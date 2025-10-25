Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 10:32

От овсянки до яиц с овощами: идеальные завтраки, которые делают день продуктивным

Врач Дебора Ли рассказала, каким должен быть завтрак для сохранения энергии зимой

Осенью и зимой многие жалуются на упадок сил, сонливость и снижение работоспособности. Часто причина кроется не в погоде, а в неправильных привычках питания. Как утверждает врач Дебора Ли в комментарии для Daily Mail, один из ключевых способов сохранить энергию в холодный сезон — начать день с полноценного и питательного завтрака.

"Первый приём пищи не должен быть слишком лёгким: пусть утром будет съедено 20-30 процентов от общей суточной калорийности рациона, то есть 500-750 килокалорий для мужчин и 400-600 для женщин", — пояснила врач.

Почему завтрак так важен

После ночного сна организм нуждается в "топливе". Глюкоза, поступающая из пищи, активизирует мозг, повышает концентрацию и стабилизирует настроение. Если пропустить завтрак или ограничиться сладким перекусом, уровень сахара в крови резко повышается, а затем так же быстро падает. В итоге уже через час возвращаются усталость, раздражительность и чувство голода.

"От сладостей и хлопьев с сахаром лучше отказаться. Уже через 60 минут после такого перекуса снова появляется голод и усталость", — говорит Ли.

Что должно быть в правильном завтраке

Врач подчёркивает, что завтрак должен обеспечивать организм белками и углеводами в правильных пропорциях.

  • Белки отвечают за чувство сытости и поддерживают мышечную массу. Они помогают избежать переедания в течение дня.

  • Сложные углеводы дают долгую энергию и стабилизируют уровень сахара в крови.

  • Полезные жиры (например, из орехов или авокадо) поддерживают работу мозга и сосудов.

Сбалансированный утренний рацион помогает не только проснуться, но и сохранить продуктивность до обеда.

Примеры идеальных завтраков

  1. Овсянка на молоке с ягодами и орехами. Источник сложных углеводов, клетчатки и полезных жиров.

  2. Яйца с овощами и цельнозерновым тостом. Оптимальное сочетание белков, витаминов и углеводов.

  3. Творог с мёдом и фруктами. Подходит тем, кто предпочитает лёгкий, но питательный вариант.

  4. Греческий йогурт с семенами чиа и гранолой без сахара. Отличный источник белка и кальция.

  5. Каша из киноа или булгура с кусочками яблока и корицей. Согревает и надолго насыщает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: завтракать только кофе и круассаном.
    Последствие: резкий скачок сахара и последующая усталость.
    Альтернатива: добавить к кофе белок — яйцо, йогурт или кашу.

  • Ошибка: полностью пропускать завтрак.
    Последствие: снижение концентрации, переедание в обед.
    Альтернатива: хотя бы лёгкий смузи с овсянкой и бананом.

  • Ошибка: употреблять сладкие хлопья с молоком.
    Последствие: быстрый голод и набор лишнего веса.
    Альтернатива: выбрать несладкую гранолу или овсянку с фруктами.

А что если утром нет аппетита?

Некоторые люди не могут есть сразу после пробуждения. Врач советует не заставлять себя, а перенести завтрак на 1-1,5 часа. За это время можно выпить стакан воды, сделать зарядку или прогулку, чтобы активизировать обмен веществ.

Если аппетит появляется позже, можно разделить завтрак на две части — небольшой перекус (например, банан или йогурт) и основное блюдо позже. Главное — не оставлять организм без энергии на полдня.

Плюсы и минусы плотного завтрака

Плюсы Минусы
Стабилизирует уровень сахара Требует времени на приготовление
Повышает концентрацию и работоспособность Может быть тяжёлым при неправильном выборе продуктов
Снижает тягу к сладкому Непривычным вначале может казаться объём пищи
Поддерживает обмен веществ Нужен контроль калорийности

Советы шаг за шагом

  1. Составьте план питания. Продумайте завтрак с вечера — так вы не потянетесь к сладкому.

  2. Добавляйте белки. Варёные яйца, творог, сыр, бобовые — основа полезного завтрака.

  3. Выбирайте цельнозерновые продукты. Хлеб и каши из цельного зерна дают энергию надолго.

  4. Пейте воду утром. Стакан воды перед едой помогает активизировать обмен веществ.

  5. Не забывайте о сезонных продуктах. Осенью полезны яблоки, тыква и овсянка; зимой — цитрусовые и орехи.

Мифы и правда

Миф: завтрак можно заменить чашкой кофе.
Правда: кофе не обеспечивает энергией — он лишь временно стимулирует нервную систему.

Миф: утром нельзя есть углеводы.
Правда: именно утром сложные углеводы лучше всего усваиваются и дают энергию.

Миф: завтрак мешает похудению.
Правда: полноценный приём пищи утром, наоборот, снижает аппетит в течение дня.

Исторический контекст

Завтрак не всегда считался обязательной частью дня. В Средние века в Европе ели дважды — в полдень и вечером. Только с XIX века, с развитием промышленности и увеличением рабочего дня, появился привычный утренний приём пищи.

Сегодня учёные уверены: завтрак определяет ритм обмена веществ на весь день. Те, кто регулярно завтракает, реже страдают ожирением, диабетом и нарушениями концентрации.

