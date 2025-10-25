От овсянки до яиц с овощами: идеальные завтраки, которые делают день продуктивным

Осенью и зимой многие жалуются на упадок сил, сонливость и снижение работоспособности. Часто причина кроется не в погоде, а в неправильных привычках питания. Как утверждает врач Дебора Ли в комментарии для Daily Mail, один из ключевых способов сохранить энергию в холодный сезон — начать день с полноценного и питательного завтрака.

"Первый приём пищи не должен быть слишком лёгким: пусть утром будет съедено 20-30 процентов от общей суточной калорийности рациона, то есть 500-750 килокалорий для мужчин и 400-600 для женщин", — пояснила врач.

Почему завтрак так важен

После ночного сна организм нуждается в "топливе". Глюкоза, поступающая из пищи, активизирует мозг, повышает концентрацию и стабилизирует настроение. Если пропустить завтрак или ограничиться сладким перекусом, уровень сахара в крови резко повышается, а затем так же быстро падает. В итоге уже через час возвращаются усталость, раздражительность и чувство голода.

"От сладостей и хлопьев с сахаром лучше отказаться. Уже через 60 минут после такого перекуса снова появляется голод и усталость", — говорит Ли.

Что должно быть в правильном завтраке

Врач подчёркивает, что завтрак должен обеспечивать организм белками и углеводами в правильных пропорциях.

Белки отвечают за чувство сытости и поддерживают мышечную массу. Они помогают избежать переедания в течение дня.

Сложные углеводы дают долгую энергию и стабилизируют уровень сахара в крови.

Полезные жиры (например, из орехов или авокадо) поддерживают работу мозга и сосудов.

Сбалансированный утренний рацион помогает не только проснуться, но и сохранить продуктивность до обеда.

Примеры идеальных завтраков

Овсянка на молоке с ягодами и орехами. Источник сложных углеводов, клетчатки и полезных жиров. Яйца с овощами и цельнозерновым тостом. Оптимальное сочетание белков, витаминов и углеводов. Творог с мёдом и фруктами. Подходит тем, кто предпочитает лёгкий, но питательный вариант. Греческий йогурт с семенами чиа и гранолой без сахара. Отличный источник белка и кальция. Каша из киноа или булгура с кусочками яблока и корицей. Согревает и надолго насыщает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: завтракать только кофе и круассаном.

Последствие: резкий скачок сахара и последующая усталость.

Альтернатива: добавить к кофе белок — яйцо, йогурт или кашу.

Ошибка: полностью пропускать завтрак.

Последствие: снижение концентрации, переедание в обед.

Альтернатива: хотя бы лёгкий смузи с овсянкой и бананом.

Ошибка: употреблять сладкие хлопья с молоком.

Последствие: быстрый голод и набор лишнего веса.

Альтернатива: выбрать несладкую гранолу или овсянку с фруктами.

А что если утром нет аппетита?

Некоторые люди не могут есть сразу после пробуждения. Врач советует не заставлять себя, а перенести завтрак на 1-1,5 часа. За это время можно выпить стакан воды, сделать зарядку или прогулку, чтобы активизировать обмен веществ.

Если аппетит появляется позже, можно разделить завтрак на две части — небольшой перекус (например, банан или йогурт) и основное блюдо позже. Главное — не оставлять организм без энергии на полдня.

Плюсы и минусы плотного завтрака