Артём Кравцов Опубликована сегодня в 11:12

Узнала, сколько россияне тратят на здоровье в 2025 году — и вот что мне стало ясно

Россияне начали тратить в два раза больше на здоровый образ жизни

Аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру" провели исследование, в ходе которого опросили 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты показали, что россияне стали тратить на здоровый образ жизни почти вдвое больше денег по сравнению с прошлым годом. Изменения коснулись как финансовых затрат, так и привычек, связанных с поддержанием здоровья.

Увеличение интереса к ЗОЖ

Согласно исследованию, 76% респондентов отметили, что придерживаются здорового образа жизни, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 52%. Среди участников опроса:

  • 44% заявили, что регулярно занимаются спортом;

  • 36% следят за калориями и составом пищи;

  • 33% принимают БАДы и витамины минимум дважды в год;

  • 23% отказались от алкоголя и табака ради здоровья.

"В 2025 году средние ежемесячные траты на спорт, питание и оздоровительные практики составили 16 800 рублей, тогда как в 2024 году этот показатель был всего 7200 рублей," — сообщают аналитики.

Сдвиг в сторону старших возрастных групп

Примечательно, что если в 2024 году больше всего на атрибуты здорового образа жизни тратили люди в возрасте 30-40 лет (в среднем 18,2 тыс. рублей в месяц), то в 2025 году этот показатель сдвинулся в сторону старших возрастных групп. Жители России в возрасте от 50 до 60 лет теперь стали тратить вдвое больше — в среднем 22,8 тыс. рублей на спорт и специализированное питание.

Возрастные различия в тратам:

Возрастная группа Средние траты в месяц
30-40 лет 18,2 тыс. рублей
50-60 лет 22,8 тыс. рублей
До 25 лет 8 тыс. рублей

Это также связано с тем, что респонденты старшего возраста стали в три раза чаще использовать специализированные гаджеты для контроля над здоровьем. Среди таких устройств — приложения для подсчета калорий, трекеры активности, умные часы и другие.

Статьи расходов на ЗОЖ

Россияне начали тратить средства на различные аспекты здорового образа жизни. Так, самыми оправданными статьями расходов оказались:

  • Персональный тренер и спортзал - в среднем 9 тыс. рублей в месяц;

  • Покупка БАДов - 4 тыс. рублей в месяц;

  • Специализированные курсы по правильному питанию - 2,1 тыс. рублей в месяц.

Мужчины и женщины также имеют различия в расходах. Женщины тратят на ЗОЖ в среднем на 12% больше, чем мужчины.

Тип расхода Средняя сумма в месяц
Персональный тренер и спортзал 9 тыс. рублей
Покупка БАДов 4 тыс. рублей
Курсы по правильному питанию 2,1 тыс. рублей

Географические различия

Больше всего на здоровый образ жизни тратят жители крупных городов, таких как Москва, Екатеринбург и Новосибирск. Эти регионы показывают наибольшие расходы на спорт, питание и оздоровительные практики, особенно среди людей, работающих в финансовом и торговом секторах.

Персонализированные решения и цифровизация ЗОЖ

Как отметил Ярослав Баджурак, исполнительный директор "Выберу.ру", всё больше россиян выбирают индивидуальные фитнес-программы, нутрициологические консультации и цифровые сервисы, которые помогают интегрировать здоровый образ жизни в повседневную рутину. Это создаёт новые возможности для бизнеса в сегменте здорового образа жизни, особенно среди старшего поколения, которое все чаще обращает внимание на здоровье.

"Комплексная забота о здоровье перестала быть нишевым явлением и становится нормой, особенно среди людей старшего возраста", — отметил Баджурак.

Заключение

Тенденция увеличения расходов на здоровый образ жизни в России подтверждает растущий интерес к физическому здоровью и хорошему самочувствию, особенно среди людей старшего возраста. Ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция продолжит развиваться, а персонализированные и цифровые решения будут играть все более важную роль в поддержании здоровья россиян.

