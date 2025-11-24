Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение кошка перед сном
Упражнение кошка перед сном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 9:50

Попробовала вечернюю йогу дома — и забыла, что такое бессонница

Для улучшения сна полезна вечерняя йога дома — считают врачи-сомнологи

Полноценный ночной отдых способен изменить не только настроение, но и общее состояние организма. Один вечер, проведённый не за поздними делами, а в постели, может стать началом новой привычки, которая влияет на все аспекты жизни — от физического тонуса до пищевого поведения.

Почему сон важнее, чем кажется

Недосып подкрадывается незаметно: мы списываем усталость на стресс, кофе перестаёт бодрить, а глаза предательски покрасневшие. Но стоит провести ночь в тишине и спать не меньше восьми часов — и организм благодарит за заботу. Учёные подтверждают: во сне тело восстанавливает энергию, регулирует обмен веществ и даже помогает контролировать аппетит. Когда сна не хватает, замедляется метаболизм, а мозг подаёт ложные сигналы голода.

Как найти свой баланс сна

  1. Фиксированное время отхода ко сну. Даже если день был сумасшедший, постарайтесь ложиться в одно и то же время. Для большинства людей оптимум — 7-8 часов сна.

  2. Оставьте мысли на бумаге. Переполненный список дел не даёт уснуть. Запишите планы на завтра, чтобы освободить голову.

  3. Отключите экраны. Телевизор, смартфон и ноутбук мешают мозгу "перейти в ночной режим". За полчаса до сна лучше почитать что-то спокойное или послушать музыку.

Советы шаг за шагом

  • Создайте комфортную атмосферу. Проветрите спальню, приглушите свет, уберите источники шума.

  • Используйте ароматерапию. Эфирные масла лаванды или ромашки помогают расслабиться.

  • Попробуйте вечерний чай без кофеина. Травяные сборы с мятой и мелиссой действуют мягко и безопасно.

  • Займитесь лёгкой йогой. Несколько растяжек перед сном успокаивают нервную систему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ночные тренировки перед сном.

  • Последствие: повышение уровня кортизола, проблемы с засыпанием.

  • Альтернатива: утренние упражнения или растяжка вечером.

  • Ошибка: постоянное пролистывание соцсетей.

  • Последствие: мозг не отдыхает, сон поверхностный.

  • Альтернатива: установить режим "не беспокоить" за час до сна.

А что если сна всё равно мало?

Иногда даже при правильных привычках трудно заснуть. В этом случае стоит обратить внимание на режим дня: пересмотрите количество кофеина, уровень стресса, питание. Сон тесно связан с балансом гормонов, поэтому если усталость хроническая, не лишним будет обратиться к врачу.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Улучшается настроение и концентрация;

  • Нормализуется аппетит и работа ЖКТ;

  • Укрепляется иммунитет и кожа выглядит свежее.

Минусы:

  • Избыточный сон (более 10 часов) может вызывать вялость;

  • Резкий переход с недосыпа на длительный отдых сбивает ритмы.

FAQ

Как выбрать оптимальное время для сна?
Оптимально ложиться до полуночи: с 22:00 до 02:00 организм вырабатывает максимум мелатонина.

Сколько стоит качественный сон?
Инвестиции минимальны — удобный матрас, хорошая подушка и дисциплина.

Что лучше: короткий дневной сон или полноценная ночь?
Короткий "power nap" на 20-30 минут помогает взбодриться, но не заменяет ночного отдыха.

Мифы и правда

  • Миф: спать меньше — значит успевать больше.
    Правда: без сна падает продуктивность и концентрация.
  • Миф: кофе помогает компенсировать недосып.
    Правда: он лишь маскирует усталость, не устраняя её.
  • Миф: можно "доспать" на выходных.
    Правда: сбой режима усугубляет усталость и мешает восстановлению.

Три интересных факта

  • Мозг во сне обрабатывает информацию, "очищая" память от лишнего.

  • Люди, спящие менее шести часов, чаще подвержены стрессу и перееданию.

  • Правильный режим сна улучшает физическую форму почти так же как тренировки.

Исторический контекст

Ещё в античные времена сон считали даром богов. Греки верили, что сновидения несут ответы на вопросы, а врачи Древнего Рима использовали отдых как терапию при нервных расстройствах. В XIX веке появились первые исследования фаз сна, а в XXI — умные гаджеты, фиксирующие качество отдыха. Сегодня сон стал не роскошью, а необходимым элементом заботы о себе — наряду с питанием и спортом.

Сон — это не просто перерыв между днями, а естественный инструмент восстановления, который мы часто недооцениваем. Когда человек высыпается, он становится собраннее, энергичнее и спокойнее. Утро после полноценного отдыха даёт ощущение уверенности, будто тело и разум работают в унисон. Важно помнить: ни кофе, ни мотивационные цитаты не заменят настоящего сна. Пусть каждую ночь ваш организм получает заслуженную передышку, ведь именно в это время он творит чудеса, возвращая силы, ясность мыслей и желание жить на полную.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Танцы у пилона признаны опасными для беременных — Американский совет по фитнесу сегодня в 9:10
Беременная встала к пилону — и весь зал онемел: вот что случилось дальше

Актриса Христина Эпплгейт удивила поклонников, снявшись в шутливом ролике, где будущие мамы осваивают танцы у пилона. Но безопасно ли это для беременных?

Читать полностью » Короткие паузы в упражнениях ускоряют рост мышц — физиолог Том Холланд сегодня в 8:50
Всего одно движение в планке — и пресс стал виден даже без диет

Пять простых приёмов, которые помогут сделать мышцы подтянутыми без долгих тренировок и сложных программ — всё за счёт правильной техники и внимания к деталям.

Читать полностью » Поза Дерева улучшает координацию движений и баланс — врачи-реабилитологи сегодня в 8:10
Делала всего одно движение в йоге — живот стал плоским, а осанка идеальной

Праздничное настроение можно вплести не только в украшение дома, но и в практику йоги. Поза Мудреца с деревом поможет укрепить тело и ощутить внутренний баланс.

Читать полностью » Плавные движения улучшают гибкость и устойчивость — мнение йога-инструктора сегодня в 7:50
Домашние упражнения творят чудеса — попробовала и удивилась результату

Домашние функциональные упражнения помогают держать тело в тонусе без спортзала и оборудования, а плавные движения делают тренировку комфортной и доступной.

Читать полностью » Залы предложили бесплатные тренировки в декабре — представители фитнес-индустрии сегодня в 7:10
Купила абонемент в зал — а секрет экономии оказался прямо под носом

Пора готовиться к Новому году — вместе с выгодными акциями фитнес-клубов. Узнай, где найти лучшие условия и как не попасться на маркетинговые уловки.

Читать полностью » Тренировка с лёгкими гантелями повысила выносливость мышц — Эми Диксон сегодня в 6:50
Подняла ноги и взяла гантели — через неделю в зеркале совсем другая фигура

Этот комплекс не требует специальных условий — всего несколько минут и немного инвентаря, чтобы включить в работу все мышцы, от плеч до ягодиц.

Читать полностью » Разработан эффективный способ укрепления икр — инструктор Эрин Кудрила сегодня в 6:10
Делаю это стоя в очереди — и икры становятся рельефными без спортзала

Несложные упражнения, которые помогут сделать икры выразительными и подтянутыми — без спортзала и специального оборудования.

Читать полностью » Тренеры показали эффективное упражнение с эспандером — фитнес-инструкторы сегодня в 5:50
Беру эспандер и две гантели — руки становятся рельефными за неделю

Хотите подготовиться к сезону без рукавов? Простая комбинация резиновой ленты и гантелей поможет укрепить руки и плечи в разы эффективнее.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Очистка основания куста снизила риск грибка у спиреи — по данным садоводов
Туризм
Требования к одноразовым и многоразовым станкам в полётах могут различаться у перевозчиков
Авто и мото
Бензин теряет свойства через 5 месяцев хранения — технический директор Родионов
Садоводство
Скважины эффективно очищают вибронасосом при неглубоком уровне — инженер-гидрогеолог Ирина Ковалёва
Культура и шоу-бизнес
У 35-летней внучки Джона Кеннеди выявлен редкий агрессивный лейкоз после родов — The New Yorker
Питомцы
Осенью будку важно поднимать над землёй для защиты от сырости — ветеринары
Наука
Тепловые насосы снижают углеродный след в новых домах — специалист Марк Ричардсон
Дом
Свежесть обуви можно вернуть с помощью соды, угля и чая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet