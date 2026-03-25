Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Перекусы вместо завтрака
Перекусы вместо завтрака
© NewsInfo.Ru by Алексей Поляков is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 20:52

Энергия истощается, а сладости манят: как ежедневные перекусы могут испортить ваши джинсы

Знакомая ситуация: к трем часам дня в офисе концентрация падает, руки сами тянутся к вазочке с печеньем или офисному йогурту, а на горизонте маячит бесконечный рабочий день. Организму будто не хватает топлива, чтобы дотянуть до ужина. Мы привыкли считать перекусы "безопасным" способом унять голод, но часто именно они становятся причиной того, почему джинсы стали тесноваты, несмотря на регулярные тренировки. Вопрос не в том, можно ли есть между завтраком и обедом, а в том, что именно попадает в ваш желудок и как это влияет на обмен веществ.

"Перекусы необходимы для поддержания стабильного уровня энергии, чтобы избежать критических срывов в питании. Однако важно понимать, что мы перекусываем не от скуки, а именно по физиологической необходимости. Если основной рацион сбалансирован, перекус становится инструментом, а не способом заглушить стресс. Главный принцип здесь — сочетание белка и сложных углеводов, которые дают долгое насыщение. Ошибки в выборе продуктов часто приводят к скачкам инсулина, что сводит на нет все усилия по контролю веса".

Фитнес-тренер Артём Кравцов

Почему возникает чувство голода

Человеческий желудок физиологически не приспособлен к растягиванию огромными порциями. Наши предки выживали на небольших поступлениях питательных веществ, поэтому объем желудка в норме не превышает пол-литра. Когда мы доводим себя до состояния сильного голода, метаболизм замедляется, пытаясь сохранить энергию. В итоге организм начинает запасать калории "на черный день", а не сжигать их.

Грамотное планирование приемов пищи позволяет избежать переедания, которое случается, когда человек садится за стол после шестичасового перерыва. Слишком большие порции перегружают пищеварительную систему, вынуждая ее работать на износ. В итоге вместо заряда бодрости после обеда приходит сонливость и тяжесть, что никак не способствует продуктивности.

Распространенные ошибки выбора еды

Главная ловушка — покупные йогурты и "легкие" фруктовые перекусы. В одной баночке сладкого продукта может скрываться до семи чайных ложек добавленного сахара, который мгновенно вызывает скачок глюкозы в крови. Это лишь опасный миф, что такие продукты помогают похудеть, на деле они провоцируют накопление жировой прослойки. Яркая упаковка часто маскирует ароматизаторы, которые не имеют ничего общего с натуральными ягодами.

Хлебцы и отруби также часто становятся ложным выбором. Многие из них изготавливаются из переработанной муки с добавлением дрожжей и красителей. Жесткая структура клетчатки в некоторых видах отрубей может раздражать кишечник, препятствуя усвоению полезных микроэлементов. Не стоит превращать перекус в набор "быстрых углеводов", которые лишь временно обманывают рецепторы, но не насыщают кровь энергией надолго.

Что действительно полезно

Лучший перекус — это мини-версия полноценного приема пищи, содержащая белок и немного полезных жиров. Яйца — идеальный выбор, богатый лецитином, который поддерживает работу печени и обменные процессы. Правильный выбор активности и питания всегда идет рука об руку. Если вы привыкли обедать куриной грудкой или рыбой, то аналогичные продукты подойдут и для полдника.

Не забывайте про овощи — сельдерей, болгарский перец или брокколи дают объем и клетчатку при минимальной калорийности. Орехи также приносят пользу, улучшая концентрацию, но из-за высокой концентрации калорий стоит ограничиться десятью граммами. Эффективная работа организма напрямую зависит от того, насколько осознанно вы подходите к составлению рациона между основными приемами пищи.

"Для поддержания формы важно избегать жидких калорий в перекусах: сладкий кофе с молоком официально считается приемом пищи, так как он запускает инсулиновый отклик. Когда человек осознанно подходит к выбору, он отдает предпочтение белковым продуктам или овощам. Мы не стремимся к постоянному перекусыванию, а лишь используем его как способ адаптации организма при высоких нагрузках или в стрессовые периоды. Важно соблюдать баланс калорий, где даже самый полезный перекус учитывается в суточном объеме питания".

Фитнес-тренер Анастасия Белова

Проверено экспертом: фитнес-тренер Артём Кравцов

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet