецкие орехи
© Designed by Freepik by 8photo is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 1:02

Ешьте эти орехи каждый день — и врачей будете видеть реже

Врач Альмасри: грецкий орех, миндаль и фисташки признаны самыми полезными для сердца и мозга

Орехи издавна считаются символом здоровья и долголетия. Они не только насыщают организм полезными жирами и белками, но и снижают уровень холестерина, укрепляют сердце и улучшают работу мозга. Однако каждый вид орехов имеет собственные уникальные свойства, о которых стоит знать, чтобы извлечь из них максимум пользы.

"Грецкий орех, миндаль, фисташки, фундук и кедровые орехи — наиболее полезные для здоровья", — отметил врач-гастроэнтеролог Мохамад Али Альмасри.

Самые полезные орехи

Врач выделил пять главных представителей, которые заслуженно считаются чемпионами по содержанию жизненно важных веществ.

Грецкий орех — лидер по содержанию омега-3

Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту — растительную форму омега-3. В одной порции (около 30 граммов) её примерно 2,5 г, что помогает снижать уровень плохого холестерина и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительное преимущество — мелатонин, который способствует нормализации сна и восстановлению организма после стрессов.

Миндаль — источник молодости

Этот орех богат витамином Е, магнием и кальцием. Такие компоненты поддерживают здоровье костей, регулируют уровень глюкозы в крови и помогают уменьшить количество висцерального жира, который опасен для сердца и печени. Миндаль также укрепляет кожу и волосы, поэтому часто входит в состав косметических сывороток и масел.

Фисташки — для энергии и зрения

Фисташки содержат большое количество белка, что делает их отличным перекусом для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. В них присутствуют антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые защищают сетчатку глаз от возрастных изменений. Кроме того, фисташки поддерживают микрофлору кишечника и улучшают пищеварение.

Фундук — антистресс и источник марганца

Вкусный и ароматный фундук отличается высоким содержанием мононенасыщенных жиров, способствующих поддержанию здорового уровня холестерина. Марганец, присутствующий в орехах, необходим для правильного обмена веществ и выработки коллагена. Регулярное употребление фундука положительно влияет на нервную систему, помогая справляться со стрессом.

Кедровые орехи — природный стимулятор насыщения

Эти маленькие семена тайги содержат пиноленовую кислоту, способствующую быстрому наступлению чувства сытости. Благодаря этому кедровые орехи полезны тем, кто следит за весом. Кроме того, они богаты цинком и магнием, укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье кожи.

Таблица "Сравнение орехов по составу"

Орех Ключевые питательные вещества Основное действие
Грецкий Омега-3, мелатонин Снижение холестерина, поддержка сердца
Миндаль Витамин E, магний Контроль сахара, улучшение состояния кожи
Фисташки Белок, лютеин, зеаксантин Поддержка зрения и микрофлоры
Фундук Мононенасыщенные жиры, марганец Снятие стресса, укрепление сосудов
Кедровые Пиноленовая кислота, цинк Контроль аппетита, повышение иммунитета

Другие полезные орехи

Не только лидеры списка заслуживают внимания. Пекан, кешью, бразильский орех и арахис также оказывают выраженное положительное влияние на здоровье.

  • Пекан содержит больше всего полифенолов — антиоксидантов, которые защищают клетки от старения.

  • Кешью богат медью и железом, что способствует выработке гемоглобина и повышает уровень энергии.

  • Бразильский орех уникален по содержанию селена: всего два ореха обеспечивают суточную норму этого элемента, необходимого для работы щитовидной железы.

  • Арахис, хоть и считается бобовым, полезен для сосудов благодаря высокому содержанию ниацина и фолиевой кислоты.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте сырые или слегка подсушенные орехи. При обжарке теряется часть полезных жиров.

  2. Храните орехи в герметичной таре. Кислород и солнечный свет разрушают ненасыщенные жиры.

  3. Контролируйте порцию. Достаточно 30 граммов в день — это горсть, которая поддерживает здоровье, но не перегружает калориями.

  4. Комбинируйте разные виды. Смесь грецкого ореха, миндаля и фисташек создаёт оптимальный баланс жиров, белков и витаминов.

  5. Добавляйте орехи в блюда. Они отлично сочетаются с овсянкой, салатами, йогуртами и даже рыбой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Употреблять орехи в сахарной глазури или с солью.

  • Последствие: Повышение давления, риск ожирения и потери пользы.

  • Альтернатива: Несолёные, необжаренные орехи или смеси без добавок.

А что если орехи вызывают аллергию?

Орехи — сильные аллергены. При непереносимости стоит избегать перекрёстных реакций (например, между грецким орехом и фундуком). Альтернатива — семена тыквы, подсолнечника или льна: они богаты белками и полезными жирами, но редко вызывают аллергию.

Мифы и правда

Миф 1. Все орехи одинаково полезны.
Правда: Разный состав определяет их специфическое действие — для сердца, зрения или обмена веществ.

Миф 2. Орехи способствуют набору веса.
Правда: При умеренном потреблении они, наоборот, помогают контролировать аппетит.

Миф 3. Арахис — орех.
Правда: На самом деле он бобовое растение, но по питательным свойствам близок к орехам.

Исторический контекст

Орехи сопровождали человека с древнейших времён. В Древней Персии их считали пищей богов, в Риме — символом плодородия. На Руси орехи входили в постное меню, заменяя мясо и рыбу. В XIX веке с развитием морской торговли в Европу начали завозить миндаль и кешью, а в XX веке орехи стали ключевым продуктом здорового питания. Сегодня мировые лидеры по производству — США, Китай и Турция, а спрос на них продолжает расти благодаря интересу к растительным источникам белка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: плохой сон нарушает очистку мозга и повышает риск болезни Альцгеймера вчера в 19:24
Мозг сам себя моет: что скрывает "невидимая уборщица" внутри нас

Глимфатическая система — ключ к защите вашего мозга от деменции. Узнайте, как простые шаги и правильные привычки могут изменить вашу жизнь.

Читать полностью » Японская техника шиацу помогает восстановить естественный сон без снотворных вчера в 18:33
Сон не приходит, хотя тело устало? Японцы нашли способ включить его одной точкой

Японская техника шиацу помогает заснуть без таблеток. Две точки на теле действуют как переключатели сна — узнайте, где они и как их активировать.

Читать полностью » Учёные: йод в первые 1000 дней жизни ребёнка напрямую влияет на развитие мозга вчера в 18:17
Минерал, о котором забывают родители: один элемент питания способен всё изменить

Узнайте, почему йод необходим для правильного развития мозга в первые 1000 дней жизни ребенка. Важные источники и секреты молочных продуктов.

Читать полностью » Йога-позы и дыхание животом помогают уменьшить отёки и улучшить пищеварение вчера в 17:20
Тело будто просыпается заново: простые движения, которые включают лимфу и лёгкость

Эти простые позы работают лучше массажа: они снимают отёки, активируют лимфоток и возвращают лёгкость телу. Попробуйте и почувствуйте разницу.

Читать полностью » Ким Кэттролл: терпение — главное, что помогает пройти через менопаузу вчера в 17:09
Секс в большом город и… менопауза: Саманта Джонс снова говорит о запретном

Ким Кэттролл открыто говорит о менопаузе, делясь своей историей и советами для женщин, которые переживают этот этап. Откровенность и понимание — ключ к здоровью.

Читать полностью » Учёные напомнили о противовоспалительных свойствах базилика и его влиянии на иммунитет вчера в 16:12
Маленькая веточка — большой эффект: что происходит, если есть базилик каждый день

Не просто ароматная приправа, а целая аптечка на подоконнике: как базилик укрепляет здоровье, украшает блюда и даже защищает дом от мошек.

Читать полностью » Стилисты советуют: этой зимой выбирайте устойчивый каблук, мягкую кожу и тёплые оттенки вчера в 15:58
От подиума до сугробов: обувь, которая сделает зиму красивой и тёплой

Откройте для себя тренды зимней обуви 2025-2026: узнайте, какие модели станут актуальными, и получите советы по выбору и уходу за обувью.

Читать полностью » NIH: лосось снижает риск инсульта и болезней сердца, тунец помогает сохранить мышечную массу вчера в 15:38
Одна укрепляет сердце, другая сжигает жир: какую рыбу выбирают те, кто знает толк в пользе

Лосось и тунец — две самые популярные рыбы на наших столах. Но какая из них полезнее и для кого? Ответ зависит от цели, рациона и даже времени года.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт: Chery Tiggo 7 Pro стал самой обсуждаемой моделью на вторичном рынке
Питомцы
Психологи рассказали, как мурлыканье кошек снижает уровень тревожности у людей
Наука
Институт палеонтологии Кентукки сообщил о находке древних акул в пещерах США
Садоводство
Морозостойкие сорта персика позволяют выращивать ароматные плоды даже в средней полосе России — агроном Сергей Воронцов объяснил как
Спорт и фитнес
Фитнес-инструктор: упражнение "вакуум живота" помогает улучшить осанку и дыхание
Дом
Эксперты объяснили, когда можно убрать стену между кухней и гостиной по закону
Еда
Форель на гриле является прекрасным источником полезных омега-3 жирных кислот и белка
УрФО
В Тюменской области утильсбор на машины свыше 160 л.с. могут поднять до конца года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet