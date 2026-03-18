Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ягодный мусс
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:12

Сахар уходит, а вместе с ним и вес: эта замена делает привычные десерты в разы безопаснее

Современная нутрициология доказывает, что радикальный отказ от сладкого при коррекции веса не является единственно верным путем для метаболического здоровья. Эффективная стратегия похудения строится на осознанном выборе ингредиентов и контроле гликемической нагрузки, что позволяет сохранить высокое качество жизни без жестких ограничений. Ключ к успеху кроется в замене традиционного сахара на более безопасные аналоги и предпочтении десертов с чистым составом. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

При выборе альтернатив обычным сладостям стоит проявлять осторожность в отношении синтетических подсластителей, эффективность и безопасность которых часто подвергаются сомнению со стороны экспертов. Согласно заявлению Анна Белоусовой, для домашней кулинарии оптимально использовать натуральные компоненты, сохраняющие стабильность под воздействием высоких температур.

"Любой десерт — это углеводы, потому что это сладкое. Даже если использовать сахарозаменители, такие как аспартам или цикломаты, они тоже могут быть критичны для организма, поэтому увлекаться ими не стоит. Более подходящим вариантом можно считать стевию, особенно в виде очищенного порошка. Она выдерживает нагревание, не разрушается и не содержит углеводов, поэтому подходит для домашнего приготовления десертов", — отметила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Эксперт советует минимизировать употребление наиболее калорийных фруктов, таких как бананы или виноград, отдавая предпочтение легким желейным десертам или панакоте. В условиях ресторанного выбора важно избегать классических сочетаний с тестом, которые провоцируют скачки инсулина, негативно влияющие на процесс жиросжигания. Специалист подчеркивает, что даже качественные натуральные сладости должны оставаться редким гастрономическим удовольствием, а не обязательным элементом ежедневного меню.

Включение темного шоколада с высоким содержанием какао, а также натурального зефира на основе пектина допустимо исключительно в рамках умеренного потребления. Диетолог напоминает, что даже полезные десертные альтернативы требуют строгого ограничения порций для поддержания баланса калорий. Такой подход помогает избежать срывов и обеспечивает психологический комфорт при достижении значимых результатов в снижении веса.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обезвоживание можно заметить не сразу: вот какие симптомы нельзя пропустить 16.03.2026 в 12:02

Диетолог Дарья Русакова назвала NewsInfo симптомы нехватки воды в организме.

Читать полностью » Ремонтная бригада внутри клеток: простое движение запускает процесс обновления организма 16.03.2026 в 11:10

Биохимия тела меняется под влиянием простых привычек, превращая обычную прогулку в мощный инструмент восстановления сосудов и укрепления костей в любом возрасте.

Читать полностью » Блеск уходит вместе с водой: домашние привычки превращают дорогое окрашивание в тусклую паклю 16.03.2026 в 9:01

После посещения парикмахера насыщенный оттенок может исчезнуть за несколько дней, если не учитывать влияние температуры воды и состава привычных моющих средств.

Читать полностью » Скелет не просто арматура: живая ткань постоянно дышит и требует особого питания для прочности 16.03.2026 в 5:06

Наш скелет постоянно обновляется, но скрытые дефициты и гормональные качели могут превратить его в хрупкое депо, которое буквально тает без правильной нагрузки.

Читать полностью » Гармония или визуальная катастрофа: как выбрать идеальную одежду без ущерба для стиля 16.03.2026 в 3:03

Изучите основные ошибки при выборе одежды: как детали могут разрушить гармоничный образ и что стоит избегать.

Читать полностью » Горькая правда о седине: эти привычки заставляют волосы терять цвет на десятилетия раньше 15.03.2026 в 15:03

Появление серебристых прядей часто становится неожиданным ударом, вызывая массу домыслов о причинах. Разбираемся, что происходит в фолликулах на самом деле.

Читать полностью » Проверенная природа или лаборатория: натуральные средства могут оказаться опаснее синтетики 15.03.2026 в 12:10

Косметические средства с природными составляющими могут казаться безопасными, но так ли это? Разбираемся в мифах и реальности.

Читать полностью » Формула возвращения в форму: простые привычки помогают победить гормональные отеки и сухость 15.03.2026 в 4:02

Когда лицо внезапно меняет привычные очертания и покрывается отеками без явных причин, разгадка может скрываться в работе надпочечников и жизненном ритме.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Кошелёк туриста оставят в покое: громкие заявления о пошлине на выезд получили честный ответ
Питомцы
Шерсть пахнет бедой: резкий аромат любимца выдаёт скрытые сбои в работе внутренних органов
Авто и мото
Электролит замерзает — машина молчит: главная ошибка водителей в холодные месяцы
Туризм
Стены Кремля больше не манят: новые магниты столицы заставляют туристов менять маршруты
Авто и мото
Блеск в глазах и гарь в баке: прозрачная жидкость из пистолета внезапно превращает мотор в хлам
Питомцы
Золотистые ретриверы: как избежать колтунов и сохранить красоту шерсти домашнего любимца
ДФО
Транспортная отрасль на старте: новый кластер в Хабаровском крае решит проблему кадрового дефицита
ДФО
Смог и дыхание города: Владивосток на грани экологической катастрофы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet