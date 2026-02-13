Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:04

Бессонница держит сердце в напряжении всю ночь — последствия всплывают спустя годы

Нехватка сна может незаметно подтачивать здоровье сердца, даже если днем вы чувствуете себя вполне нормально. Ночной отдых — это не просто пауза между делами, а важнейший период восстановления для всей сердечно-сосудистой системы. Именно во сне организм регулирует давление, гормоны и нагрузку на сосуды. Об этом сообщает Knowridge.

Почему продолжительность сна имеет значение

Сердце особенно чувствительно к режиму отдыха. Исследования показывают, что хронический недосып и чрезмерно долгий сон связаны с повышенными рисками для сосудов и миокарда. Оптимальной нормой для большинства взрослых считается 7-9 часов сна в сутки.

Если человек регулярно спит меньше, возрастает вероятность гипертонии, увеличения массы тела и нарушений углеводного обмена. Эти состояния тесно связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и постепенно повышают нагрузку на организм. О том, как важно держать под контролем артериальное давление, специалисты напоминают регулярно, ведь именно его стабильность снижает риск осложнений.

Значение имеет не только длительность, но и структура сна. Поверхностный и фрагментированный отдых не позволяет сердцу полноценно восстанавливаться, даже если формально человек провёл в постели достаточно времени.

Что происходит с сердцем ночью

Во время глубоких фаз сна артериальное давление естественным образом снижается. Сердце работает в более щадящем режиме, сосуды расслабляются, а нервная система переходит в восстановительный формат. Одновременно уменьшается выработка гормонов стресса, что положительно отражается на ритме и тонусе сосудов.

При хроническом недосыпе ситуация меняется. Организм начинает активнее выделять кортизол и адреналин, которые учащают пульс и повышают давление. Если это происходит регулярно, нагрузка на сердечную мышцу растёт, увеличивая вероятность нарушений ритма и других осложнений.

Дополнительным фактором риска становится бессонница. Когда давление не снижается ночью, сердечно-сосудистая система остаётся в состоянии напряжения. Подобные механизмы нередко рассматриваются как часть общей картины сердечно-сосудистых заболеваний, которые формируются постепенно и долго остаются незаметными.

Апноэ и скрытые риски

Отдельного внимания заслуживает апноэ во сне — состояние, при котором дыхание периодически прерывается. В такие моменты уровень кислорода в крови падает, что запускает компенсаторные реакции организма и повышает давление. Со временем это может способствовать развитию инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности.

Связь сна и сердца двусторонняя. Плохой сон повышает риск кардиологических проблем, а уже существующие заболевания могут вызывать ночные пробуждения из-за одышки, дискомфорта в груди или учащённого мочеиспускания. В результате формируется замкнутый круг, который требует внимания врача.

Чтобы поддержать сердце, важно выстроить стабильный режим. Полезно ложиться и вставать в одно и то же время, поддерживать в спальне прохладу, тишину и темноту, ограничивать кофеин и использование гаджетов перед сном. При выявлении апноэ современные методы лечения, включая СИПАП-терапию, помогают улучшить качество отдыха и снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Сон по значимости сопоставим с правильным питанием и регулярной физической активностью. Забота о его качестве становится одним из простых и доступных шагов для профилактики заболеваний сердца и поддержания общего самочувствия на долгие годы.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

