Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лестница
Лестница
© commons.wikimedia.org by Steven Hung snapholic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:10

Перестала ездить на лифте — и через месяц не узнала свои ноги

Лестничные тренировки улучшили работу лёгких на 9 процентов — медики

Подъем по лестнице — простое действие, которое может значительно улучшить самочувствие и внешний вид. Это не требует абонемента в спортзал, специального оборудования или даже дополнительного времени. Все, что нужно — немного осознанности и привычка выбирать ступени вместо лифта. Об этом сообщает издание Self.

Польза для здоровья, подтвержденная исследованиями

Многочисленные исследования доказывают: регулярный подъем по лестнице благотворно влияет на организм. По данным, опубликованным в European Heart Journal, сотрудники больницы, отказавшиеся от лифта на 12 недель, снизили уровень жира в организме на 1,7%, уменьшили окружность талии на 1,8% и понизили уровень "плохого" холестерина на 3,9%.

"За три месяца риск преждевременной смерти у участников эксперимента снизился на 15%", — отмечается в исследовании Европейского кардиологического журнала.

Кроме того, у добровольцев улучшилась функция легких почти на 9%, а кровяное давление стало на 2,3% ниже. Эти цифры говорят сами за себя: простая повседневная привычка может стать альтернативой полноценной кардиотренировке.

Сжигание калорий без спортзала

Подъем по лестнице — эффективный способ увеличить расход калорий без тренажеров и абонементов. По данным Американского совета по физическим упражнениям, всего одна минута подъема по ступеням помогает сжечь около семи калорий.

"Если выбрать туалет на два этажа выше, можно дополнительно потратить до 350 калорий в день", — поясняет фитнес-тренер Пит Маккол, представитель ACE.

Это значит, что привычка пользоваться лестницей вместо лифта несколько раз в день эквивалентна короткой тренировке. Особенно если сочетать ее с правильным питанием и достаточным количеством воды.

Укрепление мышц нижней части тела

Лестницы — это не только кардио, но и отличный способ укрепить ноги и ягодицы. Регулярный подъем активизирует квадрицепсы, бицепсы бедер и мышцы таза. Особенно эффективно — подниматься по ступеням боком, чередуя стороны. Такой способ помогает проработать внутреннюю и внешнюю поверхность бедра, сделать контуры ног более подтянутыми.

Совет от тренеров прост: если лестница широкая и безопасная, попробуйте выполнять подъем с перекрещиванием ног — правую перед левой, затем наоборот. Это усиливает нагрузку и способствует формированию упругих мышц.

Сравнение: лестница против лифта

Если поставить привычку подниматься пешком рядом с использованием лифта, различия становятся очевидными.

  • Влияние на здоровье: лестница укрепляет сердце и сосуды, лифт — нет.

  • Фигура: ступени формируют ягодицы и бедра, лифт не оказывает эффекта.

  • Экономия времени: лифт кажется быстрее, но ожидание часто занимает больше секунд, чем пеший подъем.

  • Экологичность: отказ от лифта экономит электроэнергию и снижает углеродный след.

Таким образом, лестница выигрывает практически по всем параметрам, особенно если человек хочет поддерживать активность без изнурительных тренировок.

Плюсы и минусы регулярного подъема по лестнице

Прежде чем превратить лестницу в постоянного "партнера по фитнесу", стоит рассмотреть обе стороны привычки.

Плюсы:

  • Доступно всегда и бесплатно;

  • Укрепляет мышцы ног, сердца и дыхательную систему;

  • Способствует снижению веса и улучшению выносливости;

  • Повышает настроение благодаря выработке эндорфинов.

Минусы:

  • Может быть противопоказано при проблемах с коленными суставами;

  • При высокой усталости или жаркой погоде подъем может вызвать перегрузку;

  • Требует контроля осанки и техники, чтобы избежать травм.

Однако в большинстве случаев плюсы перевешивают, особенно если начать с умеренной нагрузки.

Советы по безопасному началу

Чтобы сделать привычку приятной и безопасной, начните постепенно.

  1. Выбирайте лестницы с поручнями — они помогут держать равновесие.

  2. Начинайте с 2-3 этажей, постепенно увеличивая расстояние.

  3. Следите за дыханием: вдох на 2-3 шага, выдох на столько же.

  4. Разминайте суставы перед подъемом, особенно колени и голеностоп.

  5. Используйте удобную обувь с хорошей амортизацией.

Регулярность — ключ к результату. Даже 10 минут подъема в день способны заменить короткую прогулку или легкую пробежку.

Популярные вопросы о пользе лестниц

Как часто нужно подниматься по лестнице, чтобы увидеть результат?
Регулярные подъемы 5-6 раз в день (по 2-3 этажа) уже через месяц заметно улучшают тонус мышц и выносливость.

Можно ли использовать лестницу как основную тренировку?
Да, если добавить элементы интервальной нагрузки: ускоренный подъем, боковой шаг или шаг через ступень. Это превратит подъем в полноценное фитнес-упражнение.

Что делать, если болят колени после подъема?
Снизить темп, уменьшить количество этажей и проконсультироваться с врачом. Возможно, стоит добавить упражнения на растяжку и укрепление суставов.

Регулярный подъем по лестнице — это простая, но мощная привычка, способная укрепить здоровье, повысить тонус и улучшить настроение. В отличие от тренажеров, ступени доступны каждому и не требуют затрат. Главное — начать и не искать лифт, когда рядом лестница.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жим штанги на наклонной скамье не развивает верх груди лучше классического — фитнес-эксперты вчера в 15:22
Взяла тренажер вместо штанги — потратила время зря: лучший способ накачать грудные мышцы

Фитнес-тренер рассказал, что действительно эффективно для тренировки грудных мышц и какие упражнения стоит делать в первую очередь.

Читать полностью » Игорь Акинфеев может играть ещё пять лет — бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия вчера в 15:21
Все задаются вопросом, сколько ещё лет Акинфеев будет играть — ответ поражает

Экс-игрок ЦСКА Сейду Думбия уверен, что Игорь Акинфеев способен оставаться в воротах еще несколько лет, несмотря на возраст и рекордные достижения.

Читать полностью » Boot Camp остаётся популярным уже несколько лет — инструктор Алекс Фелл вчера в 13:10
Попробовала Boot Camp вместо зала — эффект за неделю меня шокировал

Почему военные тренировки Boot Camp остаются популярными, несмотря на новые фитнес-тренды, и что делает их по-настоящему эффективными для тела и духа.

Читать полностью » Аэробные тренировки улучшили гибкость артерий — Университет Шарджи вчера в 11:03
Артерии стареют молча: их структура откликается лишь на усилия, превращающие пульс в настоящий ритм

Учёные сравнили йогу и разные виды физических нагрузок, чтобы понять, что лучше укрепляет сосуды. Итоги оказались неожиданными и ставят новые вопросы.

Читать полностью » Метод 4x4 помогает бороться со стрессом и улучшать настроение — Норвежский университет наук и технологий вчера в 9:34
Смешала интенсивность и отдых — результат: улучшение физической формы за 25 минут

Эксперт рассказал, как тренировка длительностью всего 25 минут дважды в неделю поможет вам поддерживать сердечно-сосудистое здоровье и улучшить настроение.

Читать полностью » Фитнес-план помогает сохранять мотивацию — считает эксперт Лиз Непорент вчера в 7:10
Секрет идеальных тренировок оказался проще, чем я думала — делюсь находкой

Мотивация к спорту начинается с конкретной цели. Узнайте, как определить реалистичные задачи и не потерять энтузиазм по пути к результату.

Читать полностью » Экстраверты предпочитают короткие интенсивные тренировки — Frontiers in Psychology вчера в 5:39
Тренировки не заходят? Характер включает скрытый тормоз, который обнуляет мотивацию ещё до старта

Новое исследование показывает, что любовь или нелюбовь к тренировкам определяется характером. Правильный подбор нагрузок делает спорт комфортным и устойчивым.

Читать полностью » Интервальная ходьба активирует мышцы верхней части тела — тренеры вчера в 3:15
Начал ходить в жилете — теперь руки подтянуты, а калории сжигаются быстро

Откройте для себя, как простая ходьба может стать мощным инструментом для укрепления и подтяжки рук после 50 лет.

Читать полностью »

Новости
Наука
Мужчина с синдромом Крузона служил в ордене Калатрава — Heritage
Наука
Домашние кошки прибыли в Европу из Африки 2000 лет назад — Science
Наука
Украшения из золота и граната нашли на пашне в Линкольншире — Брандл
Наука
Во Франции нашли три сосуда с римскими монетами в жилых домах — Inrap
ДФО
Задержка письма на 82 дня признана нарушением прав потребителя — ФедералПресс
ДФО
Чукотка зафиксировала рекордную стоимость жилья в 265 тысяч за метр
ДФО
Спасатели МЧС извлекли четырёх рабочих из завалов на стройплощадке
ДФО
Начало зимы в Приморье отметится резкими температурными перепадами — ФедералПресс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet